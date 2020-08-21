Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

21 Ağustos 2020

Çokbilmişler: Ben on beş gün önceden biliyordum müjdenin ne olduğunu ama söylemiyordum.

SEÇİMCİLER: Bütün bunlar seçim yatırımı abi... Hep söyledim, yine söylüyorum: Erken seçim geliyor.

*

- GÜNDEMCİLER: Yine gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yine gündemi... Yine...

*

- MIRIN KIRINCILAR: Bakalım rezerv ne kadar? Bakalım denizin ne kadar altında? Bakalım çıkarılması kaça mal olacak?

*

- AŞIRI OPTİMİSTLER: Yirmi yılımız kurtuldu. Yok yok... Elli yılımız kurtuldu. Yok yok... Yüz yılımız kurtuldu.

*

- DOLARCILAR: Biz en iyisi yine dolara bakalım. Hep dolara bakalım. Katiyen gözümüzü dolardan başka yere çevirmeyelim.

*

- TAKTİKÇİLER: Konuyu gündemde tutmak Erdoğan’ın işine yarar. Muhalefet bunu yok saymalı. İktidarın oyununa gelmemek lazım.

*

- SİYASİ ŞAKACILAR: Erdoğan istifasını açıklayacak hahahaha... İstifasını açıklayacak hahahah... İstifa... Hahaha...


KADININ YANLIŞLARI… POLİSLERİN YANLIŞLARI…

OLAY şu: İstanbul Kadıköy’de maske denetimi yapan polis memurlarına mukavemet eden kadını yaka paça gözaltına alan iki polis, görevlerinden uzaklaştırıldı.

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

*

Görüntüleri izledim. Çıkardığım sonuçlar şunlardır:

*

- KADININ YANLIŞLARI: Maske takmayarak herkesin hayatını tehlikeye atması... Yanlış. Maske denetimi yapan polislerden kaçması... Yanlış. Polisler tarafından yakalandığında tekme atarak ve “Bırakın beni” diye bağırarak direnmesi... Yanlış.

*

- POLİSİN YANLIŞLARI: Daha profesyonelce bir yaklaşım sergilememeleri... Yanlış. Zor kullanarak müdahaleden önce başka yöntemler denememeleri... Yanlış. Olayın psikolojik yönlerini hesaba katmamaları... Yanlış.


HASAN BÜLENT KAHRAMAN OLAYINA DAİR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin “kültür sanat platformu danışma kurulu” üyeliğine Hasan Bülent Kahraman atandı.

*

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

Hemen Hasan Bülent Kahraman’ın geçmişte yazdığı yazılar gündeme getirildi.

*

“İstanbul’u muhafazakârlar kurtaracak” diye bir yazı yazmış Kahraman... Yazılarından birinde “Yetmez ama evet” demiş... Bir yazısında “Atatürk’ün kanunla korunmasına” itiraz etmiş. Başka bir yazısında ise “Beyoğlu’nun iki kuruşa içki içen lümpenlerden temizlendiğini” söylemiş.

*

Bunlar ortaya dökülünce... İmamoğlu yanlılarından ciddi tepkiler yükseldi. “İmamoğlu ne yapmaya çalışıyor?” falan diye sorgulamalar başladı.

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

*

En sonunda Hasan Bülent Kahraman istifa ettiğini duyurdu... Ve tepkiler az da olsa yatıştı.

*

“Atanan”, istifa ederek tepkilere bir cevap vermiş oldu.

Peki ya “atayan”?

O niye susuyor?

O niye “Atadık ama bir sorun bakalım neden atadık” türü bir açıklama yapmıyor?


HALKIMIZIN YÜZDE 87’Sİ

OPTİMAR, yaptığı son araştırmada halkımıza şu soruyu sormuş:

“Kadına yönelik erkek şiddetine karşı ne düşünüyorsunuz?”

*

Rakamları aktarıyorum:

*

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

- YÜZDE 87: Büyük bir sorun olarak görüyorum ve daha somut önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum.

- YÜZDE 8.4: Sorunun abartıldığını ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin gösterildiği kadar yaygın olmadığını düşünüyorum.

- YÜZDE 4.6 Yeterince mücadele edildiğini düşünüyorum.

- YÜZDE 5.3: Cevap yok, fikri yok, bilmiyor.

*

Bu ülkede şu kahrolası şiddet belası bitecekse... İşte bu yüzde 87’nin sayesinde bitecek.

Çok teşekkürler yüzde 87!

Bilincini her daim diri ve taze tut yüzde 87!


SENİN MEMLEKET NERESİ BIDEN?

ŞEHİRLERARASI bir otobüste Biden’a denk gelseniz...

Ve her Türk’ün yapacağı gibi kendisine sorsanız:

“Hemşerim memleket nere?”

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

*

Alacağınız cevap, “Pensilvanya” olacaktır.

“İçinden mi?” diye sohbeti sürdürür müsünüz, onu bilemem.

*

Geçen gün Biden’ın biyografisine göz gezdirirken...

“Pensilvanya’da dünyaya geldi” cümlesini okuyunca...

Aklıma aynı anda...

On sekiz fıkra, kırk iki komplo teorisi, on iki espri, yirmi bir mavra üşüştü.

Çok uzun süre zihnimi toparlayamadım.


BABACAN/DAVUTOĞLU

SON durumları şöyle:

*

Davutoğlu’nun partisinin Ankara il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri falan toptan istifa ettiler.

Kişiliklere göre müjdeye yaklaşım biçimleri

*

Babacan’ın partisine gelince... Anketlerde Davutoğlu’nun partisinin bile gerisinde. Bu arada her iki parti de “diğerleri” kategorisinde.

*

Gerisini anlatmama gerek yok sanırım.

X
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İsrail-BAE hamlesinin şifreleriNilgün Tekfidan GÜMÜŞİsrail-BAE hamlesinin şifreleri21.08.2020
Tecavüzcünün ‘unutulma hakkı’ olabilir miFulya SoybaşTecavüzcünün ‘unutulma hakkı’ olabilir mi21.08.2020
Şükrün ve hüznün ayı: MuharremNaci Cem ÖncelŞükrün ve hüznün ayı: Muharrem21.08.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...21.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.