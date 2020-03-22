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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak?
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak?

22 Mart 2020

Bebek’ten fotoğraflar geliyor önüme.

Herkes dışarıda. Trafik kilit.

*

“Dışarı çıkmayın” dendikçe... Dışarı çıkıyoruz.

*

“Yaşlılar için tehlike var” dendikçe... Yaşlıları evlerde tutamıyoruz.

Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak

*

“Evde kal! Evde kal!” diye bas bas bağırıldıkça... Evde kalan yok.

*

Kendi OHAL’ini ilan etmelerini beklediğimiz vatandaşlarımız, evlerine çekilmiş olanlara...

“Dışarıda mevsim baharmış / Gezip dolaşanlar varmış” türküsünü söyletiyorlar.

*

Bu cehalet, bu aymazlık, bu umursamazlık, bu bilinçsizlik karşısında...

Belki de en iyisi...

Sokağa çıkma yasağı uygulamak.

*

Yok, yok... Başka türlü olmayacak bu iş.



ÇÖP ATIP FOTOĞRAF ÇEKMEK

BİR temizlik işçisinin yaptığını gördünüz mü?

*

Metro girişine çöp atıyor, sonra da attığı o çöpün fotoğrafını çekiyor.

*

Ne yapacak o fotoğrafı acaba?

“Büyükşehir Belediyesi temizlik işini beceremiyor” falan diye sağda solda yayınlayacak mı?

Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak

*

Yoksa kendi kendine bir oyun mu oynuyor?

Başka bir amacı mı var? Nedir?

Doğrusu ben anlayamadım.

*

Büyükşehir’e bağlı bu temizlik işçisine mutlaka “senin derdin nedir kardeşim” diye sorulmalı.


ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ

TUZLA’da bir site... Saat 21.00’de sağlık çalışanlarını alkışlıyor... Görüntü gerçekten etkileyici...

*

Doktor olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu görüntüleri, Zeki Müren’in sesinden “Elbet Bir Gün Buluşacağız” şarkısıyla yayınlamış.

*

İzlerken şöyle dedim: Bugünlerin şarkısı budur.



SOKAKLARINA BAHAR GELMİŞ İSTANBUL’UN

BÜYÜK şair Ahmed Arif’in çok meşhur, çok güzel, çok dokunaklı, çok etkileyici bir hapishane şiiri var.

“İçeride” diye bilinen bu şiir şöyle:

Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak

*

Haberin var mı taş duvar?
Demir kapı, kör pencere,
Yastığım, ranzam, zincirim,
Uğruna ölümlere gidip geldiğim,
Zulamdaki mahzun resim,
Haberin var mı?
Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,
Karanfil kokuyor cigaram.
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin...

*

Madem ki şu lanet virüs, en azından bazılarımızın evlerini bir tür hapishaneye çevirdi...

O halde Ahmed Arif’in bu şiirini, şu şekilde uyarlayabilirim sanırım:

*

Haberin var mı buzdolabı?

Ortadaki büyük sehpa, dağınık kitaplık,

Kahve makinem, bilgisayarım,

Masamdaki çelik kalemlik,

Günde sekiz kere kafasını okşadığım

Sekter kedim

Haberin var mı?

Üst kat komşum biraz makarna göndermiş,

Sirke kokuyor bütün odalarım.

Sokaklarına bahar gelmiş İstanbul’un...

 

TUHAFIZ

NORMALDE...

“Ah bir eve kapansak... Ah evde olsak... Ah evde çalışsak...” diye inleriz.

*

Ama zorunlu olarak...

“Eve kapanma... Evde olma... Evde çalışma...” söz konusu olduğunda...

Gözümüz hep dışarıdadır.

*

İnsan...

Gerçekten çok tuhaf bir yaratık.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

- Toplumsal gerilimlerimize artık “yaşlı-genç gerilimi” diye bir gerilim eklenecek.

*

- “Ah Roma... Ah Milano...” sesleri artık pek çıkmayacak.

*

- Modern tıp, alternatif tıbba artık daha sert meydan okuyacak.

*

- “Madem işler evlerden yürütülebiliyor, ne gerek var bunca masrafa” cümlesi artık çok fazla işitilecek.

*

- Kolonya küçümsemesi artık ortadan kalkacak.

*

- “Doktora el kalkmaz” artık motto olacak.

*

- “Şiddetli geçimsizlik” başvurularında artık müthiş artış olacak.

*

- Tatile doyan çocuklar, artık “tatil de tatil” diye tutturmayacaklar.

*

- Kendilerini mutfağa vuranlar arasından yepyeni Hazer Amani’ler çıkacak.


TRABZON’A HELAL!

Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak


FENERBAHÇE basketbol takımında yer alan bazı isimlerde korona belirtileri çıkınca... Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye geçmiş olsun diledi. Bu zarafet için bravo Trabzon’a... 

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