Kılıçdaroğlu kazanırsa, Kılıçdaroğlu kaybederse

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KAZANIRSA



MUHTEŞEM bir finale imza atmış olacak. Bu zamana kadarki tüm mağlubiyetlerini unutturmuş olacak. Kendisiyle ilgili tüm algıları yerle bir etmiş olacak. Ekrem İmamoğlu’nun önü kapanmış olacak. CHP’nin geleceğini tasarlama hakkını eline almış olacak. Yanında yöresinde yer alanlara gün doğmuş olacak. Siyasi hayatının son döneminde star olmuş olacak.







KAYBEDERSE



OFFFF! Kendisi için çok ama çok kötü olacak. Mağlubiyetin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşımış olacak. Feci bir sonla siyasete veda etmiş olacak. “İmamoğlu’nu, Yavaş’ı aday gösterseydin böyle olmayacaktı” cümlelerine muhatap olacak. Son şakasını yapmış olacak. CHP darmadağın olacak. Ekrem İmamoğlu’na gün doğmuş olacak. Adı tarihe çok kötü geçmiş olacak.

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DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNE TERCÜMAN OLUYORUM



KEMAL Kılıçdaroğlu, eskiden çok hırslı bir siyasetçi değildi. Fedakârlık yapmaya çok yatkındı. Kazanma ihtimali daha yüksek bir isim mi var, hemen onun önünü açardı. Kişisel olarak kendisini asla dayatmazdı.

*

Ama artık fedakârlık yok. Ama artık başkasının önünü açmak yok. Ama artık kişisel olarak geride durmak yok.

Çünkü Kılıçdaroğlu’nun duygu ve düşünceleri değişti.

*

Onun duygularına ve düşüncelerine tercümanlık yapmayı denemek istiyorum.

Sanırım şöyle şeyler söylüyor kendi kendine kaldığında:

*

- Kazanabilirim. Var böyle bir ihtimal. Bana bir fırsat doğdu. Bunca zamandır adımın mağlubiyetlerle anılır olmasına son verecek bir fırsat.

*

- Bu fırsatı Ekrem’e ya da Mansur’a teslim edersem ne olur? Şu olur: Kazanırlarsa benim izim tozum bile kalmaz. Kazanamazlarsa yüzde 45’in üzerinde alacakları oyla beni tartışmalı hale getirirler.

*

- Şayet kazanırsam beni artık kimse tutamaz.

*

- Evet, bir risk var tabii ki. Ama bu riski almaya değmez mi? Kazanamazsam “Ekrem’i, Mansur’u aday gösterseydin böyle olmazdı” diyebilirler. Ama ben de çıkar, “Yüzde 48 aldım” derim. “Yüzde 48”, parti olarak hayatımızda göremeyeceğimiz bir oy oranı. Çok da argümansız kalmam yani.



NEDEN YÜZDE 90



KEMAL Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimali yüzde 90.

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Neden yüzde yüz değil de yüzde 90?

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Bunun iki nedeni var:

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- BİR: Meral Akşener’in tutumunun belirsizliği. Oradaki gizemin tamamen ortadan kalkmaması.







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- İKİ: Pişman olup partideki kurumsal ilişkiler görevinden ayrılsa da İYİ Partili Cihan Paçacı’nın “Sokak Kemal Bey’i istemiyor” demesi.

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Kısacası yüzde yüz için sadece bu tür pürüzler kalmış durumda.



ADAYLIK BAROMETRESİ

KEMAL KILIÇDAROĞLU: YÜZDE 90

EKREM İMAMOĞLU: YÜZDE 5

SÜRPRİZ BİR İSİM: YÜZDE 5



YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM ÜÇ ŞEY



- BİR: En bencil, en pislik, en acımasız tiplerin bile bazen içli içli gözyaşı döktüklerine tanık olmuşluğum vardır. İnsan, sandığımızdan daha karmaşık bir yaratıktır.

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- İKİ: “Hadi beni eleştir. Lütfen eleştir. Çok mutlu olurum” diyenlere aman dikkat. İçtenlikli eleştirileriniz karşısında çoğu asla mutlu olmayacaklardır.

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- ÜÇ: Ömür boyunca başarısızlığa mahkûm olanlar, ömürlerini haksızlıklara maruz kalmaktan şikâyet ederek geçirenlerdir.

KAR YAĞIŞINI BEKLERKEN



BALKANLAR’dan niye gelmedin / Yapayına niye muhtaç ettin / Ardahan’a kadar gelmişken / Bize niye gelmedin / Üç gün dediler, beş gün dediler / Haftalardır gelmedin / Geçen cuma gelecektin / Fakat yine gelmedin.







Çıkardığım atkıya, bereye mi yanam / Geldiğim gaza mı yanam / Varam gidem Dubai’ye / Kış yatam yaz uyanam / Üç gün dediler, beş gün dediler / Haftalardır gelmedin / Geçen cuma gelecektin / Fakat yine gelmedin.



BUNLAR ADAMI VEGAN YAPAR



HABERLERE göz gezdirirken gözüme şu haber takıldı:

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“Avrupa Birliği, cırcırböceğinin kimi unlu mamuller, atıştırmalıklar, soslar, makarna, bisküvi ya da et katkı maddesi olarak kullanımına izin verdi.”

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Vallahi vegan yapar bunlar adamı.

İKİ DAKİKA COOL KALAMADI



ARADAN çok zaman geçti ama yine de yazacağım:

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Shakira’nın atarlı, giderli şarkısı vardı ya...







Hani eski sevgilisine “Sen şusun, ben buyum” falan diye saydırdığı şarkı.

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Eski sevgili, işte bu şarkıyla birlikte büyük bir fırsat yakalamıştı.

“Shakira’ya şarkılar yazdıran adam var ya... İşte o benim” diye torunlarına anlatacak muhteşem bir öyküsü olacaktı adamın.

*

Fakat maalesef eski sevgili, ayağına gelen bu fırsatı kaçırdı.

İki dakika cool kalamadı. Sessiz sedasız geçiştiremedi olayı.

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Şarkıda adı geçen saatle ve arabayla poz verme şaklabanlıklarına falan tenezzül etti.

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Gerçekten de kalıbının adamı değilmiş yani.

KEDİLERİ SAHİPSİZ BELLEME



BİR apartman girişindeki gariban kedileri sahipsiz belleyip işkence yapan Aytuğ denilen herife sesleniyorum:







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Kedilere sakın bulaşma aslanım. Onlar sahipsiz değil. Onların arkasında bir kişi yok, iki kişi yok. Dev gibi bir ordu var. Kediye attığın o tekmeyi asla unutmayız. Kediye yaptığın pisliği, kendimize yapılmış sayarız. Haberin olsun.