Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?

Bir yanda da nifak yangınları...
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Nedir nifak yangını?
Mesela şudur:
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“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.
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Nedir nifak yangını?
İzlediğim video aynen şöyleydi:
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Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...
“Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.
Trafik polisi de gayet kibar bir dille...
“650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.
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Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...
“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.
Hatta ve hatta...
Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.
Ne yapsın bu insanlar?
Aniden ortaya çıkmış bir durum.
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Bir taraf “Uçak da uçak” diye tutturuyor. Öbür taraf “Helikopter var, mis gibi” diye tutturuyor.
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Bir taraf yangından politik muhalefet çıkarmaya çalışıyor. Öbür taraf yangının iktidara dokunmaması için çırpınıyor.
Tarafsız yorum yok. Soğukkanlı analiz yok. Bilgiye dayalı yaklaşım yok. Uzman görüşü yok. Olumlu ile olumsuzu aynı anda ortaya koyma yok. Meseleyi anlama çabası yok.
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Bu ortam var ya bu ortam...
En az yangın kadar tehlikeli.
Bu türden kişisel tercihlerle uğraşılmaz, bu türden kişisel tercihler mesele edilmez, bu türden kişisel tercihler üzerinden hüküm bina edilmez.
Peki ya ne yapılır?
Hiçbir şey yapılmaz.
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Ha sen ille de bir şey mi yapmak istiyorsun?
O zaman saygı duymayı denemelisin.
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Ümit Aktaş.
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Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.
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Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.
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Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.
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Gel gelelim 23 milyona yakın vatandaşımız, inatla ve ısrarla aşı olmaktan kaçınıyor. Yani arz var, talep yok. Peki ama neden? Elimde bir veri yok nedenlere dair. Sadece tahminlerim var. Onları yazıyorum:
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- ÇİP: Özellikle komplo teorisyenlerinin ortaya attığı tezlerin etkisinde kalanlar, ilk zamanlar “Çip takacaklar” diyorlardı. Ama gitgide daha çok alay konusu haline geldiklerini fark ettiler. Bu nedenle sayılarında müthiş azalma var gibi. En azından bana öyle geliyor.
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- KISIRLIK: Özellikle bazı bölgelerimizde görece eğitimsiz vatandaşlarımızın içine sürüklendikleri girdap... 8 çocuklu, 28 torunlu 80 yaşındaki dedelerin, “Aşı kısırlık yapıyor yeğen” diye aşı olmaktan kaçındıklarına dair espriler gırla gidiyor. Sesleri pek çıkmasa da en kalabalık grup bu gibi geliyor bana.
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- TURKOVAK: “Yerli ve milli” propagandasının aşırı etkisi altında kalan bazı yurttaşlarımız, yerli aşının piyasaya çıkmasını bekliyor galiba. Sayıları da az değil. “Elin aşısını olacağıma kendi aşımı olurum” diye bekleme içindeler galiba. Fakat koronavirüs denilen illetin beklemeye hiç niyeti olmadığını bilseler iyi olacak.
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- Muhterem kanaat önderlerimiz.
- Sayın Türkan Şoray’ımız.
- Değerli tarihçilerimiz.
- Severek okuduğumuz romancılarımız.
- Sayın Tarkan’ımız.
- Muhterem imamlarımız ve müezzinlerimiz.
- Yüce gönüllü şairlerimiz.
- Sayın
Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.
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Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:
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Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.
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Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...
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MIRANDA KERR: Açılsın çakralar
SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)
VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta
ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.
MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı
SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.
RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü
GÜN
2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.
*
3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.
HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU
Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.
*
Sırf tahtaya üst üste
Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.
*
Anlatılan isimlerin...
Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.
- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.
*
Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.
*
Hikmet Çetin...
- Sağduyusuyla...
- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.
*
- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.
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Herkes bunun nedenini merak ediyor.
Benim elimde iki temel neden var:
*
Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.
*
İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.
*
Özellikle muhafazakâr kesimlerde...
Yaklaşım genel olarak şöyleydi:
Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.
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Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.
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Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.
“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...
*
Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...
Şöyle bir yaklaşım sergiledi:
*
“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”
*
Bahçeli bu konuda bir şey demedi.
- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.
*
- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.
*
Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?
Orman yangınları başlayınca...
Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.
*
Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.
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- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.
*
- Hatta sosyal medyada bazı sanatçılar, “Yanan alanlara yapılacak otellerde, tesislerde sahne almayacağız” diye deklarasyonlar yayınladılar.
*
Yani toplumun bir kesimi...
“Yanan alanlar otellerle doldurulacak, yapılaşmaya açılacak” bilgisini satın almış durumda.
*
Peki yanan ormanlık alanların yapılaşmaya yol açmasını sağlayacağı iddia edilen kanun, Meclis’ten nasıl geçti?
Kimse merak etmiyor mu bu konuyu?
*
Valla ben merak ettim.
Konuyu Meclis tutanaklarından araştırdım.
*
Şöyle bir bakınca hemen fark ettim ki...
Kanunun oylamasından...
- Kabul: 284
- Ret: 59
Sonucu çıkmış.
*
Peki hangi partiler “Kabul” demiş, hangi partiler “Ret” demiş?
*
Oylama sırasında Meclis’te bulunan tüm AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri, “Kabul” oyu kullanmış.
CHP ve HDP milletvekilleri ise “Ret” oyu kullanmış.
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Dikkatimi çekti:
“Kabul” oyu veren İYİ Partililerden biri de iktidara karşı her zaman en sert muhalefeti yapan Lütfü Türkkan.
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Peki CHP, bu kanuna karşı amansız bir mücadele vermiş mi? Bütün milletvekilleriyle Meclis’te yer alıp topyekûn bir taarruza geçmiş mi?
Hayır, hayır.
135 CHP’li milletvekilinden 103’ü oylamaya bile katılmamış. Oylamaya katılıp da “Ret” oyu veren CHP’li sayısı: 32.
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O gün Meclis’te bulunan 14 İYİ Partili milletvekilinin tümü “Kabul” demiş. 22 milletvekili ise oylamaya katılmamış.
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Bu arada ilginç bir not:
Oylamaya katılan bir AK Partili milletvekili de “Ret” oyu vermiş.
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Hem “Ormanları yapılaşmaya açacak kanun çıkardılar” denilerek büyük gürültü çıkarılacak hem de Meclis’ten böyle bir sonuç çıkacak.
Bu işte bir tuhaflık yok mu?
TÜRK HAVA KURUMU: TAM BİR LAÇKA
TÜRK Hava Kurumu’yla ilgili okumalar yapıyorum, söylenenleri dinliyorum, yakın geçmişte yapılan açıklamalara bakıyorum. Çıkardığım sonuçlar şunlardır:
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- Bu kurum, çağın gerisinde kalmıştır.
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- Bu kurum, rant için birbirine giren ekiplerin elinde tarumar olmuştur.
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- Bu kurum, kendini yenileyememiştir.
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- Bu kurum, bir didişme alanı haline gelmiştir.
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- Bu kurum, borç batağı içinde yüzmektedir.
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- Bu kurum, beceriksizlik yüzünden kayyum eline düşmüştür.
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- Bu kurum, olağanüstü gelirlerine rağmen elindeki uçakların doğru dürüst bakımını yapmaktan bile aciz hale gelmiştir.
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- Bu kurum, havacılığın hızla geliştiği bir dönemde hızla gerilemiştir.
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- Bu kurum, Atatürk’ün kurup üzerine titrediği kurum olmaktan çıkmıştır.
İŞTE BU DAYANIŞMA KURTARACAK BİZİ
MUĞLA Belediye Başkanı Osman Gürün, yangının ilk gününden beri yanlarında olan belediyelere teşekkür eden bir paylaşım yapmış.
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Başkan Gürün, paylaşımında...
“Yangının ilk gününden itibaren yanımızda olan ve emekleri ile yangınların söndürülmesine katkı sağlayan belediyelerimize teşekkürler” demiş.
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Şöyle bir baktım paylaşımda yer alan belediyelere...
Bir kısmı CHP’li, bir kısmı AK Partili...
Konya ile İzmir belediyeleri yan yana... Kayseri ile Mersin omuz omuza... Eskişehir ile Balıkesir aynı listede... Bornova ile Zeytinburnu aynı hedefte.
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Bizi kurtaracak dayanışma ruhu işte bu teşekkürde gizlidir.
YIKILMAYIN SAKIN KIZLAR
- Şu acılı günlerimizde bize yaşattığınız umut yeter.
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- Şu yüzümüzün gülmediği günlerde yüzümüzde açtırdığınız çiçekler yeter.
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- Şu bin parçaya bölündüğümüz günlerde bir tutkal gibi bizi birleştirmeniz yeter.
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- Şu karamsar günlerde estirdiğiniz ferahlatıcı imbat yeter.
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Yıkılmayın sakın kızlar!
Üzülüp efkârlanmayın.
Biz sizden razıyız.
Bunu unutmayın.