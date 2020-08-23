Kesici, Altay, Yavaş, İmamoğlu gibi olmak

Şöyle şeyler de oldu:
*
İLHAN KESİCİ... Samimi bir mutluluk mesajı paylaştı.
ENGİN ALTAY... Kompleksiz biçimde sevindiğini vurguladı.
EKREM İMAMOĞLU... Emeği geçenlere teşekkür etti.
MANSUR YAVAŞ... Vatanseverce bir paylaşım yaptı.
*
Demek ki neymiş?
*
Muhalefette olmak... Memlekete hayırlar getirecek bir müjde karşısında memnun olmaya engel değilmiş.
*
Demek ki neymiş?
*
“Doğalgaz bulduk” diye sevinince... Saraya yalakalık yapmış, iktidara şirinlik yapmış, iktidarın oyununa gelmiş falan olmuyormuşsun.
*
Demek ki neymiş?
*
Durduğun yeri hiç değiştirmeden... Tasada olduğu gibi kıvançta da ortak olmak mümkün olabiliyormuş.
*
Teşekkürler İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.
Bu memleketin muhaliflerine verdiğiniz bu önemli ders için.
HADİ TÜRKLERİ ANLADIK DA RUMLAR NİYE GAZA GELİYOR?
AKSİ bir surat ifadesiyle... “Bizim millet hemencecik gaza gelir... Gazla çalışıyor bizim millet...” diye homurdananlar var.
*
Onlara Oda TV’den aldığım bir haberi iletiyorum. Haberdeki ifadeler şöyle:
*
“Rum medyası, Erdoğan’ın ‘İnşallah bir müjdeli haber de Akdeniz’den bekliyoruz’ sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye’nin Akdeniz’de de doğalgaz rezervi bulacağına işaret edildi.”
*
Homurdananlara soruyorum:
*
Bizim millet gazla çalışıyor da Rum milleti neyle çalışıyor?
APOLİTİK DOSTLARLA BİR AKŞAM YEMEĞİ
HAYATLARINI politik gelişmelere göre yönlendirmeyen ve politik açıdan keskin tarafları olmayan bazı arkadaşlarla yemekteydim geçen akşam.
Gündem tabii ki doğalgazdı.
*
Baktım: Hepsi memnun... Hepsi mutlu... Hepsi umutlu...
*
Yine baktım: Hiçbiri ama hiçbiri mırın kırın edilmesini, olumsuz tavır alınmasını, sevinilmemesini falan... Anlamıyorlardı.
*
Kemal Bey! Meral Hanım!
Bu apolitik dostlarımın yaydığı havayı dikkate almanızda sizin açınızdan sayısız fayda var. İki kesimin de marjinalleri arasında geçen sosyal medya dövüşlerinin dışına çıkın lütfen.
BİR AKRABALIK BİÇİMİ
DOĞALGAZ bulma başarısını çok abartılı biçimde küçümseyenler ile doğalgaz bulma başarısını olduğunun bin katı fazla abartanlar... Emmi oğlu ve dayı kızıdırlar.
‘TÜRK YETKİLİ’ KİMDİ ACABA?
DOĞALGAZ müjdesinin ne olduğunun bilinmediği iki günlük süreçte uluslararası haber ajansları, yaptıkları haberlerde adını açıklamadıkları bir “Türk yetkili”yi referans aldılar.
*
Bloomberg’e, Reuters’e konuşan bu “Türk yetkili” kimdi acaba?
Çok merak ben...
ARKADAŞIN DAYAKÇI TECAVÜZCÜ ÇIKARSA
DAYAK, şiddet, taciz, tecavüz falan...
Bunlar senin kırmızı çizgilerin olsun dostum.
*
Arkadaşın dayakçı, tecavüzcü, tacizci falan çıkarsa...
“Benim böyle bir herifle hiç işim olmaz” deyip salla gitsin.
*
“Şuna bak! Yuh! Arkadaşını anında sattı” falan derlerse...
“Arkadaşımı sattım ama insanlığımı satmadım” diye cevap verirsin.
SON ZAMANLARDA
Bir kırtasiye merakı peyda oldu bende... Kalemler, defterler falan uçuşuyor ortalıkta...
*
Sosyalleşmek ile asosyalleşmek arasında gidip gelmekteyim.
*
“Meze” denilen olgudan hızla uzaklaşmakta, doğrudan ana yemeğe geçmekteyim.
*
Efsane cimrilik öyküleri dinlemeye acayip merak sarmış durumdayım.
*
Atatürk’ün sevdiği şarkılara dadanmış durumdaydım. Ama Safiye Hanım’ın sesinden...
*
Tanıştığım kişiye ilk olarak “Burcun nedir” diye sormaktayım.
İMTİYAZLI SINIFLI BİR ZÜMRE: DÜZENLİ TEST YAPTIRANLAR
BEN de milletimin ezici çoğunluğu gibi...
Düzenli ya da düzensiz hiç test yaptırmadım.
*
Fakat ülkemizin bir genel müdürünün “Yaptırdığım düzenli testler sonucu COVID’e yakalandığımı öğrendim” diye tweet atmasından sonra...
Bu ülkede düzenli test yaptıran imtiyazlı bir kesimin olduğunu anlamış oldum.
*
Düzenli testler yaptıranlar kategorisi...
Bizim sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle olmamızın önündeki en büyük engeldir.
*
Bu düzene derhal son verilmelidir.
Kesici, Altay, Yavaş, İmamoğlu gibi olmak
Doğalgaz bulununca...
Şöyle şeyler de oldu:
*
İLHAN KESİCİ... Samimi bir mutluluk mesajı paylaştı.
ENGİN ALTAY... Kompleksiz biçimde sevindiğini vurguladı.
EKREM İMAMOĞLU... Emeği geçenlere teşekkür etti.
MANSUR YAVAŞ... Vatanseverce bir paylaşım yaptı.
*
Demek ki neymiş?
*
Muhalefette olmak... Memlekete hayırlar getirecek bir müjde karşısında memnun olmaya engel değilmiş.
*
Demek ki neymiş?
*
“Doğalgaz bulduk” diye sevinince... Saraya yalakalık yapmış, iktidara şirinlik yapmış, iktidarın oyununa gelmiş falan olmuyormuşsun.
*
Demek ki neymiş?
*
Durduğun yeri hiç değiştirmeden... Tasada olduğu gibi kıvançta da ortak olmak mümkün olabiliyormuş.
*
Teşekkürler İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.
Bu memleketin muhaliflerine verdiğiniz bu önemli ders için.
HADİ TÜRKLERİ ANLADIK DA RUMLAR NİYE GAZA GELİYOR?
AKSİ bir surat ifadesiyle... “Bizim millet hemencecik gaza gelir... Gazla çalışıyor bizim millet...” diye homurdananlar var.
*
Onlara Oda TV’den aldığım bir haberi iletiyorum. Haberdeki ifadeler şöyle:
*
“Rum medyası, Erdoğan’ın ‘İnşallah bir müjdeli haber de Akdeniz’den bekliyoruz’ sözünü öne çıkardı. Yorumlarda Türkiye’nin Akdeniz’de de doğalgaz rezervi bulacağına işaret edildi.”
*
Homurdananlara soruyorum:
*
Bizim millet gazla çalışıyor da Rum milleti neyle çalışıyor?
APOLİTİK DOSTLARLA BİR AKŞAM YEMEĞİ
HAYATLARINI politik gelişmelere göre yönlendirmeyen ve politik açıdan keskin tarafları olmayan bazı arkadaşlarla yemekteydim geçen akşam.
Gündem tabii ki doğalgazdı.
*
Baktım: Hepsi memnun... Hepsi mutlu... Hepsi umutlu...
*
Yine baktım: Hiçbiri ama hiçbiri mırın kırın edilmesini, olumsuz tavır alınmasını, sevinilmemesini falan... Anlamıyorlardı.
*
Kemal Bey! Meral Hanım!
Bu apolitik dostlarımın yaydığı havayı dikkate almanızda sizin açınızdan sayısız fayda var. İki kesimin de marjinalleri arasında geçen sosyal medya dövüşlerinin dışına çıkın lütfen.
BİR AKRABALIK BİÇİMİ
DOĞALGAZ bulma başarısını çok abartılı biçimde küçümseyenler ile doğalgaz bulma başarısını olduğunun bin katı fazla abartanlar... Emmi oğlu ve dayı kızıdırlar.
‘TÜRK YETKİLİ’ KİMDİ ACABA?
DOĞALGAZ müjdesinin ne olduğunun bilinmediği iki günlük süreçte uluslararası haber ajansları, yaptıkları haberlerde adını açıklamadıkları bir “Türk yetkili”yi referans aldılar.
*
Bloomberg’e, Reuters’e konuşan bu “Türk yetkili” kimdi acaba?
Çok merak ben...
ARKADAŞIN DAYAKÇI TECAVÜZCÜ ÇIKARSA
DAYAK, şiddet, taciz, tecavüz falan...
Bunlar senin kırmızı çizgilerin olsun dostum.
*
Arkadaşın dayakçı, tecavüzcü, tacizci falan çıkarsa...
“Benim böyle bir herifle hiç işim olmaz” deyip salla gitsin.
*
“Şuna bak! Yuh! Arkadaşını anında sattı” falan derlerse...
“Arkadaşımı sattım ama insanlığımı satmadım” diye cevap verirsin.
SON ZAMANLARDA
Bir kırtasiye merakı peyda oldu bende... Kalemler, defterler falan uçuşuyor ortalıkta...
*
Sosyalleşmek ile asosyalleşmek arasında gidip gelmekteyim.
*
“Meze” denilen olgudan hızla uzaklaşmakta, doğrudan ana yemeğe geçmekteyim.
*
Efsane cimrilik öyküleri dinlemeye acayip merak sarmış durumdayım.
*
Atatürk’ün sevdiği şarkılara dadanmış durumdaydım. Ama Safiye Hanım’ın sesinden...
*
Tanıştığım kişiye ilk olarak “Burcun nedir” diye sormaktayım.
İMTİYAZLI SINIFLI BİR ZÜMRE: DÜZENLİ TEST YAPTIRANLAR
BEN de milletimin ezici çoğunluğu gibi...
Düzenli ya da düzensiz hiç test yaptırmadım.
*
Fakat ülkemizin bir genel müdürünün “Yaptırdığım düzenli testler sonucu COVID’e yakalandığımı öğrendim” diye tweet atmasından sonra...
Bu ülkede düzenli test yaptıran imtiyazlı bir kesimin olduğunu anlamış oldum.
*
Düzenli testler yaptıranlar kategorisi...
Bizim sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle olmamızın önündeki en büyük engeldir.
*
Bu düzene derhal son verilmelidir.