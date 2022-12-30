Kepazeliğe geçit yok

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Sosyal medya hesabında Kılıçdaroğlu/Akşener fotoğrafını yayınlamış, altına da “kaset” göndermeli çok çirkin bir şey yazmış.

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Bu ahlaksızlıktır.







Bu kepazeliktir.

Bu rezilliktir.

Bu edepsizliktir.

Bu ayıptır.

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Her zaman söyledim, yine söylüyorum:

Ahlaksızlığın, kepazeliğin, rezilliğin partisi, ideolojisi olmaz.

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Bu tür işler yapanların partisine, ideolojisine, konumuna bakmaksızın hepimiz elbirliğiyle “Geçit yok” diye haykırmalıyız.

Ancak o zaman...

Ahlaksızlık, kepazelik, rezillik karşıtı muhteşem bir duruş sergilemiş oluruz.

NE OLDU ONA?

- Bir Jeremy Rifkin vardı, ne oldu ona?

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- Bir maymun çiçeği virüsü vardı, ne oldu ona?

*

- Bir Melih Bulu vardı, ne oldu ona?



BUGÜNLERDE HEP DİLİMDE

- Yılbaşından sonra buluşalım.

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- Hele bir yılbaşı geçsin de.

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- Yılbaşı gecesi ne yapıyorsun?



ENERJİ BAKANI’NDAN MEKTUBA CEVAP GELDİ



DÜN Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e bir açık mektup yazmıştım.







Karadeniz gaz rezerviyle ilgili olarak bir iletişim kampanyası yapmalarının şart olduğunu belirtmiştim.

*

Bakan Dönmez aradı, “Mektubunu aldım” dedi.

Ve şunları söyledi:

*

- Geçen ay 50’ye yakın gazeteciyi rezerv alanına götürdük ve yapılan çalışmaları yerinde incelemelerini sağladık.

*

- Meclis Enerji Komisyonu’nda yer alan bütün milletvekillerini davet ettik. Ancak muhalefet milletvekilleri gelmedi.

*

- Önümüzdeki süreç içinde bu alandaki çalışmalarımızı daha da yoğun biçimde sürdüreceğiz.

YENİDEN GAZA BASTI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bir süredir gaza basmıyordu. Son birkaç gündür yeniden gaza basmaya başladı.

EYT, bir milyon istihdam, doğalgaz rezervi falan...

Bakalım anketlere yansıyacak mı?



ÜMİT ÖZDAĞ’DAN ÇARŞIYI KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA



ÜMİT Özdağ tam olarak şöyle demiş:







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“AK Parti gider, Altılı Masa gelirse... FETÖ de geri döner.”

*

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Çarşıyı karıştırır bu açıklama.

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Zaten Ümit Özdağ, parti kurduğu günden beri taktik ve strateji olarak hep çarşıyı karıştırmaya odaklı bir siyaset izliyor ve bunu da iyi yapıyor.

2022 NASIL BİR YIL OLDU







- Acısıyla tatlısı birbirine eşit bir yıl oldu.

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- Koronalı yıllardan sonra ilaç gibi bir yıl oldu.

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- Gültekin Uysal’ı tanımamızı sağlayan bir yıl oldu.

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- Mabel ve Mert’in “Antidepresan” şarkısının dilimize pelesenk olduğu bir yıl oldu.

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- “Kemal Kılıçdaroğlu hırsı” diye bir şeyle tanıştığımız bir yıl oldu.

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- Astrologların çokça prim yaptığı bir yıl oldu.

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- Liberalizmin kendisini biraz daha kötü hissettiği bir yıl oldu.

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- Fatma Girik’imizi ve Cüneyt Arkın’ımızı alan bir yıl oldu.

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- Son anda emekli sayımızı arttıran bir yıl oldu.

KURRETÜLAYN



ADI Kurretülayn olan bir magazin ünlüsü var. Soyadı Matur. Acun’un yarışmacılarındanmış galiba. Şu anda işi gücü nedir, bilmiyorum. Ama adı çok dikkatimi çekiyor.







*

Furkan Suresi’nin 74. Ayet’inde geçer bu tabir. Anlamı tam olarak şudur:

“Göz aydınlığı, göz sevinci, göz süruru.”

*

Fakat telaffuzu ne kadar da zor bir isim. En basit isimleri yazma ve telaffuz etme konusunda sıkıntı çeken milletimiz, bu isim karşısında arıza vermez de ne yapar? Bunu yazan nüfus memuru kör olmuş mudur acaba? Bu ismi koyan anne baba, çocuğunun çekeceği çileleri nasıl göze almıştır?

*

Benim de işte böylesi tuhaf, gereksiz, bana hiçbir şey kazandırmayan meraklarım vardır.

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BİR TOKSİĞİ NASIL TANIRIZ



BİR muhabbetin güzel giden doğal akışını tarumar ediyorsa... Süper korkak olduğu halde sürekli babalanıyorsa... Gizlemeye çalıştığı hasedini elinde olmadan açık ediyorsa... Gülmeyi zayıflık olarak algılayıp sürekli kaş çatıyorsa... Enerjinizi yavaş yavaş ve çaktırmadan emiyorsa... Üç dakikalık bir muhabbeti bile feci yorucuysa... Sadece ve sadece kendine dönükse...

Bu şahıs toksiğin daniskasıdır. Kaç, kaç, kaç.