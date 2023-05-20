 Kendini neden yenilmiş sayıyorsun kardeşim

Haberin Devamı

Bırak, Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına karar verenler yaşasın mağlubiyet hissini?

*

- Oluşturulan kurgularda, stratejilerde, politikalarda senin herhangi bir katkın mı var? Bırak yenilgi hissini, kurguyu, stratejiyi, politikayı oluşturanlar yaşasın. Sen niye yaşıyorsun ki?

*

- Babacan’a 15, Davutoğlu’na 10, Saadet’e 10, Gültekin Uysal’a 3 milletvekilini sen mi verdin? Bol keseden milletvekilliği dağıtarak cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye alan sen miydin? Bırak, bunları yapan ağlasın. Sen niye ağlıyorsun?

*

- AK Parti’den oy alacaklar diye ‘masa’ya alınan partiler, AK Parti’den zırnık koparamamışlar. Bunun sorumlusu sen misin de derin bir mağlubiyet krizi içindesin? Görmüyor musun sorumlu olanların keyfi yerinde. Sana ne oluyor?

*

- Davutoğlu zafer kazanmış kumandan gibi davranıyor. Babacan hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. Gültekin Bey’in gözlerinden ateş çıkıyor. Temel Dede’nin umurunda değil hiçbir şey. Meral Akşener bile işin peşini bırakmış. Sana ne oluyor?

*

Haberin Devamı

- “Sandıklara sahip çıkacağız, bu sefer eskisi gibi olmayacak” deyip de muazzam bir fiyasko yaşatan sen misin? Fiyaskonun sorumluları bile zerre kadar ırgalanmazken sen niye kendini yiyip bitiriyorsun?

*

- Sen sana düşen görevi yaptın. Bir oyun vardı, gittin verdin. Senin oy verdiklerin, halkı ikna etmekte yetersiz kaldılar. Doğru düzgün bir oyun planı kuramadılar. Sonuç böyle oldu. Tamam, azıcık suratını as. Ama bu kadar da koyuverme kendini.

KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ STRATEJİSİNİ NELER BELİRLİYOR

- Büyük bir panik belirliyor.

- Her kafadan çıkan ayrı ses belirliyor.

- Muazzam bir telaş belirliyor.

- Bütün tuşlara birden basma duygusu belirliyor.

- Halkın bir hafta önceyi unutacağı beklentisi belirliyor.

- “İnandırıcılık” olgusunun hesaba katılmaması belirliyor.

- Saklanamayan müthiş bir kaybetme korkusu belirliyor.

YA HERRU YA MERRU TAKTİĞİ TUTAR MI

Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV’nin yayınına çıkacakmış.

Süper riskli bir karar bu.

*

Haberin Devamı

Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler şu havada:

*

Nasıl olsa kaybediyoruz, risk almaktan çekinmeyelim. Ya herru ya merru yaklaşımı içinde olmamız lazım. Çok zor pozisyonda kalabiliriz ama ya bu işten alnımızın akıyla çıkarsak? Varsın manipülasyon olsun, ne kaybederiz ki? Saçma sapan sorulara muhatap olma riski var ama bu riski almaya değer.

*

Bu hava var ya bu hava...

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan eder adamı.

BİR TAKTİK DE BEN VEREYİM

Basılacak bir tuş daha var:

*

Hemen CHP’den attığınız Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı CHP’ye kaydedin. Ardından Tanju Özcan’ın “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı” olduğunu açıklayın. En az 0.4 puan garanti.

Haberin Devamı

SON DÖNEMİN EN KOMİK EKRAN SAHNESİ

Bizim Hande Fırat’ın programına Binali Yıldırım konuk olmuş.

*

Stüdyodaki ekranda birden Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Buradayım burada” diyerek masaya vurma videosu giriyor.

Sesin nereden geldiğini anlayamayan Binali Bey, birden “Ne oluyoruz yahu? Kemal Bey buraya mı geldi yoksa” der gibi bir sağa bir sola bakıyor. İşte o sağa sola bakışa bittim.

*

Video bitince Binali Yıldırım’ın bütün doğallığıyla “Biz de buradayız efendim. Buyursun gelsin. Biz 20 senedir buradayız” demesi de hoştu.

AKŞENER MUAMMASI

- Niye susuyor? Niye sesi soluğu çıkmıyor? Hiç anlamıyorum.

- Küskün mü? Kızgın mı? Moralsiz mi? Çok merak ediyorum.

- Heyecanı mı kalmadı? Enerjisi mi tükendi? Nedir, ne değildir?

Haberin Devamı

- Kılıçdaroğlu’ndan umudu mu kesti? Sorun bu mu acaba?

- Olası yenilgiye ortak olmak mı istemiyor? Taktiği bu mu?

- Sükutuyla mı konuşuyor acaba? Mesajını susarak mı veriyor?

ERDOĞAN’IN ÜÇ DÜŞMANI: REHAVET REHAVET REHAVET

Cumhur İttifakı çevresinde bir zafer havası var gözlemlediğim kadarıyla.

Avantajın kendilerinde olduğunu görüyorlar ve kazanacaklarından hiç kuşku duymuyorlar.

*

Eğer bu hava, “Reis nasıl olsa kazanıyor” şeklinde dalga dalga yayılırsa...

Süper bir risk doğabilir Erdoğan açısından.

*

Yeni bir söyleme, yeni bir yaklaşıma, yeni bir stratejiye falan ihtiyacı yok Cumhur İttifakı bileşenlerinin.

Tek ihtiyaçları:

Seçmenlerinin ikinci turda oy kullanmalarını sağlamak.

*

Haberin Devamı

Bunun için de...

- Bir büyük heyecan dalgası oluşturmaları...

- İkinci turda sandığa gitmeye bir anlam yüklemeleri...

- İkinci tur için duygusal bir hikâye yazmaları...

Şart.

HER ŞEY YÜZDE 5 İÇİN

Dün çok ilginç bir ortam vardı siyasette.

*

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme yaptı.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise akşamüzeri Sinan Oğan’la bir araya geldi.

*

Bütün gözler Sinan Oğan’da, Ümit Özdağ’da...

Buradan çıkacak karar, belki sonucu değiştirmeyecek. Ama hangi tarafa destek çıkarsa o tarafa biraz moral olacak.

BU SÜREÇTE İÇİNDEN ÇIKAMADIĞIM ŞEYLER

-Tuncay Özkan neden bu kadar tepki topluyor?

*

- Neden kabak sadece Onursal Adıgüzel’in başına patladı.

*

- Ekrem İmamoğlu neden aniden kendini sahadan çekti?

*

- Muhalefet neden inatla sosyal medyayla işi bitirmeye çalışıyor?

AĞIRALİOĞLU KONUŞACAK

Bu akşam CNN Türk’te Yavuz Ağıralioğlu ile bir program yapacağım.

*

Milliyetçilik rüzgârının sert estiği ikinci tur sürecinde bakalım Yavuz Ağıralioğlu ne diyecek? Birinci tur sonuçlarını nasıl yorumlayacak? İYİ Parti’nin aldığı sonuca ne diyecek? Çok merak ediyorum.

*

Siz de merak ediyorsanız saat 20.30’da CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de buluşalım.

HDP SEÇMENİNDE MOTİVASYON DÜŞÜK

Partileri umdukları başarıyı yakalayamadı, sonuçlar canlarını feci sıkmış durumda. Başta Pervin Buldan olmak üzere parti yönetimine karşı büyük bir öfke var tabanda.

*

Bu durumda HDP seçmeninin ikinci tur için, yani Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı için sandığa gitme konusunda motivasyonunun düşük olacağını sanıyorum.

*

Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur için dümeni milliyetçiliğe kırmasının da bu motivasyon düşüklüğünde kuşkusuz payı olacaktır.