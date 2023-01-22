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- HİTLER: Kitap yakmak denildiğinde benim aklıma Hitler’in o aşağılık kitap yakma kampanyası gelir.







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- ÇARESİZLİK: Kitap yakmak, kitabın gücüyle ve etkisiyle baş edemeyen zavallıların çaresizliğinin göstergesidir.

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- İNCİTMEK: Milyonlarca kişinin hayatına yön veren kutsal bir kitabı yakmak, milyonlarca kişiyi incitme çabasından başka bir şey değildir.

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- İLKE: “Yahudi Soykırımı” konusunda abuk sabuk laf etmek nasıl fikir özgürlüğü değilse kutsal kitabın yakılması da fikir özgürlüğü değildir.

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- MANYAK: Kutsal kitabı yakarak kendini ifade etmeye kalkan kişi... Ya manyaktır ya da aşağılık bir kışkırtıcı.







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- İZİN: Dünyanın her yerinde manyaklar ya da kışkırtıcılar olacaktır. Önemli olan bu değildir. Önemli olan “Al da yak” diye izin veren hükümettir.



SERENAY HÜKMÜ







ŞAHANE bir senaryoya denk gelirse... İşini bilen bir yönetmene düşerse... Derinlikli bir karakteri canlandırma fırsatı bulursa... Biraz diksiyonunu düzeltirse... İyi filmleri daha çok izleyip ders çıkarırsa... “Ben oldum artık” demek için biraz vaktin geçmesini beklerse...

Çok iyi bir oyuncu olabilir.



İNSANLAR İKİYE AYRILIR



- Neşeyle, şarkı söyleyerek uyananlar / Uyandıktan en az bir saat on beş dakika sonra kendine gelebilenler.

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- Sosyal medyayı gerektiğinden fazla ciddiye alanlar / Sosyal medyayı gerektiğinden fazla hafife alanlar.

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- ‘Burcu Biricik’çiler / ‘Pınar Deniz’ciler.

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- Kılıçdaroğlu aday olmasın diye dua edenler / Kılıçdaroğlu’nun adaylığına bel bağlayan CHP üst düzey yönetiminde yer alanlar.

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- Tutunamayanlar’ı baştan sona okuyabilenler / Tutunamayanlar’ı sürekli yarıda bırakanlar.

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- Çay tiryakisi olanlar / Kahveciler.

GÜLDÜRÜCÜ GEYİKLER



PERVİN Buldan, Altılı Masa’ya şöyle demiş:







*

“Adayınız bizim adayın lehine çekilsin. Bizim adayın birinci turda kazanma şansı çok yüksek.”

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Altılı Masa ve etrafıyla ilgili yapılan geyikler, git gide daha çok güldürücü bir hal almaya başladı.

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YOZGATLIYIM ve bununla gurur duyuyorum ya...







Matrak ve hınzır arkadaşlarım, işte bu görseli gönderiyorlar bana.

*

Altına da şöyle bir şey yazarak:

Bir grup insanı Yozgat üzerine dört cilt kitap yazmaya iten sebep ne olabilir.

*

Matrak ve hınzır arkadaşların doğdukları şehirlere bakıyorum:

Hiçbiri Yozgat’tan daha ileride değil.

*

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Zaten Yozgat’la dalga geçenlerin şehirleri, haklarında ciltler dolusu kitap yazılabilecek kadim liman şehirleri olsaydı...

Tarihsiz, kadersiz, küçük Yozgat’ın dört ciltlik kitaplara konu olma hevesiyle dalga geçmeye tenezzül etmezlerdi.

THE ECONOMIST AKILLANMAYACAK



KAFASI hiç basmadı, basmayacak şu The Economist’in.

*

Her zaman yaptıkları gibi yine seçime az bir süre kala dayadılar Türkiye kapağını.







Altına da döktürdüler de döktürdüler:

*

“Türkiye’de iktidar değişmeli. Erdoğan gitmeli. Türkiye çok kötü durumda. Falan fıstık.”

*

Sanki bunlar böyle yazınca...



Bizim ahali, “Tamamdır The Economist abi. Sizi mi kıracağız? Hemen oyumuzun rengini değiştiriyoruz” diyecek.

*

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Bu zamana kadar kaç kere denendi ve hep aynı sonuç alındı:

Bunlar böyle yaptıkça...

Erdoğan daha da güç kazanıyor.

*

Kıssadan hisse:

Okumuş Batılı çocukları gözünüzde fazla büyütmeyin. Bazen çok ahmak olabiliyorlar.



EN İYİ DÜĞÜN SAHNESİ



SİCİLYA’da sürgündü, evlenmişti ya Michael Corleone.







*

Hani gelin ve nedimeler hariç herkesin siyah giyindiği, Sicilya geleneklerinin gözetildiği, bando takımının düğün marşı çaldığı, gelin ve damadın kapıda diz çöktüğü, din adamlarının başat rol oynadığı, dansların en güzelinin yer aldığı o meşhur düğün var ya...

Benim için sinemadaki en iyi düğün sahnesi odur.



MERAK EDİYORUM



- Şahmeran dizisi nedeniyle acaba bu yıl doğan kaç bebeğe “Şahsu” adı verilecek.

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- Acaba Biden ile Zelenski’nin arası ne zaman açılacak?

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- Acaba AK Parti “Bize çok zarar veriyorsun” diyerek bazı tipleri ıskartaya çıkaracak mı?

*

- Acaba Abdullah Gül, Altılı Masa hakkında şu sıralar ne düşünüyordur?

KILIÇDAROĞLU’NUN DOĞRU KARARI



BAZI CHP yöneticileri, “Erdoğan üçüncü kere aday olamaz diyelim. Mahkemeye gidelim” falan demişler.

*

Kılıçdaroğlu da buna karşı...







“Biz Erdoğan’ı sandıkta yeneceğiz. Bunun dillendirilmesini istemiyorum” demiş.

*

Strateji ve taktik açısından doğru karar.