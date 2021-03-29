Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım

VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
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2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
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3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
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İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
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Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
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Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
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Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
*
Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
*
“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
*
Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
*
BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
*
Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
*
“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
*
Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
*
Ben de diyorum ki:
*
Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
*
Diyorlar ki:
*
Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım
AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur:
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
*
Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
*
Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
*
Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
*
Ama işin şakaya gelir yanı yok.
Bu elemanla ilgili olarak...
AK Parti’nin süratle atması gereken beş adet adım var:
*
- ADIM BİR: Bu elemanın AK Parti Genel Merkezi’nde işe alınmasına kimler aracılık etmiştir? Bir yıl önce bu iş nasıl gerçekleşmiştir? Konu enine boyuna araştırılmalıdır. Ve özeleştiri yapılmalıdır.
*
- ADIM İKİ: Kokain kullanan ve kokain temin eden bir adamın AK Parti Genel Merkezi’ne kadar sokulabilmesi nasıl mümkün olmuştur? Boşluk nerededir? Sorunun cevabı bulunmalı ve bu tür boşluklara yer verilmemelidir.
*
- ADIM ÜÇ: Kokain kullanmak suçlaması yeterince ağır bir suçlamayken... Bu eleman, şimdi de kokain temin etme iddiasıyla karşı karşıyadır. AK Parti Genel Merkezi, bu elemanın üzerine hukuki yoldan gidilmesinin takipçisi olmalıdır.
*
- ADIM DÖRT: Bu elemanın lüks ve şatafat içinde nasıl yaşadığı konusu da çok önemlidir. AK Parti, bu konunun üzerine de titizlikle gitmelidir. Bu elemanın, bu şatafatının kaynağı bulunmalıdır.
*
- ADIM BEŞ: Bu elemanın lüks ve şatafatının kaynağı, eskiden çalıştığı yerel yönetim midir? Bu sorunun üzerine gidilmeli. İşin kaynağı ortaya çıkarılmalı. Şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Ve suç duyurusunda bulunulmalı.
*
AK Parti...
Sigara konusunda bile aşırı hassas olan, sigaraya bile tahammül edemeyen, sigarayla mücadele konusunda asla taviz vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik ve önderlik yaptığı bir partidir.
Parti yetkililerinin olaya bu açıdan da yaklaşarak konuyu asla geçiştirmemeleri, aksine konunun üzerine üzerine gitmeleri gerekir.
*
Herkes olayın peşini bıraksa bile onlar bırakmamalı. Bu derece yani.
İHSAN’IN ORHAN PAMUK SÖYLEŞİSİNİ OKURKEN
DÜNKÜ Hürriyet Pazar’da İhsan Yılmaz’ın Orhan Pamuk söyleşisi yayınlandı.
Büyük bir iştahla, dikkatle ve ilgiyle okudum bu enfes söyleşiyi.
Ve fakat...
Okurken acımasız bir ikilemde kaldım.
*
Şöyle bir ikilem:
*
“Veba Geceleri” romanı...
- Salgının söz konusu olmadığı bir ortama mı doğsaydı daha iyiydi?
- Salgın ortamına doğması mı daha iyi oldu?
*
Orhan Pamuk’un 40 yıldır düşündüğü ve beş yıldır yazdığı bir roman bu...
Yani ortada salgının izi tozu bile yokken tasarlamış.
Yine salgının izi tozu bile yokken yazmaya başlamış.
*
İlk bakışta “Ne büyük bir şans!” diyesi geliyor insanın...
*
Ama Orhan Pamuk açısından olay bu kadar da net değil.
*
Şöyle diyor Orhan Pamuk, İhsan’a verdiği söyleşide:
*
“Yıllarca iğneyle kuyu kazarak oluşturduğum, kimi zamanlar kitaplara fazla dayandığını, kimsenin ilgilenmeyeceğini düşündüğüm dünyam, birdenbire herkesin ağzındaydı. Herkes karantinadan, ölü sayılarından bahsediyordu. Ben o dünyayı kurarken çok özel bir şey yaptığımı, insanları konuyla şaşırtacağımı zannederken her şey birdenbire ortalığa saçıldı. Gizli gizli yaptığınız bir şeyin ortalığa saçılması gibi”.
*
Evet, ikilem işte tam da burada.
*
- Bir yandan... “Çok özel bir şey yapmış” dedirtemeyecek, konusuyla herkesi şaşırtamayacak “Veba Geceleri” romanı...
*
- Bir yandan da... Romana yönelecek ilginin dozu artacak, kayıtsız kalınması çok zor olacak.
*
İhsan sormamış ama ben olsam Orhan Pamuk’a sorardım:
*
Hangisini tercih ederdiniz? Romanınızın salgının olmadığı bir ortama doğmasını mı? Yoksa böylesini mi?
ÖNCE ŞU ARAMALARDAN KURTULALIM SAVAŞ
“ARAMA, mesaj at” kampanyasına tam destek veren bir yazı yazmıştım geçen gün.
*
Savaş Özbey, dünkü Kelebek’te konunun bir başka boyutunu gündeme getirmiş.
*
“Aramazlar ve mesaj atarlarsa yağmur gibi yağan mesajlarla nasıl baş edeceğiz” demeye getiriyor.
*
Savaş’a sadece şunu fısıldamakla yetineceğim:
*
Önce şu aramalardan kurtulalım Savaş.
Mesaj işini sonra hallederiz.
ŞENOL GÜNEŞ'E VE MİLLİLERİMİZE BİN SELAM
PROFESYONEL futbol yorumcularıyla konuşuyordum.
*
Sordum:
“Ne olur Norveç maçı?”
*
Cevap:
“Kazanma ihtimalimiz sıfır. Norveç çok güçlü. Sen bakma Hollanda’yı yenmemize. Çok kötü oynadık”.
*
İtiraz edecektim, “Yahu yeneriz” falan diyecektim, bu denli net yaklaşım karşısında yutkundum.
Ama ne oldu? Norveç’i delik deşik ettik!
*
Yaşasın futbolun anlı şanlı profesyonel yorumcuları bile ters köşe yapan mucizesi! Yaşasın Şenol Güneş’in emeği! Yaşasın millilerimizin alın teri!