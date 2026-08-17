Kısa kısa Süleymancı saptamaları

Haberin Devamı

BİR İÇGÜDÜ

Buna rağmen ta en başından beri Alihan Kuriş’in güven veren biri olmadığını düşünüyordum.

Bir hissiyattı bu.

Bir içgüdüydü.

NÜMAYİŞÇİLER

“Süleymancılar ayrıdır, Alihan Kuriş çetesi ayrıdır” deniliyor ya.

Alihan Kuriş için nümayiş yapan, direnişe geçen, sokaklara dökülen Süleymancıların varlığı, bu yaklaşımı epey sarsmış durumda.

Çünkü tabandaki bu hareketlenme...









Alihan Kuriş Çetesi’nin o kadar da tabansız olmadığını kanıtlıyor.

UZAK KUZENLER

Alihan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torununun oğlu.

Kendisini en sert şekilde eleştiren Fatih Süleyman Denizolgun da Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu.

O zaman hükmü verelim:

Bu kavga, biraz da iki uzak kuzenin kavgası.

Haberin Devamı

ALMANYA’YA DİKKAT

Almanya’nın göbeğine kocaman bir külliye inşa etmiş Süleymancılar.

Ben onu bunu bilmem.

Almanya devleti, bir cemaatin sırtını sıvazlıyorsa...

Orada bir duracaksın.

Çünkü mutlaka alengirli bir iş vardır orada.

KİLO KİLO ALTINLAR

Tapular, mallar, mülkler, dolarlar ve en son dün ortaya dökülen 200 kilo altın.

Alihan Kuriş Çetesi’ne yönelik aramalarda ortaya dökülen bu dünya malının kaynağı nedir?

Kuran eğitimine kendini adamış bir cemaat lideri, bu malları mülkleri, bu kilo kilo altınları nasıl edinmiş olabilir?

İMAMOĞLU BIKKINLIĞI



- Uzun açıklama yapıyor. Okunmuyor.

- Kısa açıklama yapıyor. Kimse tınmıyor.

- Sert konuşuyor. Olay olmuyor.

- Yumuşak konuşuyor. Dikkate alınmıyor.

- Öyle yapıyor. Olmuyor.

- Böyle yapıyor. Olmuyor.

*

Hapishane koşulları falan asla mazeret olamaz.

Öyle bir İmamoğlu bıkkınlığı oluşmuş durumda ki... İlk günkü heyecanın izi tozu bile kalmadı.



BU LİG KOLAY BİTMEZ



Daha lig başlamadan dedikodular çıkarılmıştı.

Lig başladı ve ilk maçlarda iki büyük tartışma:

*

- BİR: Fenerbahçe yönetiminden “iki penaltımız verilmedi” diyerek zehir zemberek açıklamalar. “Bu şekilde devam edilemez” diyor Fenerbahçe yönetimi.

*

- İKİ: Gençlerbirliği tribününde bir adamdan Fenerbahçe forması giyen minicik bir çocuğa büyük tepki çeken zorbalık. Adam gözaltına alındı.

*

Nasıl bitecek bu lig abi.

Haberin Devamı

YOĞURDUM EKŞİMESİN AMA AYRANIM DA DÖKÜLMESİN



Fatih Erbakan şöyle demiş:

*

“Çerçeve yasaya hayır oyu kullanmadık, çünkü terör örgütünün tasfiyesi var. Evet de kullanmadık, çünkü teröristleri affediyorlar.”

*

Fatih Erbakan’ın bu sözü...









“Hem yoğurdum ekşimesin hem de ayranım dökülmesin” sözünün tam karşılığı olacak nitelikte.

*

İşin daha vahim tarafı ise şurası:

Adam bir siyasi partinin genel başkanı.

Memleketin geleceğinde rol oynamak istiyor.

Ama kafasında terörü bitirecek bir plan yok.

Kamuoyunun karşısına “teröristleri affetmeden terör örgütünün tasfiyesini sağlayacak” kusursuz bir planla çıkmıyor, buna gerek duymuyor.

Sadece kurnaz bir pozisyon alıp kenara çekiliyor.

*

Haberin Devamı

“Fatih Erbakan’dan lider olmaz” deyince de bazıları kızıyor.

BÜLENT ARINÇ’IN FOTOĞRAFI NİYE YOKTU



Bülent Arınç, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıldönümü görselleriyle ilgili olarak şöyle demişti:

*

“Benim fotoğrafım niye yok?“

*

Önemli olan Bülent Arınç’ın “Benim fotoğrafım niye yok” diye sorması değildir.

*

Önemli olan AK Parti tabanının, “Bülent Arınç’ın fotoğrafı niye yok” demesidir.

*

Peki sonuçta ne oldu?









AK Parti tabanından “Bülent Arınç’ın fotoğrafı niye yok” diye minicik bir fısıltı bile işitilmedi.

Bülent Arınç, “Benim fotoğrafım niye yok” sorusunun cevabını işte tam da burada aramalıdır.



INSTAGRAM’DAN KAÇIŞIMIN NEDENLERİ



- Makyaj yaparken ilişki uzmanı gibi konuşanlar.

Haberin Devamı

- Deniz, kum, güneş meftunları.

- Kamera karşısında giyinenler.

- “Yorumlarda buluşalım” lafı.

- Avrupa çöplüğü Amsterdam övgüleri.

- Yapay zekâ ile Yeşilçam canlandırmaları.

- Trafikte tartışma yapan motorcular.

- Birbirlerine tuhaf şakalar yapan çiftler.