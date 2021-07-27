Kişisel tahminlerim: Neden aşı olmuyorlar?

- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
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Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
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Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
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MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
*
Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
*
Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
*
Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.
*
- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.
*
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz
BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
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Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
Kişisel tahminlerim: Neden aşı olmuyorlar?
Aşımız var. Hem de herkese yetecek kadar.
Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
*
- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
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- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
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- TEMKİN: Tahminime göre sayıları en kalabalık grup bunlar. Bunlara “temkinliler” diyebiliriz. “Aşının ileride nelere yol açacağı belli değil, en iyisi ben hiç bulaşmayayım” yaklaşımında olduklarını sanıyorum. Aşı karşıtı bazı bilimsel şarlatanların bu kesim üzerindeki etkisi büyük ve galiba söylentilere en çok bunlar aldırış ediyor.
*
- İNKÂR: Bu kesimin görüşünü, “Kovid movid yok, hepsi yalan, hepsi numara, hepsi tiyatro” diye özetleyebiliriz. Büyük oyunu görenler bunlar. İnternette çok dolaşıyorlar. Orada işittikleri her türlü saçmalığa çabuk inanıyorlar. İkna edilmeye en kapalı kesim bunlar. Sayıları da az değilmiş gibi geliyor bana.
*
- SIVI: Aşı yerine, “sıvı” demeyi tercih eden bir grup var. Bunlar, “Ne olduğu belli olmayan sıvının vücuduma girmesine asla izin vermem” diyorlar. Ben bunların da bayağı bir kalabalık olduğunu düşünüyorum.
DALGALARI AŞMAK
KORONADA yeni bir dalga bekleniyormuş.
Korona dalgalarının, dalgakıranı aşıdır.
*
Dalgaları ancak aşıyla aşabiliriz.
AFGAN MÜLTECİLER VİYANA KAPILARINA DAYANMALIDIR
AVUSTURYA Başbakanı, Afgan mülteciler için Türkiye’nin en uygun yer olduğunu söylemiş.
Ayrıca...
Afgan mültecilerle ilgili genellemeler yaparak tüm Afgan mültecileri aşağılamış.
*
Bu faşiste verilecek cevap Viyana kapılarına dayanmaktan geçiyor.
*
Ama bu sefer biz Viyana kapılarına dayanmayalım.
Bir yolunu bulup Afgan mültecilerin Viyana kapılarına dayanmasını sağlayalım.
*
Çünkü bir faşiste verilecek en iyi ceza...
Nefret ettiğiyle yan yana yaşama cezasıdır.
TALİBAN
KAYITLARA geçsin diye yazıyorum:
*
Taliban’ın İslam’dan anladığı ile benim İslam’dan anladığım arasında...
Yüce dağlar, engin denizler, derin uçurumlar, aşılmaz doruklar, uçsuz bucaksız gökyüzü kadar fark var.
GANNUŞİ
TUNUS’UN Gannuşi’si...
- Bilgedir, ılımlıdır, zariftir.
- Diyaloğa fazlasıyla açıktır.
- Aşırılıktan kaçınır.
- Şiddete her zaman mesafelidir.
- Özgürlükçü bir yaklaşımı vardır.
- Entelektüeldir.
- Doğuyu da bilir batıyı da.
- Her zaman uzlaşı arar.
*
İslam dünyasında ender görülen bir lider tipidir yani.
Tunus’taki darbe işte böyle bir liderin başkanı olduğu Tunus Meclisi’ne karşı yapıldı.
*
Yapımda ve yayında emeği geçenlerin tümüne yazıklar olsun.
BU FOTOĞRAF BİR YANITTIR
- Kadınların zaferine gölge düşürmeye kalkışanlara.
- Kadınlara ayrımcılık yapanlara.
- Kadının kılık kıyafetiyle kafayı bozanlara.
- Kadınların tercihlerine saygısız olanlara.
- Kadınları küçümseyenlere.
- Kadınları toplumdan dışlamaya çalışanlara.
- Kadının büyük zaferini hor görenlere.
- Kadınların asla başaramayacaklarına inananlara.
Karşı verilmiş muazzam bir yanıttır Kaptan Eda’nın bu fotoğrafı.
ACAYİP RADİKAL BİR İMAJ DEĞİŞİMİ
BODRUM denilince benim aklıma ilk gelen isimlerdendir Mehmet Kocadon.
Şimdiden Bodrum’un efsane başkanı sıfatını hak etti gibi geliyor bana.
*
Sabah’ta Mehmet Kocadon’la yapılmış bir röportaj gördüm.
Fotoğrafına baktım Kocadon’un, tanıyamadım.
Bir daha baktım, bir daha baktım, bir daha baktım.
Yok, yok, yok. Alakası yok.
*
Bir imaj değiştirilir de bu kadar mı değiştirilir?
DAHA KÖTÜSÜ
- Pazartesi sendromundan daha kötüsü... Upuzun tatil sonrası ilk pazartesi sendromudur.
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- Askeri darbeden daha kötüsü... Tunus’ta olduğu gibi kravatlı sivillerin yaptığı darbedir.
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- Darbeye tiyatro diyenden daha kötüsü... 15 Temmuz’un büyük kahramanı Ömer Halisdemir’e dil uzatandır.