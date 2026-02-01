Kürt oyları çok kıymetli ama

Haberin Devamı

Ama Kürt oylarını almanın bazı incelikleri var.

*

Mesela şu tür incelikler:

*

- Sırf Kürt oylarını almak için asla içselleştirmediğin, yürekten inanmadığın şeyleri söylemeyeceksin.

*

- Kürtlerin haklarından söz ettiğinde senden nefret edecek, seni bir kaşık suda boğacak bir tabana sahip olmayacaksın.

*

- “HTŞ berbat, SDG şahane” tarzı bir yaklaşımın ahalide nasıl bir öfkeye yol açabileceğini ölçüp biçeceksin.

*

- Şeffaf olacaksın. Mesela Kürt sorununu konuşacağın toplantını basına kapatmayacaksın.

*

- Kürt oylarını alacağım diye attığın adımların getirdikleri olduğu kadar götürdükleri olduğunu bileceksin.

*

- Kürt sorunuyla ilgili çözülmüş konuları öğreneceksin. Çözülmüş konular için çözme vaadinde bulunmayacaksın.

PRENSLERİN YÜZ KARASI

EPSTEIN dosyasından yine İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’un fotoğrafları fırladı.

Söz konusu fotoğraflarda...

Pespayelik var, rezillik var, dürtülere teslimiyet var, kepazelik var, yerlerde sürünme var.

Var oğlu var yani.

*

Hem soylu mu soylu bir kraliyet ailesinden gelmek.

Hem de bu denli aşağılık işlere bulaşmak, bu denli bayağılaşmak.

Prens Andrew, “genlerden geçen asalet” algısını yerle yeksan etmiş durumda.

*

Benim görüşüm şudur:

Kraliyet ailesi falan hikâyedir. Babadan oğula, anneden kıza geçen asalet diye bir şey yoktur.

*

Prens Andrew ile Şah’ın aşağılık oğlu, bu görüşümün isabet oranını bir hayli arttırdılar. Teşekkürler her ikisine de.





GALİBA ŞÖYLE BİR DÖNGÜ VAR

- Diyelim ki Trump, İsrail’in taleplerine azıcık soğuk.

- Anında Epstein belgelerinden bir kısmı piyasaya çıkarılıyor.

- Ve Trump, İsrail’in taleplerine ısındırılmış oluyor.

SURİYE ANLAŞMASI

HEM CHP, hem DEM...

Suriye Cumhurbaşkanı Şara için...

“Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi” falan demişti.

*

Şara ile SDG anlaştı.

*

Hem CHP, hem DEM ne yaptı?

“Anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

*

“Kafa kesen IŞİD’çilerle anlaşma yapılmasından nasıl olur da memnuniyet duyarsınız” diye sorsak ne yanıt verirler acaba?

*

“O kadar da kafa kesici değillerdi aslında, biz biraz abartmıştık” falan mı?