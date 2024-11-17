Keşke Ebru Teğmen

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Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlamıştı.

Diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.

Sonra da kılıcını çekip bazı mezunlara yemin ettirmişti.

*

Ebru Teğmen’le ilgili başlatılan soruşturma tamamlanmış.

Kendisine ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edilmiş.

*

Dün sosyal medyada Teğmen Ebru’nun...

- “Cumhuriyet’e bağlı” olduğu için...

- “Atatürk’ün askeriyiz” dediği için...

İhraç edilmek üzere disipline verildiği yazılıp çizildi gün boyu.

*

Bu yaklaşım doğru değil.

Bu bakış açısı sorunlu.

Çünkü Teğmen Ebru’nun ihracının istenmesinin nedeni Atatürkçülüğü ya da Cumhuriyetçiliği değil.

*

Teğmen Ebru hakkındaki soruşturmanın nedeni, kılıç çekip mezunlara yemin ettirerek resmî tören kapsamının dışına çıkması.

Bir disiplin mesleği olan askerliğin daha ilk adımında sergilediği bu disiplin dışı tutumdur.

*

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Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlamak, kuşkusuz büyük bir başarı.

Ebru Teğmen için söyleyeceklerim şunlardır:

*

Keşke böyle olmasaydı.

Keşke disiplinli davransaydı.

Keşke gaza gelip böyle bir gösterinin başını çekmeseydi.

Keşke... Keşke... Keşke...

Ebru Eroğlu

TRUMP’IN KABİNESİ GİBİ BİR KABİNE

- Sağlık Bakanı: Canan Karatay

- Savunma Bakanı: Celal Şengör.

- Hükümet Sözcüsü: Cübbeli Ahmet.

- Tarım Bakanı: Abdurrahman Dilipak.

- Verimlilik Bakanı: Fatih Portakal.

- Ekonomi Bakanı: Cem Uzan.

- Konser Bakanı: Müjdat Gezen.

DOLANDIRILAN AMİRAL

MUHALİF tezleri televizyonlarda kendinden gayet emin biçimde dile getirmesiyle tanınan emekli amiral Türker Ertürk, yapay zekâyla yapılan bir sahtekârlığın kurbanı olmuş.

*

Bazı sahtekârlar, yapay zekâ teknolojisiyle Selçuk Bayraktar’ın sesi ve görüntüsünü taklit eden sahte video hazırlamışlar.

İşte bu videoyu gerçek sanan emekli amiral Türker Ertürk, sahte videodaki Selçuk Bayraktar’ın sözlerini analiz etmiş televizyon programında.

Üstelik uzun uzun.

Üstelik en küçük bir kuşku payı bırakmadan.

*

Deniz Harp Okulu Komutanlığı da yapmış bir amiralden...

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Hiç değilse azıcık uyanık olmasını beklemek hakkımız değil mi?

Türker Ertürk

BİR KERİZ SİLKELEME MAÇI: JAKE PAUL VS MIKE TYSON

BU maçtan milyon dolarlar kazanmış Mike...

Bu maça para yatıranlar için elimde satılık köprü var.

*

Saat 4’e alarm kuranlar olmuş bu maç için...

Böyle bir maç için saat 9’a bile alarm kurulmaz.

*

Acun maçı en önden izleyen şanslı kişilerdenmiş...

Bense izlemediğim için kendimi şanslı hissetmekteyim.

*

Maçı yayınlayan platform çok para götürmüş bu işten...

Tam bir sazan avı olmuş yani.

*

Herkes bu maçı konuşmuş....

Artık iyi film, iyi senaryo falan kalmayınca konuşulur tabii.