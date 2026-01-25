Kopuşların en fenası duygusal kopuştur

Haberin Devamı

- Kürtleri rencide edenler.

- Kürtleri incitenler.

- Kürtleri yaralayanlar.

Şunu bilsinler ki:

Türkiye’ye çok büyük kötülük yapıyorlar.

*

PKK, bu ülkede yarım asırdır herhangi bir kopuşa yol açmayı başaramadı.

Ancak kendilerini zafer şımarıklığına kaptıranlar, duygusal bir kopuşu körüklüyorlar.

*

Unutmayın: Duygusal kopuş, kopuşların en fenasıdır.

BİR ABDİ ANALİZİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan’ın anlatımına göre:

Mazlum Abdi...

İktidarda ama muktedir değil. Karar alma yetkisi yok. Tamamen vitrin süsü. Emir ve talimatları doğrudan Kandil’den alıyor. Örgüt tarafından askeri ve siyasi komiser tarafından kontrol ediliyor.

*

Kısacası...

“Mazlum Abdi, Mazlum Abdi” diye nefes tüketmeye hiç gerek yok.





Haberin Devamı

PKK’NIN 3 KRİZİ

KRİZ 1 İRRASYONELLEŞTİLER

ABD desteğini kaybettikten sonra...

Rasyonel kararlar alamaz hale geldiler.

Kaybet / Kaybet oyunu oynuyorlar.

KRİZ 2 BOZGUN PSİKOLOJİSİ

Hezimetin yol açtığı bir hezeyan.

Tam bir bozgun psikolojisi içindeler.

Ne istediklerini bilmedikleri gibi ne isteyeceklerini de bilmiyorlar.

KRİZ 3 YALANLARA YASLANMA

Her türlü yalanı mubah sayan kör bir propaganda savaşı yürütüyorlar.

Kendilerinin bile inanmadıkları yalanlara sarılıyorlar.

Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamışlara özgü bir çılgınlık içindeler.

EBUBEKİR ŞAHİN’E HELAL OLSUN

BARIŞ Pehlivan’ın Cumhuriyet’teki köşesinde okudum.

Meğer eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom’a CEO olunca...

Telekom’da çalışan kızı Zeynep Melike’nin istifasını istemiş.

*

Barış Pehlivan, “RTÜK Başkanı iken çok eleştirmiştim ama Ebubekir Şahin bu tutumuyla beni şaşırttı” demiş.

*

Ebubekir Şahin’le buluştum geçen gün.

Sordum:

“Nedir bu olayın aslı faslı?”

*

Şöyle anlattı:

*

“Kızım Zeynep Melike, bir yıl önce en alt kademeden uzman yardımcısı olarak Türk Telekom’da göreve başlamıştı. Telekom’a CEO olunca kızımın o görevi sürdürmesinin doğru olmadığını düşündüm. Kızımı aradım. Şefkatle konuştum. İstifa etmesi gerektiğini söyledim. Bu benim için en temel prensiptir. Görev yaptığım hiçbir yerde akraba kollaması yapmadım, Telekom’da da yapmam.”

*

Haberin Devamı

Gelinlerine üniversiteden kadro veren dekanlar, en yakınlarını özel kalem olarak atayan müdürler, damatlarını belediyelere yönetici yapan belediye başkanları falan.

Olumsuz örneklerden bunalmıştık.

Ebubekir Şahin sayesinde “oh be” dedik valla.

*

Ebubekir Şahin’in açtığı bu yol, artık tüm ülkenin yolu olsun.

MEMDUH BAŞKAN ERCİYES’İ ANLATIYOR

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul’a geldiğinde mutlaka buluşup sohbet ederiz. Sohbeti tatlıdır, esprilidir, içtenliklidir, babacandır, herkesi kucaklar.

*

Son buluşmamızda “Erciyes ne alemde” diye sordum.

Daha soruyu bitirmeden başladı anlatmaya.

*

KAR: Muhteşemmiş, bu sene çok iyi yağmış, yapay kara ihtiyaç yokmuş. TESİSLER: Hepsi son modelmiş, on numara beş yıldızmış, böyle pistler İsviçre’de bile bulunamazmış. OTELLER: Doluluk oranları hayli iyiymiş, hepsinin keyfi yerindeymiş. DAĞ: Havası tedavi ediciymiş, şehre çok yakınmış, yolu şahaneymiş. YANGIN GÜVENLİĞİ: En üst noktadaymış, sürekli denetleniyormuş, endişeye hiç mahal yokmuş. DESTİNASYON: Erciyes’e bir de Kapadokya eklenince... Tadından yenmezmiş.

*

Haberin Devamı

Bırakın kayak yapmayı kar üstünde doğru dürüst yürüyemeyen ben bile Memduh Başkan’ın anlatımından sonra “Benim bir an önce Erciyes’e gitmem gerekiyor” diye mırıldanmaya başladım.