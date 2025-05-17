Küresel lider denilmesine itiraz etmek epey zorlaştı

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Paylaştığı afişlerden birinde Erdoğan fotoğrafı var.

Fotoğrafın yanında ise “KÜRESEL LİDER” ifadesi dikkat çekiyor.

*

Bu zamana kadar Erdoğan’a “DÜNYA LİDERİ” falan denildiğinde...

- Erdoğan’ı sevenler: Bu nitelemeyi acayip benimserlerdi.

- Erdoğan’ı sevmeyenler: Genelde bir küçümseme ve alaycılık içine girerlerdi.

*

Fakat şu üç-beş günde olup bitenlerden sonra...

Alaycı yaklaşım süper zorlaştı, küçümseme bayağı bir cesaret işi oldu.

Erdoğan’ı sevmeyenler bile “KÜRESEL LİDER” nitelemesine dudak bükecek takati kendilerinde bulamayacak duruma geldiler.

*

Kısacası şu üç-beş günde olup bitenler, Erdoğan’ın küresel liderliğini gerçekten tescilledi.

Faruk Acar’ın zamanlaması gayet iyi yani.

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AVRUPALI LİDERLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

ARNAVUTLUK’ta Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi var.

Bu zirve nedeniyle hoş bir video hazırlamış Arnavutluk yetkilileri.

Yapay zekâyla zirveye katılan liderlerin çocukluk halleri canlandırılmış.

*

Hepsi çok sempatikti. Hepsi çok sevimliydi. Hepsi çok komikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluk hali ise karizmasını sarsmayacak nitelikteydi.

BAKIRHAN’IN ÖZRÜ

KORUCULARLA ilgili hiç de hoş olmayan şeyler söylemişti DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan.

*

Hemen düzeltmiş, özür dilemiş Bakırhan.

Güvenlik korucularının gönlünü almış.

*

Beş evrede tamamlanacak bu olay. Beş evrenin her evresinde özen lütfen.

SAÇ SAVURMALI DANS

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nde Trump’ın nasıl karşılandığını gördünüz mü?

*

Beyazlar giymiş genç kadınlar, saçlarını savurup dans ederek karşıladılar Trump’ı.

*

Yedi kere izledim dans görüntülerini.

Şu tür çağrışımlar eşliğinde:

*

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- Japon korku filmi izliyormuşum gibi bir his.

- “Halka” filminde ekrandan çıkan beyazlı kadını görmüş gibi bir ürperti.

- Tuhaf bir şeyle karşılaşanlara özgü yadırgayıcı bir merak.

- Cahiliye dönemi Arap adeti görmüş gibi bir yüz buruşturması.

- “İyi ki bizde böyle gelenek yok” şeklinde bir rahatlama.

SÜLEYMANCILARA OPERASYON

BİR şayia var ortalıkta.

Süleymancılara operasyon yapılacakmış.

*

Konunun önünü arkasını, sağını solunu bilmiyorum.

Bildiğim tek şey şu:

*

Süleymancılara operasyon şayiası, en çok FETÖ’cüleri telaşlandırmış durumda.

Dumanlı Ekrem’den Adem bilmem neye kadar hepsi Süleymancılara tam siper.

*

Türkiye’nin tunç yasalarından biri de şudur:

*

Bir yerde FETÖ’cüler varsa... Orada kesin alengirli işler vardır.

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BAŞARAMAYACAĞIMI BİLDİĞİMDEN HİÇ HEVES ETMEDİĞİM ŞEYLER

- Bisikletin üzerinde bile duramadığımdan motosiklet olayına hiç heves etmedim.

*

- Çöp adam bile çizmeyi kıvıramadığımdan, mor ile eflatunu ayıramadığımdan resim yapmaya hiç heves etmedim.

*

- Gitar tıngırdatıp Akdeniz Akşamları’nı söyleyemediğimden Antalya sahillerinde ateş yakmaya hiç heves etmedim.

*

- Doğru dürüst bir yumurta kırmasını bile beceremediğimden “açılın, mangal benim işimdir” demeye hiç heves etmedim

SON GÜNLERDE

- Sürekli bir sallantı içindeymişim gibi hissediyorum.

- Hep barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyormuş gibiyim.

- Başımı her çevirdiğim yerde diplomatik bir masa görüyorum.

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- Bazen Putin ile Trump’ın İstanbul buluşmasını hayal ediyorum.

- Genellikle Silivri’ye İmamoğlu’nu ziyarete giden Özgür Özel’le empati yapıyorum.

- Arada sırada İlber Hoca’dan azar yemiş gibi oluyorum.

- Her an obez çevirmesine yakalanacakmış gibi tedirginlik içindeyim.

AMERİKAN GERİLİM FİLMLERİNDEKİ BENZİN İSTASYONLARI

- Çok külüstürdür.

- Bunaltıcı derecede ıssızdır.

- Market kasasında mutlaka arıza bir tip vardır.

- Telefonu asla çalışmaz.

- Restoranı dövmeli kamyoncular tarafından doldurulmuştur.

- Süper tekinsizdir.