 Kılıçdaroğlu’yla olmaz abi

- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı asıl ben yenerim” tarzı bir iddiayı seslendirmedi. Bu yaklaşımın kıyısından bile geçmedi. Gerçi bunu yapsaydı inandırıcı bulunur muydu, o da başka konu.

*

- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaslandığı yer parti tabanı olmadı, parti milletvekilleri olmadı, parti örgütü olmadı. Yaslandığı yer sadece ve sadece mahkeme kararı oldu.

*

- OLMAZ ÇÜNKÜ: Kemal Kılıçdaroğlu, butlandan beri doğru dürüst bir süreç yönetimi yapamadı. Kontrolü ele alamadı. Muazzam bir boşluk bıraktı. Özel’in olayı şova çevirmesine fırsat verdi.

*

- OLMAZ ÇÜNKÜ: “Ben iktidarın adamı değilim kardeşim” türü bir çıkış bile yapmadı, yapamadı. Kendisine yönelik en önemli iddiayla hesaplaşma yoluna gitmedi.

*

- OLMAZ ÇÜNKÜ: Üç yıldır sustuğu gibi butlan kararından sonra da sustu. Bir kez olsun “Kurultay’ı benim elimden hileyle, desiseyle, parayla aldılar” demedi. “Mahkeme doğru karar vermiştir” demedi.

SEN TABAN OLSAN GİDER MİSİN PEŞİNDEN

Kemal Kılıçdaroğlu, üç yıldır uzaktan izliyordu olup biteni.

Üç yıl. Üç koca yıl. Plan yapmak için, strateji oluşturmak için, taktik belirlemek için çok uzun zaman.

*

Ve fakat fossss!

*

Gördük ki...

- Plansızmış, stratejisizmiş, taktiksizmiş.

- Kolluk kuvvetlerine yaslanmak dışında bir çözümü yokmuş.

- Özel / İmamoğlu ikilisinin arayıp da bulamadığı fırsatı verecek denli iş bilmezmiş.

- Karşı tarafın hamlelerini öngörebilecek siyasi ferasete sahip değilmiş.

- Karşı tarafı afallatacak en küçük bir hamlesi bile yokmuş.

*

Kendini CHP tabanının yerine koy. Bu performansa bakıp gider misin peşinden?

AYNI ADAMLAR AYNI KADINLAR

Bazı adamlar ve bazı kadınlar...

Bundan üç yıl önce bizi şunlara ikna etmeye çalışıyorlardı:

*

“Kemal Kılıçdaroğlu halkın umududur. Kemal Kılıçdaroğlu memlekete baharı getirecektir. Kemal Kılıçdaroğlu adaleti tesis edecektir.”

*

Aynı adamlar ve aynı kadınlar...

Bugün bizleri şunlara ikna etmeye çalışıyorlar:

*

“Kemal Kılıçdaroğlu işbirlikçi bir haindir. Kemal Kılıçdaroğlu Saray’ın adamıdır. Kemal Kılıçdaroğlu vizyonsuz ve beceriksizdir.”

*

Bu adamların ve bu kadınların siyasi analizlerine bir saniye olsun dönüp de bakmamak farzı ayindir.

YURDUMUZA FAŞİST DOLMUŞ

Hayatımda izlediğim en eksantrik video:

Yer: CHP Genel Merkezi.

Cemal Enginyurt ve beraberindeki CHP’liler şu marşı söylüyor:

*

“Yolumuz devrim yolu / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun.”

*

Videoyu izlerken çayı püskürttüğüm an:

*

Marş söyleyen topluluktaki bazı CHP’lilerin, marşın “yurdumuza faşist dolmuş” bölümünde... Dudaklarına kondurdukları hinoğlu hin bir tebessümle Cemal Enginyurt’a manalı manalı baktıkları an.

TAM MAHMUT TANAL BÖYLE BİRİ

Kargaşa: Çok seviyor. / Hortum: Ağam eğleniyor. / Polisle polemik: Bayılıyor. / Duvarlara tırmanma: Pek seviyor. / Şov fırsatı: Hiç kaçırmıyor. / Gözyaşı: Kamera çekiyorsa döküyor.

MANSUR YAVAŞ’IN KARAKTER ANALİZİ

- Kokmaz, bulaşmaz biri.

- Tıpkı Abdullah Gül gibi. Asla risk almıyor.

- Hiç konuşmadan, sırf imajla işi yürütmeye çalışıyor.

- Hep durumu kolaçan ediyor.

- Galip gibi görünen tarafa yarım ağız destek vererek durumu idare ediyor.

- Davası yokmuş gibi, derdi yokmuş gibi, sadece kariyer planı varmış gibi davranıyor.

AK PARTİLİLER AÇISINDAN OLAY

AK Parti’nin söylemi hep şu oldu:

*

Şikâyet eden CHP’li. / Şikâyet edilen CHP’li. / Karar veren mahkeme. / Bizlik bir şey yok.

*

Kendilerini “AK Partili” olarak nitelendiren isimlerin...

Bu kavgada kıyısından köşesinden bile taraf olma gayretleri, partinin resmi söylemiyle acayip ters düşüyor.

UZLAŞMACIYDI ANİDEN CHE OLDU

Bir uzlaşma olması, işlerin kavgasız gürültüsüz halledilmesi, tarafların mutabık kalması...

Ekrem İmamoğlu açısından büyük felaket.

Çünkü “unutma bahçesine atılırım” diye kaygı duyuyor adam.

*

İmamoğlu işte bu yüzden...

Barikat istedi. Kargaşa istedi. Direniş istedi. Çatışma istedi. Hatta ve hatta gerekiyorsa ayrı parti istedi.

*

Özgür Özel’in önceleri uzlaşmacı bir profil çizerken birdenbire Che Guevara’ya dönüşmesinin perde arkasında biraz da bu var.

*

Özgür Özel’in en büyük sorunu şu:

*

“İmamoğlu’nu desteklemek” ile “İmamoğlu’nun talimatlarıyla hareket etmek” arasındaki farkı fark edemiyor.

CHP KAOSUNDA ÖNE ÇIKAN AKTÖRLER

- ALİ MAHİR BAŞARIR: “CNN Türk muhabirine darp” iddiasıyla ilgili olarak CNN Türk ekranında özür dilemesi... Çok yerinde bir tutum.

- BARIŞ YARKADAŞ: Tek başına bir ordu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yönetim beceriksizliği nedeniyle son birkaç gündür söylem üstünlüğünü biraz kaybetmiş gibi.

- UMUT AKDOĞAN: Pot kırarak meşhur olmuştu, şimdi dili çok açıldı. Asla basamaz ama öyle bir konuşuyor ki sanki Bastille’i basacak.

- ATAKAN SÖNMEZ: Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir yorumcuyken Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı oluverdi. Fakat kriz yönetimi becerisinde performansı zayıf.

- MÜSLİM SARI: Kılıçdaroğlu kanadının en aklı başında ismi. En makul, en uzlaşmacı, en kriz dindirici sözleri o söyledi.

- ADNAN BEKER: Parti önüne otobüsünü çekerek bu kavganın en önemli mühimmatını temin eden adam oldu. Ama kendisine ne kadar itimat edilir, işte bu çok kuşkulu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE NE OLDU

Bir karar alındı. Sonra o karardan vazgeçildi. İşin kamuoyuna yansıyan kısmı bu.

Peki bu işin arka planında ne var? Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden aldığım bilgiye göre olaylar şöyle gelişti:

*

- BİR: Küçükçekmece 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfı için kayyum kararı verdi.

*

- İKİ: Mahkemenin bu kararı, birçok hukuki gereklilik doğurduğu gibi üniversitenin izninin iptalini de gerektiriyordu. Bu konuda bir takdir yetkisi söz konusu değildi.

*

- ÜÇ: Böylece Cumhurbaşkanlığı makamı, kanunun gereğini yerine getirerek üniversitenin faaliyet iznini iptal etti.

*

- DÖRT: Ancak bu kararın ardından üniversitenin kayyum heyeti, üniversitenin gidişatıyla ilgili YÖK’e olumlu rapor verdi. YÖK de kayyum heyetinin olumlu raporunu teyit ederek Cumhurbaşkanlığı makamına sundu.

*

- BEŞ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bu talebi dikkate alarak hem mağduriyetlerin sona erdirilmesini amaçlayarak hem de kamu menfaatini göz önünde bulundurarak Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetlerine devam etmesini uygun buldu.