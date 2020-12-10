Kılıçdaroğlu’nun adaylığı... Böyle bir şey olabilir mi?

HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
*
- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
*
- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
*
- Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.
*
- Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...
*
TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
*
AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
*
İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
*
- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
*
- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığı... Böyle bir şey olabilir mi?
Kemal Kılıçdaroğlu açısından...
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... Kazanamasalar bile alacakları yüksek oyla yeni lider olacaklar.
*
Yepyeni, bambaşka ve büyülü bir isim bulup çıkarsa... Bulamıyor, yok öyle bir aday.
*
Koşullar bunlar.
*
Bu koşullar, Kemal Bey’e...
Şu iki şeyi dayatıyor:
*
BİR: Millet ittifakının her partisi, kendi adayını çıkarmalıdır.
*
İKİ: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin adayı olmalıdır.
*
Peki buradan bir zafer çıkar mı?
*
Zaferi bilmiyorum.
Ama seçim, ikinci tura kalabilir.
*
İşte tam bu anda...
Cevaplanması gereken soru şudur:
*
İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarıştığında... Kılıçdaroğlu’nun şansı olabilir mi?
*
Meclis’teki son ateşli konuşmasıyla, her geçen gün dozunu arttırdığı muhalefetle, kendisini Recep Tayyip Erdoğan’ın tam karşısında konumlandırmasıyla, gitgide artan canlılığıyla...
İşte bu soruya cevap arıyor Kemal Kılıçdaroğlu.
*
Eğer havanın kendi açısından olumlu bir noktaya doğru gittiğini görürse...
Koşulların da dayattığı bu seçeneği hayata geçirebilir.
MUHALEFETİ ÖĞRENDİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde...
Ses getiren çıkışlar yapıyor.
Epey etkili konuşuyor...
Nirengi noktalarına yöneliyor.
Yakıcı sorunlara el atıyor.
Enerjisi arttı gibi...
Daha hazırcevap...
Gündemi belirliyor.
*
Bu yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu portresidir. Dikkatle izleyelim.
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN İMRENDİREN SIYIRMASI
YAZAR Hasan Ali Toptaş’la ilgili taciz iddiaları dile getirilince...
Hürriyet, mikrofonu Toptaş’a da uzattı.
*
Hasan Ali Toptaş’ın Hürriyet muhabiri Ece Çelik’e yaptığı açıklama aynen şöyle:
*
“İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum”.
*
Bu açıklamayı okuyan herhangi bir tacizcinin içinden geçen şey şöyle bir şey olmalı:
*
“Ben de kendimi sıyırmak isterim ama asla bu kadar iyi sıyıramam”.
MAAŞ DA MAAŞ
CHP açısından kaçınılması gereken tek bir yer var:
Sosyal medya...
*
Çünkü sosyal medyaya bakarsan... Milletin tek derdi Çin’e gitmeyen tren, çalışmayan motor ve bir de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine giren maaş sayısı...
*
Eşini ayrı bir birey olarak saymayan bir anlayışla “Evine beş maaş giriyor” diyorlar... Defalarca izah edilmiş konunun üzerinde tepinmeye devam ediyorlar... Altun’un yaptığı “Yahu olay öyle değil” türü açıklamalarına zerre aldırış etmiyorlar...
*
Milletin onca derdi varken Fahrettin Altun’un gerçek olmayan maaş sayısı üzerinde tepinmek... Sosyal medyadaki öngörüsüz ve sorumsuz muhaliflerin sevdiği bir tutum olabilir ama CHP gibi ana muhalefet partisinin stratejisi olamaz. Olmamalı.
AMAN MEHMET HOCAM
SALGIN vesilesiyle tanıdık Mehmet Ceyhan Hoca’yı...
Doğruya doğru eğriye eğri diyen tutumuyla, güven veren tavrıyla, yapıcı yaklaşımıyla, bilimsel çizgiye bağlılığıyla...
Gönüllerimize taht kurdu.
Geçen akşam CNN Türk’te Başak Şengül’ün programında canlı yayında rahatsızlanınca hepimizi korkuttu.
*
Aman Mehmet Hocam. Korkutmayın bizi. Tez elden iyileşin. Size çok ihtiyacımız var.
IRKÇILIĞA GİRİŞ
IRKÇILIK, sadece bizim takımın siyah oyuncusuna yönelik aşağılık tutumda belirmez.
*
Kürtler söz konusu olduğunda... Kullandığın üslupta belirir.
Suriyeliler söz konusu olduğunda... Ortaya koyduğun yaklaşımda belirir.
*
Araplar söz konusu olduğunda... Ettiğin laflarda belirir.
*
Rakip takımın siyah oyuncuları söz konusu olduğunda... Ağzından çıkanlarda belirir.
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