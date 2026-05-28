Kılıçdar ile Özel arasındaki 7 fark

ÖZEL’in sorunu: Çok konuşmak.

2- KILIÇDAR: Fazla bürokratik kaçıyor.

ÖZEL: Sokaklardan geliyor gibi yapıyor.

3- KILIÇDAR: Ayağı yara olana kadar yürür.

ÖZEL: Gömleği sırılsıklam olana kadar yürür.

4- KILIÇDAR: Yayarak zaman kazanmaya çalışıyor.

ÖZEL: Tam bir acilci gibi hızlı davranır.

5- KILIÇDAR: Mağlubiyetlerin yükü var üzerinde.

ÖZEL: Geleceğin umudu var üzerinde.

6- KILIÇDAR: En önemli sloganı: Ahlaki arınma.

ÖZEL: En önemli sloganı: Kazanıyoruz.

7- KILIÇDAR: Gürültüsüz ve biraz da yalnız.

ÖZEL: Çok gürültülü ve biraz da kalabalık.

KAVGANIN GÖBEĞİ MİDİR YERİMİZ

- Bir gazetecinin azılı Kemalci ya da azılı Özgürcü olması... Şu yeni medya düzeninde bile bana çok tuhaf geliyor.

*

- Bir gazetecinin Özgür Özel’den bile daha fanatik biçimde Kılıçdaroğlu’na laf çakması... Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu’dan bile daha fanatik biçimde Özel ve ekibine laf çakması... Valla çok acayip.

*

- Üç yıl önce Kılıçdaroğlu’na laf söyleyene gökyüzünü dar eden bir gazetecinin, bugün Kılıçdaroğlu’na laf söylemeyene saldırmasında hiç mi tuhaflık yok?

*

- Biz gazetecilerin yeri kavganın göbeği midir abi? Gazetecinin görevi iki tarafa da hakkaniyetle yaklaşmak değil midir?

SONUNDA KONUŞABİLDİ

MUTLAK butlan kararı çıktığı günden beri...

- Hep Özgür Özel konuştu.

- Hep Kılıçdaroğlu karşıtları sahada oldu.

- Hep bir tarafın sesi duyuldu.

*

Peki ya Kılıçdaroğlu?

Sustu, sustu, sustu. Bir mücrim gibi ofisine çekildi.

Krizi yönetemedi. Bir iletişim stratejisi geliştiremedi.

*

Ve dün ilk kez konuştu.

Yeterlidir değildir ayrı mesele. Ama konuşması, konuşmaya başlaması kendisi açısından çok isabetli.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha çok konuşması lazım.

- “Sarayın adamı” eleştirisine ikna edici bir yaklaşım geliştirmesi lazım.

- “Kurultay parayla satın alındı mı” sorusuna sürekli cevap vermesi lazım.

- “Butlan kararı, AKP yargısı tarafından alındı” teziyle hesaplaşması lazım.

- Belediyelere karşı yürütülen yolsuzluk operasyonlarına bir yorum getirmesi lazım.

- AK Parti ve Erdoğan’a karşı nasıl bir strateji izleyeceğini açıklaması lazım.

*

Bu konuları halletmesi gerekiyor Kılıçdaroğlu’nun.

Bu konuları halletmesinin yolu ise...

Daha çok konuşmaktan, daha çok anlatmaktan, daha etkili iletişimden geçiyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİLİĞİ

SİZ hiçbir Sünni CHP’linin... “Ben Sünniyim ama Özgür Özel’e çok öfkeliyim” dediğini duydunuz mu?

*

Peki o zaman bir Alevi CHP’li, neden her ağzını açtığında “Ben bir Alevi olarak Kılıçdaroğlu’na çok öfkeliyim” diyor?

*

Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda “Alevi” kelimesini kullanmadan konuşamayacak mıyız?

Adamın mezhebini dile dolamak da neyin nesidir?

Kılıçdaroğlu’na destek vermenin ya da karşı çıkmanın Alevilikle ne ilgisi var?

Bu ne rezilliktir?

*

Ayıptır ya. Hatta günahtır. Hatta hatta yazıktır.

ADNAN BEKER OLAYI

ADNAN Beker, İYİ Parti Milletvekili olarak şöyle demişti:

*

“Ben ikinci turda Kılıçdaroğlu’na değil Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdim.”

*

Bunu diyen Adnan Beker’i CHP’ye aldılar.

*

Tarihi bir seçimde ittifak adayı yerine karşı tarafın adayına oy verebilen birisine ne kadar itimat edilebilir?

*

Bu soruya Ali Mahir Başarır yanıt verse... Ne güzel olur?

PROFESYONEL DEVRİMCİLİK

CHP’nin sokak gösterilerinde en ön safta profesyonel devrimciler var.

TOMA’nın üstüne çıkıp su sıkma aparatına tekme atıyorlar mesela.

*

CHP’nin geleneksel kitlesi, profesyonel devrimcilik eylemlerine kapalı bir kitledir.

*

Türk halkı ise...

Ölçünün kaçtığı sokak eylemlerine alabildiğine mesafelidir.

TEZLER VE ANTİTEZLER

- TEZ: Ana partiden kopan asla başaramaz. Tarih bunun örnekleriyle doludur.

- ANTİTEZ: Erdoğan, ana partiden koptu ve başardı. Buna ne buyrulur.

*

- TEZ: CHP’de her zaman bu tür kavgalar olmuştur, bu da onlardan biridir.

- ANTİTEZ: Doğru, CHP’de her zaman bu tür kavgalar oldu ama bu seferki biraz farklı.

*

- TEZ: Mühür kimdeyse Süleyman odur.

- ANTİTEZ: Hayır. Millet kimin arkasındaysa Süleyman odur. Erdoğan’ın 25 yıldır süren Süleymanlığı, mühürle değil halktan aldığı destekle mümkün olmuştur.

EVDE BİR BAYRAM SOHBETİ

- EVİN ORTANCASI: Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasını gördünüz mü?

- EVİN BÜYÜĞÜ: Ya bırakın şimdi Kılıçdaroğlu’nu. Bayram günü Kılıçdaroğlu’nu mu konuşacağız?

- EVİN KÜÇÜKLERİNDEN BİRİ: Özgür Özel’in ıslak gömleğini konuşsak böyle demezdin ama.

- EVİN BÜYÜĞÜ: Şu andan itibaren CHP konuşmayı mutlak butlanla yasaklıyorum.

- EVİN HANIMI: Allah hepimize Tayyip Erdoğan rahatlığı versin. Hadi sofraya.

- EVİN ORTANCASI: Amin vallaha.

- EVİN BÜYÜĞÜ: Kılıçdaroğlu’suz, Özgür Özel’siz cümle kuramayacak hale geldi ailemiz.

- EVİN KÜÇÜĞÜ: İyi ama yıllardır Erdoğan’sız cümle kurabiliyor muyuz?

- EVİN HANIMI: Kavurma soğuyor, hadi sofraya.