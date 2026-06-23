 Kılıçdaroğlu’nun sokağa çıkıp çıkamayacağı meselesi

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Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylenen “sokağa çıkamaz” sözü hiç benlik değil. Sevmiyorum bu yaklaşımı, fena halde yadırgıyorum.

*

Kılıçdaroğlu’na “sokağa çıkamaz” diyenlerin günü geldiğinde Özgür Özel için de aynısını demeyeceklerinin garantisi yok.

Baykal’a neler dediklerini biliyoruz. Muharrem’e neler yaptıklarını biliyoruz. Kemal’e nasıl yaklaştıklarını görüyoruz.

En minik bir kusurda, en küçük bir yalpalamada Özgür Özel’e neden torpil geçsinler ki?

*

Gün gelir de Özgür Özel için de “sokağa çıkamaz” denirse...

Bende oluşacak duygu değişmez, antipatiyle dopdolu olurum.

*

Çünkü ben bu “sokağa çıkamaz” tehdidinin kendisini sevmiyorum.

Çünkü bu sözde...

- Gerekçesiz bir kibir.

- Dayanaksız bir nobranlık.

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- Gerçeklikten kopuk bir özgüven.

Görüyorum.

*

“Sokağa çıkamaz” yaklaşımının arkasında... Kendini “sokağın sahibi” olarak görme hastalığı var.

Sokak yekpare değil ki.

Sokakta bambaşka duyarlılıklar, bambaşka anlayışlar, bambaşka yaşam tarzları var.

*

“Sokağa çıkamaz” diyenler, sokaktaki herkesin kendileri gibi olduklarına en keskin biçimde iman ediyorlar.

Sosyal medyadaki yankı odalarının büyüsüne kapılarak sokaktaki herkesin...

Kendileri gibi nefret ettiklerine, kendileri gibi öfkelendiklerine, kendileri gibi hayata baktıklarına inanıyorlar.

Bir / iki sosyal medya videosu yetip de artıyor bu inanca sahip olmalarına.

*

“Sokağa çıkamaz” diyenler, Kılıçdaroğlu sokağa çıktığında neyle karşılaşacağını düşünüyorlar acaba?

Öldürüleceğini mi düşünüyorlar? “Vurun Kemal’e” diyerek linç edileceğini mi düşünüyorlar? Kafa göz dalınacağını mı düşünüyorlar?

*

En fazla bazıları tarafından protesto edilebilir Kılıçdaroğlu.

İyi ama sokak, sadece Kılıçdaroğlu nefretiyle dopdolu olanlardan ibaret değil ki.

Bin türlü duygu, bin türlü farklılık, bin türlü yaklaşım var sokakta.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto edenler olabileceği gibi pekâlâ alkışlayanlar da olacaktır.

*

Bütün sokağın istisnasız Kemal Kılıçdaroğlu nefretiyle dopdolu olduğunu düşünmek ve buna samimiyetle inanmak...

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Kendinden başkalarını adam yerine koymamaya dayalı aşırı kibirli tutum gibi geliyor bana.

“Sokağa çıkamaz” sözüne karşı geliştirdiğim antipatinin temelinde bu var galiba.

FAVORİ DİZİMİN EN KLAS ADAMI MÜSLÜMAN OLMUŞ

“Gus” karakteri bütün zamanların en iyi dizisi “Breaking Bad”in...

En tuhaf, en prensip sahibi, en soğukkanlı, en sağlam, en karizma, en klas, en iş bitirici, en intizamlı, en göz dolduran, en kendine özgü karakteriydi.

*

“Gus”a hayat veren oyuncu Giancarlo Esposito, Fas’ta İslam’dan çok etkilenmiş ve Müslüman olmuş.

Kelime-i şehadet getirmiş, namaz kılmış.

*

Yabancıların Müslüman olmasından kolay kolay etkilenmem. “Kendini kurtarmış” der geçerim.

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Ama söz konusu “Gus” olunca biraz farklı yaklaşıyorum.

Elimde değil. Dizinin fanatiği olarak...

“Adamımızdın Gus... Şimdi daha da adamımız oldun” falan diye coşkuya kapılıyorum.

EDİP DEĞİL ECE

Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin en etkili isimlerinden Ali Haydar Fırat, Özgür Özel cephesine bir Edip Cansever dizesiyle laf sokuşturmak istemiş.

*

İki şey söyleyeceğim:

- BİR: O dize Edip Cansever’in değil Ece Ayhan’ın.

- İKİ: Söz konusu dize, bağlama hiç mi hiç oturmamış.

SİZ HEP BERABER BEN TEK BAŞIMA

“Kurtuluş yok tek başına / Ya hep beraber / Ya hiçbirimiz”.

Özgür Özel çevresinin en önemli sloganı bu.

*

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den bireysel kararla istifa ederek kurtuluşu tek başına hareket etmekte aradı.

*

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Cemil Tugay için “Bir sloganı katleden adam” diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz.





İMAMOĞLU’NUN HİÇ SEVMEYECEĞİ BİR OLAY

Kılıçdaroğlu ekibi, olaylı biçimde CHP İzmir il binasını zapt etmiş.

Olayların hemen ardından parti binasında çekilmiş bir video izledim.

*

Kalabalığın önünde iki kişi konuşuyordu:

- BİR: Kılıçdaroğlu’nun atadığı yeni İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü.

- İKİ: Özgür Özel cephesinin önemli isimlerinden İzmir Milletvekili Deniz Yücel.

*

Her iki isim de konuşmalarında yüksek tansiyona rağmen...

- Nezaketten ayrılmıyorlardı.

- Birlik beraberlikten söz ediyorlardı.

- Uzun yıllara dayanan yoldaşlıklarına vurgu yapıyorlardı.

- Aralarındaki ihtilafı körüklemekten kaçınıyorlardı.

*

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Onları dinleyen kalabalık da bu manzaradan etkilenip “birleşe birleşe kazanacağız” diye slogan atıyordu.

*

Mutlak butlan olayının ardından ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştım CHP’de.

*

Umarım Ekrem İmamoğlu, Deniz Yücel’e “Senin ne işin vardı o adamın yanında” diyerek bu olumlu havanın hesabını sormaya kalkmaz.

Utku Gümrükçü - Deniz Yücel

KAPALILARI İMHA ETME DÜŞÜ GÖREN BİR KADIN

Bir kadın, çektiği bir sosyal medya videosunda başörtülülerin imha edilmesi gerektiğini söyledi.

*

Videoyu üç kere izledim:

Dünyanın en doğal çağrısını yapar gibi yapıyor imha çağrısını. Gülümseyerek. Alabildiğine kayıtsız biçimde.

Kendisinden farklı olanlara karşı en küçük bir empatisi yoktu, onları insan yerine koymuyordu.

Söyledikleri yüzünden çevresinin alkışını alacağından da emindi.

Beni dehşete düşüren kadının imha çağrısından çok o imha çağrısını yaparken ki bu hali oldu.

*

Hükümetlerinin Filistinlileri tavuk öldürür gibi öldürmesine onay veren İsrail ahalisindeki kayıtsızlık var ya... İşte onu gördüm ben bu kadında.





HACIOSMANOĞLU’NUN SÖYLEMESİ GEREKENLER

Ne bir eksik ne bir fazla şunları söylemeli:

- Sorumluluğu üstüme alıyorum.

- Özeleştirimi yapacağım.

- Eleştirileri dikkate alacağım.

- Kendimize çekidüzen vereceğiz.

- Değişmesi gerekenleri değiştireceğiz.



