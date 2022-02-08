Kurban olayım başkanım, aman ha

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Kurban olayım başkanım, aman ha
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
*
Bir vatandaş olarak Belediye’den en iyi hizmeti beklemek yerine “Kötü hizmet olursa rakip partinin diline düşerim” diye korkuyor.
*
Bu gidişle...
Bu ülkede siyaset, en az 30 sene normalleşmez.
HÜDA KAYA’NIN DÜŞTÜĞÜ DURUM
HDP Milletvekili Hüda Kaya “Geçmiş olmasın” diye mesaj paylaşmış.
*
Ah Hüda Hanım, ah!
*
Ben de tutmuş İslam’a “1500 yıl öncede kalmış” falan diye dil uzatan HDP’li Oya Ersoy’u size şikâyet etmiştim.
Oysa siz şu nezaketsizliğinizle, şu kindarlığınızla, sağlık üzerinden yaptığınız şu ayıbınızla, şu adap yoksunluğunuzla...
İslami açıdan şikâyet mercii olacak en son kişiymişsiniz.
*
Aslında size değil de bana vah vah!
BÜYÜK BİR HIZLA KAÇARAK UZAKLAŞTIĞIM İKİ TİP
- BİRİNCİ TİP: Normalde hiç umursamadığı elektrik faturasını, sırf muhalefet etmek için her konunun ortasında gündeme getiren tipler.
*
- İKİNCİ TİP: Hükümet destekçisi olup da en absürt, en saçma, en münasebetsiz argümanları dile getirip gündem olmaya çalışan tipler.
‘VEFA’ VE ‘SİYASET’ ATEŞ İLE BARUT GİBİDİR
BİR zamanlar Meral Akşener, Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller’e “Abi” derdi.
Ve Özer Bey’in elini öperdi.
*
Ve yine bir zamanlar Meral Akşener, Tansu Çiller’in bir numaralı cengâveriydi. Onun adına savaş verir, onun adına çatışmalara girerdi.
*
Ve şimdi...
Meral Akşener’in partisinin en önemli ismi olan Koray Aydın, Tansu Çiller merkezli bir palavraya omuz veriyor.
*
Meral Hanım da Koray Bey’e...
“Ne yapıyorsunuz Koray Bey? Bizim Tansu Hanım’la bir mazimiz var. İyice anlamadan, dinlemeden böyle şeyler yapmayın lütfen. Ben bu insanlarla yıllarca yol yürümüş biriyim” demiyor.
*
“Vefa” ve “siyaset” arasındaki ilişkisizliğin bir çarpıcı örneği daha!
O MASUMLARDAN BİRİ OLABİLİRDİM
HALDUN Dormen, Zafer Algöz, Bennu Gerede...
Benim eski komşularım.
Aynı apartmanda değildik ama ben hemen yan apartmanda oturuyordum.
*
Bu apartman ve bu isimlerle ilgili bir dolandırılma olayı, bugün Hürriyet’te okuyacağınız haberde yer alıyor.
Bir apartman görevlisi, bu isimleri inceden kafalamış.
*
Çok saf bir tarafım olduğunu aklıma getirip...
“Bu isimlerden biri olup Hürriyet’e ben de haber olabilirdim” diye ürperdim vallahi.
ÇEMBER DARALDI OMİKRON YAKLAŞIYOR
ANNEM pozitif... En yakın üç arkadaşım pozitif... Apartmanın yarısı pozitif... Yakın dost, akraba topluluklarının üçte ikisi pozitif... İş arkadaşlarım teker teker pozitif... Ukrayna gezisi pozitif...
*
Dün itibarıyla test yaptırdım:
Negatif çıktı.
*
Ama her nefsin bir gün Omikron’u tadacağına öyle iman etmiş durumdayım ki...
Pozitife her an hazırım.
*
Bilimsel olup olmadığına hiç bakmadan bir şeye daha inanıyorum:
*
Bu Omikron, gerçekten hafif geçiyor.
Biraz iyi bakım, biraz dikkat, biraz vitamin desteği...
7 günde hiç ırgalanmadan çıkılıyor işin içinden.
HAYAT BANA ŞUNLARI ÖĞRETTİ
- İçinde paranormal unsurların bulunduğu filmlerden bir şey çıkmaz.
*
- Oytun da Oytun diye tutturanların meselelere hâkim olma ihtimali sıfırdır.
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- Cem Yılmaz’la uğraşmak, yapacak daha iyi bir iş bulamamanın göstergesidir.
*
- Köpeklerin bakışlarındaki hüznü, başka hiçbir canlıda bulamazsınız.