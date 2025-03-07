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“Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi. Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım.”

*

İstanbul Valisi Davut Gül, buna şöyle yanıt verdi:

*

“Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahalli ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır.”

*

“Kibarca Öldürmek” diye bir film vardı.

Pek güzel bir film değildi.

Ama Vali Gül’ün kibarca laf sokması, bayağı sarsıcı olmuş.

Ayrıca açıklamada geçen “basit” kelimesine dikkat!

*

Her zaman söylerim:

Kibarca laf sokuş, kabaca laf sokuşu paramparça eder.

HAYAL EDİNCE

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TÜRK Hava Yolları’nın “Hayal Edince” isimli son reklam filmini izleyin.

İçinize bir sıcaklık dolacak. Ülkenizi daha çok seveceksiniz. Bir çocuğun şefkatle başını okşamak isteyeceksiniz. Çok uzak köyleri hayal edeceksiniz. Türk Hava Yolları’yla gurur duyacaksınız.

*

Türk Hava Yolları’nın “Hayal Edince” adlı reklamına kocaman bir alkış.





BELGRAD ORMANI’NDA KAYBOLMAK

BELGRAD Ormanı’nın tiryakisi değilim.

Tamam, birkaç kez gitmişliğim var: Parkurunda yürüdüm. Kafesinde oturdum.

Ancak uygarlık alanından yüz elli metreden fazla uzaklaşmamaya çalıştım.

*

Dolayısıyla bir insanın Belgrad Ormanı’nda kaybolmasını anlayabilmem tabii ki mümkün değil.

Ama bu işlerden anlayanlar, “Orman yutar insanı, Belgrad Ormanı da yutar” dediler.

*

Ece Gürel’e büyük geçmiş olsun.

ÇOK ŞAŞIRACAĞIM

TÜSİAD çıksa ve dese ki:

- Bahçeli’nin başlattığı, Erdoğan’ın irade koyduğu süreç şahane.

- Terör örgütünün kendini feshetme kararı alması muhteşem.

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- Yarım asırlık terör belasından kurtuluyor oluşumuz mükemmel.

- Terörsüz Türkiye hedefi, ekonomimiz açısından da muazzam.

*

Çok ama çok şaşıracağım.

SADAKATLERİM

- Berber sadakatim en üst noktadadır.

- Mekân sadakatimi kimse sorgulayamaz.

- Semt sadakatim zirvededir.

- Günlük rutinlere olan sadakatim köklüdür.

- Kedim Sekter’e olan sadakatim çok yüksektir.

AMERICANO OLMUŞ CANADIANO

TRUMP’ın Kanada’yı tokatlayan açıklamalarına Kanada’dan cevap gelmiş.

Kanada kafelerinde “Americano” demiyorlarmış artık, “Canadiano” diyorlarmış.

*

Sadece şu kadarını söylemek istiyorum:

*

Bu tarz tepkilerde Türkler çok daha mahir, çok daha yaratıcı, çok daha matrak.





HİÇ İLGİMİ ÇEKMEYEN KONULAR

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- Dilan Polat’ın Kuran’ı tersten okuyarak yaptığı din istismarı.

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- Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına dair ortaya atılan her türlü iddia.

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- “Açılın! Öcalan’la yapılan pazarlığı açıklıyorum” diye başlayan her türlü YouTube videosu.

*

- Trump’ın her şeyinin acayip planlı programlı olduğunu anlatmaya çalışan tezler.

AVRUPA HAZIR BİZE MUHTAÇKEN

TRUMP’ın son hamlelerinin ardından savunma ve güvenlik açısından telaşa düşen Avrupa, Türkiye’ye hafiften göz kırpmaya başladı.

İşleri düştü yani.

*

Yetkililerimize çok rica ediyorum.

Avrupa’ya ilk sözünüz şu olsun:

*

“Vize zulmüne son verirseniz sizinle yakınlaşmayı düşünürüz.”

*

Tam üyelik falandan önce şu zulme son versin Avrupa denilen yaşlı kıta.

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