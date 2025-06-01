Kılıçdaroğlu kocaman bir hayal kırıklığıdır

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Hayır. Böyle yapmadı.

Tam tersine...

“Mahkemeden karar çıksa da partiyi Özgür Özel’den teslim alsam” havasında olduğunu ortaya koydu.

*

Kendisinin hırstan arınmış bir zat olmadığını anlamıştık.

*

Şimdi de tepeden tırnağa bir hırs abidesi olduğunu anlamış olduk.

*

Şurası bir gerçek:

Biz gerçekten de insan tanıyamıyoruz.

TÜKÜRME MERAKLILARI

TAMAM. Kemal Kılıçdaroğlu bir hırs küpü.

Peki ya Kılıçdaroğlu karşıtları?

Onlar da pek matah değil.

*

Temiz üsluplu, hakarete kaçmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi yapamıyorlar.

Her konuşan ağzını bozuyor.

*

Akademisyenler, gazeteciler...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne nasıl tüküreceklerinin öyküsünü anlatıyorlar.

*

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Milletvekilleri...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin merdivenlerine bile yaklaşamayacağını söylüyorlar.

*

Belediye başkanları...

Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçmiş günah defterlerini açmakla tehdit ediyorlar.

*

Tükürmeler, merdivene bile yaklaştırmamalar, tehditler...

Daha düne kadar “Kılıçdar ne şahane adam” diyenler, bugün Kılıçdaroğlu’na hakaretler yağdırıp ağızlarını bozuyorlar.

*

“Yapmayın” diyen yok, ayıplayan yok, itiraz eden yok, terbiye çağrısı yapan yok.

DÜRÜM YİYEN HEİDEGGER

DÜCANE Cündioğlu şöyle demiş:

*

“Tarhana çorbası içiyor. Her tarafı Haidegger olsa ne olur. Dürüm yiyor adam.”

*

Dücane Cündioğlu’na bravo.

Felsefe gibi magazinden pek hoşlanmayan bir ağır abiyi, süper bir mavranın içine taşımasını başardı.

Aristoteles’ten bugüne felsefe, hiçbir zaman bu denli eğlenceli bir polemiğin konusu olmamıştır.

*

Yoksa Dücane Cündioğlu, felsefenin İbrahim Tatlıses’i mi?





NEDEN BU DENLİ ÖFKELENDİK

“Marmaray’da iki minik çocuğunun yanında darp edilen baba” olayında neden bu denli öfkelendik?

*

Cevap veriyorum:

*

Çünkü kendimizi o çocukların yerine koyduk.

Çocukların, babalarının yumruk yediğini, darp edildiğini görmesine dayanamıyoruz.

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Bunun çocukların dünyasında nelere yol açabileceğini az çok tahmin edebiliyoruz.

Öfkemizin temel nedeni budur.





HARVARDLI DOKTORUN HÜRRİYET’TE YAZMASI

DR. Furkan Burak...

- Aziz Sancar, Gökhan Hotamışlıgil geleneğinin sürdürücüsü.

- ABD’de defalarca “yılın doktorları” listesinin baş köşesinde.

- Obezite ve diyabet alanında en yeni çalışmaları yapan isim.

- Harvard Tıp Fakültesi’nde araştırmalar yapıyor.

- “Yağlı Akciğer Hastalığı” diye bir hastalığı literatüre kazandırdı.

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Tıp alanındaki yenilikleri dışarıdan takip eden değil o yeniliklerin bizzat içinde yer alan bir doktor Furkan Burak.

Hürriyet’te işte bu yenilikleri anlatacak.

Sağlıklı yaşamın şifrelerini onun kaleminden okuyacağız.

*

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37 yaşında küresel çapta başarılı olmuş Türkiye’nin gururu Dr. Furkan Burak’a şimdiden hoşgeldin diyorum.



