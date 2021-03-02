Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ve sulandırma girişimi

AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
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- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
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- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
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- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
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- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
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MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Öztrak’ın bu eleştirisine, çok sert bir cevap verdi Muharrem İnce.
Dedikleri şunlar:
*
“Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”
Bu nedir Allah aşkına?
*
Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?
*
Bir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili?
*
Bir taraf İskilipli’yi göklere çıkarıyor.
Bir taraf ise yerin dibine batırıyor.
*
Oysa İskilipli Atıf hakkında...
Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırladığı bu klip, Atatürk’ün ünlü “İstikbal Göklerdedir” sözüyle birlikte sunuluyordu.
*
Klip şundan ibaretti:
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ve sulandırma girişimi
Diyarbakır Anneleri...
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...
*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
*
Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu...
“Ben de kardeşimi HDP’den istiyorum” diyerek...
Diyarbakır Anneleri’nin yanında poz verdi.
*
Diyarbakır Anneleri...
Böyle ciddiyetsiz şovlara, böyle sulu yaklaşımlara, böyle politik sulandırmalara alet edilemez.
Hiç kimse Diyarbakır Anneleri’nin şerefli duruşlarını, bu tür sululuklara meze yapamaz.
AK PARTİ İL BAŞKANI YENİ YAKLAŞIM GETİRDİ
AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi bir süredir izliyordum.
Yenilik, değişim, köklere dönüş mesajlarının altını doldurabilecek mi acaba diye...
*
Bir ilk adım geldi.
Öyle bir adım ki...
Bana “Sanırım bu başkan, yeni şeyler getirecek” dedirtti.
*
Olay şu:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kendisini ziyaret etme isteği sorulduğunda şu cevabı verdi Kabaktepe:
*
“Bundan memnuniyet duyarım. İki hemşeri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun, gelsin. Memnun olurum. Konuşmamız İstanbul’a güç katar. Hemşerimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum.”
*
Bu dil var ya bu dil...
Bu yaklaşım var ya bu yaklaşım...
AK Parti’yi İstanbul’da geriye değil ileriye taşıyacak dil ve yaklaşımdır.
İSTANBUL’DA AK PARTİ
- Diyaloğa sonsuz açık olan taraf olmalı.
- En yapıcı tutumu alan taraf olmalı.
- Halkla teması en yüksek olan taraf olmalı.
- Kapı kapı dolaşmayı en iyi başaran taraf olmalı.
- Amatör ruhu dirilten taraf olmalı.
- Kavga ve polemik dilini terk eden taraf olmalı.
- Sessiz ve derinden gelen taraf olmalı.
*
Canan Kaftancıoğlu’na yönelik kahve daveti, bu yolda atılmış bir adım gibi geliyor bana. Eğer öyleyse kazanan AK Parti olur.
METİN AKPINAR, MÜJDAT GEZEN… OH BE!
MAHKEME koridorlarında görmek istemediğimiz iki isimdi Metin Akpınar ile Müjdat Gezen.
Dün ikisi de beraat etti.
*
Haberi aldığımda ağzımdan çıkan şey şu oldu:
OH BE!
CHP’Lİ TEOMAN SANCAR NEDEN VE NASIL İSTİFA ETTİ
- Galiba bayağı bir alengirli işe karışmış durumda.
- Galiba bir kaset falan olayı var.
- Galiba Ataşehir-Bodrum-Kuşadası üçgeni söz konusu.
- Galiba danışman var işin içinde.
- Galiba bir skandal var olayın ardında.
- Galiba istifayı, “Skandal bize bulaşmasın” diye parti istedi.
*
Yani çok sinematografik bir istifa olayıyla karşı karşıyayız.
Durun bakalım, neler çıkacak altından.
HİÇBİR VİDEO BENİ BU DENLİ ÖFKELENDİRMEDİ
AFYON’da bir adam gidiyor çiğköfteciye...
Acısız çiğköfte istiyor.
Sonra da gelen çiğköfte acısız değil diye tezgâhtaki çocuk yaşında çalışana en aşağılık bir şekilde saldırıyor.
Küfürler havada uçuşuyor.
Tekme tokat da...
O sırada gencin şu sesi duyuluyor:
“Abi acısız yapayım. Dur, sakin ol.”
*
Bu tür magandalık görüntülerini çok izledim. Hepsine çok öfkelendim.
Ama hiçbiri bu kadar öfkelendirmedi beni.
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Bu magandaya verilecek her türlü ceza...
Yetime kaftan giydirmek gibi olacaktır.
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Ceza verilirken şuna dikkat:
Çiğköftenin acısı ya da acısızlığı nedeniyle bile bu denli vahşileşebilen birinin toplum içinde dolaşması halk sağlığı açısından ne kadar güvenli acaba?
BEN ARTIK DİZİCİ OLDUM VE BAŞIMA ŞUNLAR GELDİ
- “Dur bir bölüm daha izleyeyim” diye tutturmalar...
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- “Eyvah! Son sezona geldim. Şimdi ben ne izleyeceğim” diye dövünmeler...
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- “Ben niye dizimi izlemek varken oyalanıyorum ki” diye söylenmeler...
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- “İkinci sezon efsoydu” diye muhabbetlere dalmalar...
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- Bir diziyi, bir başka diziyle kıyaslamalar...
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- Dizideki oyuncularla ilgili bilgileri arayıp taramalar...
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- İzlenen her bölümü hayatta elde edilmiş en büyük kâr saymalar...
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- Bütün gün dizideki gelişmeleri merak ederek dolaşmalar...
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- Dizi karakterleriyle akraba gibi olduğumu hissetmeler...
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Off offf.... Of ki of.