Kitlesini komisyona ikna için Özgür Özel’e tüyo

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“Sakın komisyona girmeyin. Erdoğan, sizi kandırır. Sakın girmeyin. Erdoğan’ın değirmenine su taşımayın. Sakın girmeyin.”

*

Sosyal medya kitlesinden böyle bir ses yükselirken...

Özgür Özel de sosyal medya kitlesini ikna edebilmek için çırpınıyor.

- “Bizi kandırmak kolay değil” diyor.

- “Çatır çatır muhalefet yapacağız orada” diyor.

- “Geçmişte sorun Meclis’te çözülsün demiştik, komisyona girmezsek kendi sözümüzü yemiş oluruz” diyor.

- “Merak etmeyin, gerekirse girdiğimiz gibi çıkarız” diyor.









- “Şartlarımız var” diyor.

Diyor da diyor yani.

*

Diyor ama sosyal medya kitlesi ikna olmuyor.

*

Oysa Özgür Özel’in elinde sosyal medya kitlesini ikna edebilecek bir argümanı var.

*

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Son iki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını anımsatabilir mesela.

- Kürt oylarından mahrum CHP’nin Muharrem İnce’yle girdiği seçimde YÜZDE 31 oy aldığını...

- Kürt oylarından mahrum olmayan CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu’yla girdiği seçimde YÜZDE 48 oy aldığını...

Anımsatsın.

Ardından da...

“Komisyona girmezsek Kürtleri iyice küstürürüz, Kürtleri küstürürsek Cumhurbaşkanlığını kazanmamız hayal olur” falan desin.

*

Başka hiçbir şeye ikna olmayan kitle, belki buna ikna olabilir.

KOMİSYONUN ADINI TARTIŞMAK



KOMİSYONUN adıyla ilgili tartışma yürütmek...

Şuna çok benziyor:

*

İstanbul fethedilirken...

Bizanslı rahiplerin meleklerin cinsiyetini tartışmasına.



ALİ BABACAN’DAN NEDEN BİR ŞEY OLMADI, OLMAYACAK



ŞÖYLE demiş Ali Babacan:

*

“Terör negatif bir kavram. “Süz” eki negatif bir ek. Negatifle başlayan komisyon ismi çok da doğru olmayabilir.”

*

Bu açıklama da bir kez daha göstermiştir ki:









Ali Babacan’dan bir şey olmadı, olmayacak ve olmaz.



İKİNCİ CÜMLE İMAMOĞLU’NUN HİÇ HOŞUNA GİTMEMİŞTİR



ÖZGÜR Özel şu iki cümleyi peş peşe söylemiş:

*

- CÜMLE BİR: İmamoğlu, resmen seçim kararı alınıp adaylık başvurusunun zamanı gelene kadar CHP’nin adayıdır.









*

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- CÜMLE İKİ: Aday olamadığı bir nokta olduğunda o gün dönüp bakılır, kim kazanacak, en doğru aday kim?

*

Birinci cümleden memnun olmuştur Ekrem İmamoğlu.

Ama ikinci cümle...

İkinci cümlede kesin nevri dönmüştür.

ROMALI GENERALİN SABAH KAHVESİ



GLADYATÖR 2’yi izliyorum.

*

Bir deniz savaşı sahnesi.









Romalı general, gemisinin başında.

Fakat o da ne?

Generalimiz, ikinci nesil kahve zincirinden aldığı kahveyi yudumlar gibi dikiyor kahve maşrapasını kafasına. Sabahları kahve içmeden asla kendine gelemeyen çağımız insanından farkı yok Romalı generalin.

*

Bu tür tarihi filmlerde hep şöyle bir durum söz konusu:

*

Kostümler acayip iddialı. Dekorlar süper inandırıcı.

Ancak oyunculuklarda ortaya çıkan edaların, nazların, işvelerin, tavırların, 2025 yılının New York’undaki edalardan, nazlardan, işvelerden, tavırlardan farkı yok.

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Bu yüzden kostüme filmlere pek ikna olamıyorum ben.

*

Bu arada şu tespiti de yapamadan geçemeyeceğim:

- İkincisi, birincisini bile sollayan filmlere örnek: Godfather İki.

- İkincisi, birincisinin fersah fersah gerisinde kalan filmlere örnek: Gladyatör İki.

ŞU SIRALAR HİÇ ÇEKİLMEYEN TİPLER



- “Klima çarpıyor” diyenler.

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- Gülben Ergen’in sosyal medya paylaşımlarını siyasi tartışmalara kanıt olarak sunanlar.

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- Plaj haberlerini “yürekleri hoplattı” başlığıyla verenler.

*

- Yeni petrol rezervi bulunmasıyla ilgili her bilgiyle alay edenler.

‘TÜRKİYELİLER’ DEDİ



CHOBANI CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşurken şöyle dedi:

*

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“Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız...”

*

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Atatürkçülük arasında sarsılmaz bir bağ kurmak için çırpınıp durmasaydı...









Belki o kadar da kulak tırmalamayabilirdi bu “Türkiyeliler” sözcüğü.

*

Ben Hamdi Ulukaya gibi işini iyi yapan, sıfırdan devasa bir iş kurabilmiş insanları çok severim, orası ayrı.