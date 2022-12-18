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Kısacık bir şey söyleyip kaçacağım

#İmamoğlu#Akşener#Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili yargı kararının ardından yaşananları izliyor musunuz?

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Şöyle bir bakalım yaşananlara:

*

Kılıçdaroğlu direnişe geçerek İmamoğlu’na “Başkansın sen, başkan kal” mesajı veriyor / Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na karşı resmen ve alenen bayrak açmış durumda / İmamoğlu, Akşener’in gölgesine iyice sığınmış vaziyette / Her kafadan farklı bir ses çıkıyor / CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu’dan yana çelik çekirdek gibi / Kemal Bey’e “Sen çekilsen iyi olur” diyen yok / İmamoğlu, yine fazla hevesli bir portre çiziyor / Altılı Masa, eski dağınıklığına hızla geçiverdi / Heyecan sönüyor / Hevesler kaçıyor / Olay yine zamana yayılıyor.

Kısacık bir şey söyleyip kaçacağım

*

Bunların İmamoğlu ile ilgili yargı kararını gole çevirmeleri mümkün değil.

*

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Çünkü ne bir dava şuurları var ne de bir davaları. Çünkü zafere değil birbirlerine üstün gelmeye odaklanmışlar. Çünkü kişisel hırsları, her şeyin önünde. Çünkü fırsattan istifade etmekten bile acizler.

*

Yani demem o ki... Buradan da bir şey çıkmayacak galiba.

 

#İmamoğlu#Akşener#Kılıçdaroğlu
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