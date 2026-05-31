Kılıçdaroğlu’nun kalabalığına dair

Şöyle şekillendi:

- Ülkede Kılıçdaroğlu’na “hain” demeyene çay bile verilmez sandılar.

- Kılıçdaroğlu’nun evinin bahçesine bile çıkamayacağını düşündüler.









- Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş dışında yandaşı olmadığına inandılar.

Dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun topladığı kalabalık, işte bu sosyal medya algısını yıktı.

Özgür Özel’in topladığı kalabalık, tabii ki daha büyüktü.

Ama Kılıçdaroğlu’nun topladığı kalabalık da sosyal medyada estirilen havanın doğru olmadığını ortaya koydu.

Ayrıca sosyal medyada estirilen hava nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplayacağı kalabalıkla ilgili beklenti çıtası acayip düşürülmüştü.

Kalabalığa “vaooov” denilmesinin bir nedeni de bu oldu.



HANGİSİ DAHA KALABALIKTI



HANGİSİNİN daha kalabalık olmasından çok daha ilginç olan taraf şurası:









Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapayalnız kalacağını söyleyenlerin...

“Hangisi daha kalabalıktı” diye sormaları.



İKİ TARAFIN DA SIĞINAĞI: ATATÜRK



KEMAL Kılıçdaroğlu:

“Atatürk’ün partisini pavyon masalarında meze yapamazsınız.”

Özgür Özel:

“Ben Atatürk’e, Anıtkabir’e gidiyorum. Beni seven arkamdan gelsin.”

Atatürk mezardan çıksa, ikisine ayrı ayrı...

“Bu olup bitenin benimle ne alakası var çocuk” der.



TARAFLARIN SEMBOLLERİ



KILIÇDAROĞLU’NUN SEMBOLLERİ

Kırmızı karanfil, beyaz güvercin, içinde haram geçen türküler, Adalet yürüyüşü fotoğrafları, “arınma” sözcüğü.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SEMBOLLERİ

“Ankara’nın taşına bak” marşı, bariyer yıkma, Mansur Yavaş, “Yiğidim Aslanım”, Anıtkabir yürüyüşü.

ÖZEL’İN SAATİ 14.00 DEĞİL 16.00 OLMALIYDI



DÜN saat 14.00.

Bir tarafta Özgür Özel konuşuyor.









Öbür tarafta Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

Hangisini dinlersiniz?

Tüm tezlerini ortaya koymuş, bir anlatıyı şekillendirmiş, sloganlarını atmış, sürprizli bir tarafı kalmamış Özgür Özel’i mi?

Kendisine yönelmiş tepkilere ne diyeceği, nasıl bir başlangıç yapacağı, nasıl bir anlatıyı temellendireceği çok merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu mu?

Ben Özgür Özel’in yerinde olsam...

Bu durumu göz önünde bulundurur, saat 14.00 yerine saat 16.00’da yapardım toplantıyı.



OLAN CHP’YE OLUYOR



PARTİLER, bölünme noktasına gelince...

Büyük parça...

Daha kuşatıcı olur, daha dikkatli bir dil kullanır, daha alttan alır, bölünmeyi önlemek için çırpınır.

Küçük parça ise...

Sürekli rest çeker, ayrılmanın yolunu yapar, kopuş psikolojisine girer, en hırçın sloganları atar.

CHP’ye baktığımızda ise gördüğümüz şudur:

Partinin bölünüp parçalanma noktasına gelmesi...

Ne büyük parçanın derdi ne de küçük parçanın derdi.

Atatürk’ün partisi bu duruma mı düşecekti? Ah CHP ah.

KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMASI



- Beklediğimden daha etkili bir konuşma yaptı. Hırsızlık, yolsuzluk meselesini iyi işledi.

- FETÖ’cülerin partiye sızdığını söyledi. Ancak neyi kastettiği anlaşılmadı. Konu muallakta kaldı.

- Metne bağlı kalmaya çalıştı. Böylece dağınık bir konuşma yapmadı.

- “Beşli çete” falan dese de iktidara karşı sert mesajlar vermedi.

- Özel’in mitinginde kendisine “hain” denirken kendisinin Özgür Özel’i yuhlatmaması çok iyiydi.