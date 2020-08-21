Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

Çokbilmişler: Ben on beş gün önceden biliyordum müjdenin ne olduğunu ama söylemiyordum.
- SEÇİMCİLER: Bütün bunlar seçim yatırımı abi... Hep söyledim, yine söylüyorum: Erken seçim geliyor.
*
- GÜNDEMCİLER: Yine gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi... Yine...
*
- MIRIN KIRINCILAR: Bakalım rezerv ne kadar? Bakalım denizin ne kadar altında? Bakalım çıkarılması kaça mal olacak?
*
- AŞIRI OPTİMİSTLER: Yirmi yılımız kurtuldu. Yok yok... Elli yılımız kurtuldu. Yok yok... Yüz yılımız kurtuldu.
*
- DOLARCILAR: Biz en iyisi yine dolara bakalım. Hep dolara bakalım. Katiyen gözümüzü dolardan başka yere çevirmeyelim.
*
- TAKTİKÇİLER: Konuyu gündemde tutmak Erdoğan’ın işine yarar. Muhalefet bunu yok saymalı. İktidarın oyununa gelmemek lazım.
*
- SİYASİ ŞAKACILAR: Erdoğan istifasını açıklayacak hahahaha... İstifasını açıklayacak hahahah... İstifa... Hahaha...
KADININ YANLIŞLARI… POLİSLERİN YANLIŞLARI…
OLAY şu: İstanbul Kadıköy’de maske denetimi yapan polis memurlarına mukavemet eden kadını yaka paça gözaltına alan iki polis, görevlerinden uzaklaştırıldı.
*
Görüntüleri izledim. Çıkardığım sonuçlar şunlardır:
*
- KADININ YANLIŞLARI: Maske takmayarak herkesin hayatını tehlikeye atması... Yanlış. Maske denetimi yapan polislerden kaçması... Yanlış. Polisler tarafından yakalandığında tekme atarak ve “Bırakın beni” diye bağırarak direnmesi... Yanlış.
*
- POLİSİN YANLIŞLARI: Daha profesyonelce bir yaklaşım sergilememeleri... Yanlış. Zor kullanarak müdahaleden önce başka yöntemler denememeleri... Yanlış. Olayın psikolojik yönlerini hesaba katmamaları... Yanlış.
HASAN BÜLENT KAHRAMAN OLAYINA DAİR
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin “kültür sanat platformu danışma kurulu” üyeliğine Hasan Bülent Kahraman atandı.
*
Hemen Hasan Bülent Kahraman’ın geçmişte yazdığı yazılar gündeme getirildi.
*
“İstanbul’u muhafazakârlar kurtaracak” diye bir yazı yazmış Kahraman... Yazılarından birinde “Yetmez ama evet” demiş... Bir yazısında “Atatürk’ün kanunla korunmasına” itiraz etmiş. Başka bir yazısında ise “Beyoğlu’nun iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizlendiğini” söylemiş.
*
Bunlar ortaya dökülünce... İmamoğlu yanlılarından ciddi tepkiler yükseldi. “İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?” falan diye sorgulamalar başladı.
*
En sonunda Hasan Bülent Kahraman istifa ettiğini duyurdu... Ve tepkiler az da olsa yatıştı.
*
“Atanan”, istifa ederek tepkilere bir cevap vermiş oldu.
Peki ya “atayan”?
O niye susuyor?
O niye “Atadık ama bir sorun bakalım neden atadık” türü bir açıklama yapmıyor?
HALKIMIZIN YÜZDE 87’Sİ
OPTİMAR, yaptığı son araştırmada halkımıza şu soruyu sormuş:
“Kadına yönelik erkek şiddetine karşı ne düşünüyorsunuz?”
*
Rakamları aktarıyorum:
*
- YÜZDE 87: Büyük bir sorun olarak görüyorum ve daha somut önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum.
- YÜZDE 8.4: Sorunun abartıldığını ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin gösterildiği kadar yaygın olmadığını düşünüyorum.
- YÜZDE 4.6 Yeterince mücadele edildiğini düşünüyorum.
- YÜZDE 5.3: Cevap yok, fikri yok, bilmiyor.
*
Bu ülkede şu kahrolası şiddet belası bitecekse... İşte bu yüzde 87’nin sayesinde bitecek.
Çok teşekkürler yüzde 87!
Bilincini her daim diri ve taze tut yüzde 87!
SENİN MEMLEKET NERESİ BIDEN?
ŞEHİRLERARASI bir otobüste Biden’a denk gelseniz...
Ve her Türk’ün yapacağı gibi kendisine sorsanız:
“Hemşerim memleket nere?”
*
Alacağınız cevap, “Pensilvanya” olacaktır.
“İçinden mi?” diye sohbeti sürdürür müsünüz, onu bilemem.
*
Geçen gün Biden’ın biyografisine göz gezdirirken...
“Pensilvanya’da dünyaya geldi” cümlesini okuyunca...
Aklıma aynı anda...
On sekiz fıkra, kırk iki komplo teorisi, on iki espri, yirmi bir mavra üşüştü.
Çok uzun süre zihnimi toparlayamadım.
BABACAN/DAVUTOĞLU
SON durumları şöyle:
*
Davutoğlu’nun partisinin Ankara il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri falan toptan istifa ettiler.
*
Babacan’ın partisine gelince... Anketlerde Davutoğlu’nun partisinin bile gerisinde. Bu arada her iki parti de “diğerleri” kategorisinde.
*
Gerisini anlatmama gerek yok sanırım.
Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri
Çokbilmişler: Ben on beş gün önceden biliyordum müjdenin ne olduğunu ama söylemiyordum.
- SEÇİMCİLER: Bütün bunlar seçim yatırımı abi... Hep söyledim, yine söylüyorum: Erken seçim geliyor.
*
- GÜNDEMCİLER: Yine gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi... Yine...
*
- MIRIN KIRINCILAR: Bakalım rezerv ne kadar? Bakalım denizin ne kadar altında? Bakalım çıkarılması kaça mal olacak?
*
- AŞIRI OPTİMİSTLER: Yirmi yılımız kurtuldu. Yok yok... Elli yılımız kurtuldu. Yok yok... Yüz yılımız kurtuldu.
*
- DOLARCILAR: Biz en iyisi yine dolara bakalım. Hep dolara bakalım. Katiyen gözümüzü dolardan başka yere çevirmeyelim.
*
- TAKTİKÇİLER: Konuyu gündemde tutmak Erdoğan’ın işine yarar. Muhalefet bunu yok saymalı. İktidarın oyununa gelmemek lazım.
*
- SİYASİ ŞAKACILAR: Erdoğan istifasını açıklayacak hahahaha... İstifasını açıklayacak hahahah... İstifa... Hahaha...
KADININ YANLIŞLARI… POLİSLERİN YANLIŞLARI…
OLAY şu: İstanbul Kadıköy’de maske denetimi yapan polis memurlarına mukavemet eden kadını yaka paça gözaltına alan iki polis, görevlerinden uzaklaştırıldı.
*
Görüntüleri izledim. Çıkardığım sonuçlar şunlardır:
*
- KADININ YANLIŞLARI: Maske takmayarak herkesin hayatını tehlikeye atması... Yanlış. Maske denetimi yapan polislerden kaçması... Yanlış. Polisler tarafından yakalandığında tekme atarak ve “Bırakın beni” diye bağırarak direnmesi... Yanlış.
*
- POLİSİN YANLIŞLARI: Daha profesyonelce bir yaklaşım sergilememeleri... Yanlış. Zor kullanarak müdahaleden önce başka yöntemler denememeleri... Yanlış. Olayın psikolojik yönlerini hesaba katmamaları... Yanlış.
HASAN BÜLENT KAHRAMAN OLAYINA DAİR
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin “kültür sanat platformu danışma kurulu” üyeliğine Hasan Bülent Kahraman atandı.
*
Hemen Hasan Bülent Kahraman’ın geçmişte yazdığı yazılar gündeme getirildi.
*
“İstanbul’u muhafazakârlar kurtaracak” diye bir yazı yazmış Kahraman... Yazılarından birinde “Yetmez ama evet” demiş... Bir yazısında “Atatürk’ün kanunla korunmasına” itiraz etmiş. Başka bir yazısında ise “Beyoğlu’nun iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizlendiğini” söylemiş.
*
Bunlar ortaya dökülünce... İmamoğlu yanlılarından ciddi tepkiler yükseldi. “İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?” falan diye sorgulamalar başladı.
*
En sonunda Hasan Bülent Kahraman istifa ettiğini duyurdu... Ve tepkiler az da olsa yatıştı.
*
“Atanan”, istifa ederek tepkilere bir cevap vermiş oldu.
Peki ya “atayan”?
O niye susuyor?
O niye “Atadık ama bir sorun bakalım neden atadık” türü bir açıklama yapmıyor?
HALKIMIZIN YÜZDE 87’Sİ
OPTİMAR, yaptığı son araştırmada halkımıza şu soruyu sormuş:
“Kadına yönelik erkek şiddetine karşı ne düşünüyorsunuz?”
*
Rakamları aktarıyorum:
*
- YÜZDE 87: Büyük bir sorun olarak görüyorum ve daha somut önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum.
- YÜZDE 8.4: Sorunun abartıldığını ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin gösterildiği kadar yaygın olmadığını düşünüyorum.
- YÜZDE 4.6 Yeterince mücadele edildiğini düşünüyorum.
- YÜZDE 5.3: Cevap yok, fikri yok, bilmiyor.
*
Bu ülkede şu kahrolası şiddet belası bitecekse... İşte bu yüzde 87’nin sayesinde bitecek.
Çok teşekkürler yüzde 87!
Bilincini her daim diri ve taze tut yüzde 87!
SENİN MEMLEKET NERESİ BIDEN?
ŞEHİRLERARASI bir otobüste Biden’a denk gelseniz...
Ve her Türk’ün yapacağı gibi kendisine sorsanız:
“Hemşerim memleket nere?”
*
Alacağınız cevap, “Pensilvanya” olacaktır.
“İçinden mi?” diye sohbeti sürdürür müsünüz, onu bilemem.
*
Geçen gün Biden’ın biyografisine göz gezdirirken...
“Pensilvanya’da dünyaya geldi” cümlesini okuyunca...
Aklıma aynı anda...
On sekiz fıkra, kırk iki komplo teorisi, on iki espri, yirmi bir mavra üşüştü.
Çok uzun süre zihnimi toparlayamadım.
BABACAN/DAVUTOĞLU
SON durumları şöyle:
*
Davutoğlu’nun partisinin Ankara il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri falan toptan istifa ettiler.
*
Babacan’ın partisine gelince... Anketlerde Davutoğlu’nun partisinin bile gerisinde. Bu arada her iki parti de “diğerleri” kategorisinde.
*
Gerisini anlatmama gerek yok sanırım.