Kılıçdaroğlu’nu partiden atmak kurtuluş mu

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Kemal Kılıçdaroğlu...

Korkunç bir hırsla hareket ediyor. / Hem kendisini hem partisini yakıyor. / Koltuk için yanıp tutuşuyor. / Davasına zarar vermekten kaçınmıyor.

*

Peki ne yapılacak bu durumda?

Partiden mi atılacak Kemal Kılıçdaroğlu?

*

İyi ama partiden atmak kurtuluş mu?

*

Ne yani?

Daha düne kadar genel başkanınız olan adamı, onursuzca partiden mi şutlayacaksınız?

Daha dün cumhurbaşkanı adayı olarak halkın huzuruna çıkardığınız adamı, aşağılayarak partiden mi yollayacaksınız?

*

Kemal Kılıçdaroğlu sorunu CHP açısından öyle bir sorundur ki...

Atsan atılmaz satsan satılmaz.





BARIŞ YARKADAŞ’A DAİR

- Kılıçdaroğlu’nu Kılıçdaroğlu’ndan bile daha etkili savunuyor.

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- “Mutlak butlan” olayının tadını en çok o çıkarıyor.

- “Delegeler ve pavyon” konusunu çok tatlı anlatıyor.

- Her akşam anlatacak enteresan bir CHP öyküsü bulabiliyor.

- Özel / İmamoğlu ikilisiyle ilgili en değişik analizleri yapıyor.

- Çok düşman biriktirmekten zerre kadar çekinmiyor.

- “CHP’den kulis bilgisi veriyorum” diyerek dikkat çekiyor.

- Öyle bir kurultay uzmanı ki... Kurultaylar hakkında hiç durmadan sekiz saat konuşabiliyor.

MANSUR YAVAŞ’IN YERİ VE ÖNEMİ

Sözcü gazetesi, Mansur Yavaş’ın “Bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmem” dediğini iddia eden bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

*

Bu paylaşımın altına Mansur Yavaş, şunu yazdı: “Benim böyle bir sözüm yok.”

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CHP içindeki tartışmada herkes Mansur Yavaş’ı yanına almak istiyor.

Mansur Yavaş ise...

- Israrla tarafsız kalmayı tercih ediyor.

- Sürekli birlik beraberlik vurgusu yapıyor.

- Daima tartışmayı sonlandırmaya çalışıyor.

- Her zaman iki tarafa da eşit mesafede duruyor.

*

Bu haliyle Mansur Yavaş, partinin genel başkanı Özgür Özel’den bile daha yapıcı bir konumda.

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HÜSEYİN ÇELİK’LE İLGİLİ BİR İDDİAM VAR

Şu anda Tayyip Erdoğan...

“Gel Hüseyin... Sana bir makam verelim. Bakanlık ya da genel başkan yardımcılığı falan” dese...

Sevinçli bir telaş içine girer.

*

Makama geldikten sonra da...

- Ne Abdülhamid’i yerden yere vurur.

- Ne de Ekrem İmamoğlu’na destek çıkar.

*

Küçük bir sosyal deney yapılsa böyle olacağı görülür.

Ama Tayyip Erdoğan, bu tür sosyal deneylere nedense çok kapalı.

ORMAN YANGINLARI

- İYİ OLDUĞUMUZ TARAF: Yangına hızla müdahale ediyoruz. Yangını söndürmek için olağanüstü çaba sarf ediyoruz. Kısa sürede kontrol altına alıyoruz.

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- KÖTÜ OLDUĞUMUZ TARAF: Yangın çıkmasını önlemek için radikal adımlar atmıyoruz. İklim değişikliğinin yol açtığı yeni duruma uyum sağlamak için çabalamıyoruz.

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JEFF BEZOS’UN YERİNDE OLSAM

- O parayı düğün için harcamak yerine dünya seyahatine çıkardım.

- Meydanını düğüne açmayan Venedik Belediyesi’ni protesto eder, başka şehirde düğün yapardım.

- Düğünün elit havasını, anında geriye düşüren Kim Kardashian’ı düğüne davet etmezdim.

ARTIK NESLİ TÜKENEN ŞEYLER

- Ağdalı, göndermeli, incelikli diplomatik dil.

- Et lokantalarının abartılı sunumları.

- Her ortamda şiir okur gibi konuşmak.

- Nakit para taşımak.

- Depremden kaçıp Ankara’ya yerleşmek.

- Her şey dahil otel hevesi.