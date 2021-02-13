Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla

Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
- Şöhretin Kıvanç Tatlıtuğ/Kenan İmirzalıoğlu aşamasını yakaladığımı falan düşünüp ara sıra gülümserdim.
*
- Rektörlük binasının tam önünde “Ey Boğaziçi! Ya sen beni alacaksın ya da ben seni” diye tek kişilik bir eylem planlardım.
*
- Ali Kırca ile Mehmet Ali Birand isimlerinden yola çıkarak... “Mehmet Ali Kırca” gibi bir ismi uydurmayı nasıl başardığıma şaşıp kalırdım.
Diyalog kültürü devreye girse...
*
Öğrenciler bir adım geri atsa...
Yöneticilerimiz bir adım geri atsa...
*
Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese...
*
O açıklamayı okuyunca...
“Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/Kemal Bey bütün olayın farkında” diye ıslıkla bir melodi tutturdum.
Şöyle diyor Kılıçdaroğlu açıklamasında:
*
“Ben sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyu ile hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız.”
*
Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu?
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
Çok tepki almış.
*
Cemil Çiçek de...
“AİHM kararı uygulanmalı” demiş.
- Dikkat! Birine “delikanlı” sıfatını yakıştırmak için onunla aynı fikirde olmak gerekmiyor.
*
- Delikanlılığının sayısız göstergesi var Çelebi’nin: Ergenekon’a karşı direnişi... Mahkeme salonlarındaki dik duruşu... FETÖ’cü yargıya karşı başkaldırışı... İnançlarından ödün vermeyişi...
*
Koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı.
*
Tamam...
Eskilerden uzanıp gelen bir Münir Özkul/Adile Naşit sevecenliği ve şekerliği var. Ama unutma ki...
Pişmiş ya da pişmemiş etlerle yaptığı danslardan nefret ediyorum.
İşi pişkin bir gösterişçiliğe vardırmasını ayıplıyorum.
Çiğ et tokatlama seansları yüzünden neredeyse vejetaryen olacağım.
Hazırladığı videolardaki tuhaf hallerini yüzümü buruşturarak izliyorum.
Yani Nusret’e karşı duygularımız ortak.
*
Ama bu adamın ABD’den Dubai’ye küresel çapta alıcısı var.
Dediği şu:
*
“Benimle A Milli Futbol Takımı’nda savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yaparım.”
*
BİR: Kafe ve restoranların durumu.
*
İKİ: Gıda fiyatlarındaki artış.
*
Dünkü Hürriyet’te...
Artık batma noktasına gelen kafe ve restoranların yapıcı önerilerine yer verdik.
Kafe ve restoran sektörünün önde gelen isimleri...
En sert tedbirlerle, çok sıkı denetimlerle, ağır cezalarla...
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Kumpasta Zekeriya’yla maklubede Ariana’yla
Enes Kanter, gerçekten çok uyanık bir tip.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Tersini yapsaydı...
Yani kumpasta Ariana’yla, maklubede Zekeriya ile olsaydı.
Fetullah’ın has evladı olamazdı.
*
Sinsiliğine, sızmacılığına, rolcülüğüne, yapaylığına, uyanıklığına, riyakârlığına, akıl dışı takıntısına falan bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Eğer FETÖ’cülük ete kemiğe bürünüp bir insan olsaydı, o insan, Enes Kanter’den başka birisi olmazdı.
MEDYADA EN KEYİF ALDIĞIM YAZI TÜRLERİ
- “Yetmez ama evet dedim. Çok pişmanım. Ben bir sazanım” türü yazılar.
*
- “Aşıda denek oldum. Plasebo çıktı” türü yazılar.
*
- İçinde asla “Eller aya biz yaya” sözünün geçmediği türde yazılar.
*
- “Yaşasın! ABD, Türkiye’ye çok sert çıktı” türü yazılar.
SEZON SONU SU GİBİ İÇTİĞİM DİZİ: LINE OF DUTY
- Bu nasıl oyunculuktur arkadaş... Bütün oyuncular mı döktürür?
*
- Bu nasıl senaryodur arkadaş... Bir gıdım da mı sarkmaz?
*
- Bu nasıl polisiyedir arkadaş... Merak ettirir de bu kadar mı ettirir?
*
- Bu nasıl rejidir arkadaş... Anlatıyla bu kadar mı örtüşür?
*
- Bu nasıl dizidir arkadaş... Bitmesin diye dua ettirir de bu kadar mı ettirir?
ÇARŞAMBAYA 20 DERECE DÜŞECEKMİŞ
BU sefer galiba durum ciddi.
Bu sefer galiba gerçekten kışa doyacağız.
Bu sefer galiba Doktor Jivago izlemek zorunda kalacağız.
Bu sefer galiba...
*
Bir meteoroloji uzmanından duydum.
Çarşamba gecesi İstanbul civarında eksi 3 dereceyi görecekmişiz.
*
Bu sefer galiba...
Benim gibi kışçıların bayramı olacak.
BU DANS DEĞİL STORY ŞEBEKLİĞİ
“DANS ettiği için işinden kovuldu” denilen spor spikerinin meşhur dansını seyrettim.
Seyrettim dediğime bakmayın...
Sadece ilk 15 saniyesine tahammül ettim.
*
Kimse kusura bakmasın ama...
Ben o videoda...
Kafasına göre dans edip hayatın tadını çıkaran bir hercaiden ziyade...
Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir “story şebeği” gördüm.
MAHİR ÜNAL ‘BİZDEN ÖNCE BARDAK YOKTU’ DEDİ Mİ?
ÖYLE çok rastladım ki sosyal medyada... Trol hesaplarda falan değil ha! Koca koca haber kanallarının hesaplarında. Ciddi milletvekili hesaplarında. Hepsi aynı anda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “AK Parti’den önce bardak yoktu” dediğini iddia ediyorlar ve video yayınlıyorlardı.
*
Açıp dinledim Mahir Ünal’ın sözlerini. Alakası yok. Adam, “bardak” üzerinden bir örnek veriyor ve bambaşka bir şey söylüyor. Kesmişler önünü, arkasını. “Bizden önce bardak yoktu” dediğini öne sürüyorlar. Apaçık yalan. Aleni saptırma. Kasıtlı kesip biçme. Resmen iftira.
*
İftiracılığın, saptırmacılığın, yalancılığın, kesip biçiciliğin... İktidar olmakla ya da muhalefet olmakla bir alakası yok. İnsan olmakla bir alakası var.
MUHARREM İNCE’NİN İŞİ ZOR
- İkiye bölünmüş bir Türkiye’de üçüncü bir yolu açabileceğini kanıtlaması gerekir. Ama bu çok zor bir iş.
*
- CHP tabanının kendisine yönelik ilgisinin devam etmesi gerekir. Bu şartlarda bu da çok zor bir iş.
*
- “Erdoğan’la ben başa çıkarım” duygusu vermesi lazım. Erdoğan CHP’yi muhatap almışken bu da çok zor bir iş.
*
- CHP yönetimine laf söylemeden yolunu sürdürmesi lazım. Ama o zaman da dikkat çekmesi çok zor bir iş.
*
Kısacası... Gelecek neyi gösterir bilemem ama bildiğim İnce’nin işinin çok ama çok zor olduğu.
YENİ ANAYASADAN ÖNCE ŞUNU YAPSAK
- Oğlunu kısa yoldan memur yaptı.
- Kızını kendine sekreter atadı.
- Amcasının oğlunu danışman yaptı.
- Bulunduğu bölümü akrabalarıyla doldurdu.
Gün geçmiyor ki...
Böyle bir haberle karşılaşmayalım.
*
Bu haberler, bu ülkenin...
En büyük, en önemli, en rahatsız edici, en zararlı, en isyan ettirici sorununa işaret etmektedir.
*
Bu sorun çözülmeden dünyanın en şahane anayasasını yapsanız da nafiledir. Yani yeni anayasa yapmaya girişmeden önce şu sorunun yerin yedi kat dibine gömülmesi şarttır.
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