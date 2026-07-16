 Kendi adına konuş

Haberin Devamı

- Hepimiz ona inandık.

- Milletçe şoktayız.

- Halk olarak şaşkınız.

- Herkesi kandırdı.

*

Bu işin aslı şudur:

*

- Hepimizi inandıramadı. SENİ İNANDIRDI.

- Milletçe şokta değiliz. SEN ŞOKTASIN.

- Halk olarak şaşkın değiliz. SEN ŞAŞKINSIN.

- Herkesi kandıramadı. SENİ KANDIRDI.

*

Çok rica ediyorum, herkes kendi adına konuşsun.

HALUK LEVENT DENİLİNCE ŞUNLARI AKLINDAN ÇIKARMA

- Karşında müthiş bir MANİPÜLATÖR var. Türkiye’nin görüp göreceği en büyük manipülatör.

*

- Karşında dolandırmadan, sahtekarlık yapmadan duramayan bir HASTA var. Tedavi edilmesi neredeyse imkânsız bir hasta.

*

- Karşında profesyonel bir DOLANDIRICI var. Hayatını dolandırma üzerine kurmuş, dolandırmayı hayat tarzı haline getirmiş bir adam.

*

- Karşında iflah olmaz bir KUMARBAZ var. Sürekli bir koyup üç almaya odaklanmış, kumarın heyecanına kendini kaptırmış bir süper bağımlı.

*

Haberin Devamı

- Karşında müthiş becerikli bir KURGU USTASI var. Vicdanlara oynayan kurgular yapmakta acayip usta bir adam.

*

- Karşında hissiz, duyarsız, empati yoksunu bir GADDAR var. Tokatladıklarında yarattığı tahribatı asla dikkate almayan bir gaddar.

*

- Karşında gerçeklerle yalanları belli ölçüler içinde kullanabilen profesyonel bir DALAVERECİ var. O kadar ki Yetenekli Bay Ripley, getir götürünü yapar bunun.

BİR ACINDIRMAYA BİR BUÇUK MİLYON DOLAR

HALUK Levent’in ustalığının büyüklüğünü anlamak için ünlü avukat Ece Güner’in ifadesinde söylediği şu cümleye bakalım:

*

“Acındıran hikâyeler anlattı. Toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para verdim.”

*

Acındırma deyip geçmeyin.

Acındırmayı herkes yapar.

Ama Haluk Levent, bir başka yapar.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

Türkiye’nin gelmiş geçmiş hiçbir sahtekârı...

Acındırma hikâyeleriyle...

Ece Güner gibi uyanıklığı zirve yapmış bir avukattan bir buçuk milyon dolar alamaz.

Bırakın bir buçuk milyon doları, yüz dolar alamaz.

*

Haluk Levent’in dolandırıcılıkta ulaştığı profesyonelliğin, ustalığın, zirvenin, becerikliliğin çok manidar kanıtıdır bu.

Haberin Devamı

BAŞARAN’A DİKKAT

“Haluk Levent benim 60 milyon dolarlık 22 gayrimenkulüme çöktü” diyen işinsanı Hüseyin Başaran’la ilgili söyleyeceklerim şunlar:

- Bana hiç güven vermiyor bu işinsanı.

- Anlattığı hikâye, hayatın olağan akışına uymuyor.

- Hayırseverlik peşinde koştuğuna dair bir tını yok ortada.

- Haluk Levent’le birlikte bir alavere çevirmişler gibi bir hisse kapılıyorum nedense.

- Başaran’ın öyle kolay ketenpereye getirilecek bir tip olduğunu düşünmüyorum.

*

Hüseyin Başaran’ın da üzerine gidilmeli.

Başka bir hikâye çıkabilir ondan.

KIRILMA ANI

ORHAN Şaik Gökyay’ın meşhur “Bu Vatan Kimin” şiiri vardır.

İşte bu şiirden ilhamla bir “15 Temmuz” şiiri yazılmış.

*

Haberin Devamı

Şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendirmiş.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Erdoğan’ın seslendirdiği şiirden bir klip yapmış.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

Bu zamana kadar 15 Temmuz’la ilgili yapılmış en tüyleri diken diken eden, en gözleri yaşartan, en göğüsleri kabartan iş olmuş.

Şiiri okuyana, klibi yapana, bu işi akıl edene çok teşekkürler.

BU VATAN KİMİN

ORHAN Şaik Gökyay’ın meşhur “Bu Vatan Kimin” şiiri vardır.

İşte bu şiirden ilhamla bir “15 Temmuz” şiiri yazılmış.

*

Şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendirmiş.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Erdoğan’ın seslendirdiği şiirden bir klip yapmış.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

Bu zamana kadar 15 Temmuz’la ilgili yapılmış en tüyleri diken diken eden, en gözleri yaşartan, en göğüsleri kabartan iş olmuş.

Haberin Devamı

Şiiri okuyana, klibi yapana, bu işi akıl edene çok teşekkürler.

OLCAY HANIM VEFAT ETMİŞ

DENİZ Baykal’ın eşi Olcay Baykal vefat etmiş.

*

Sesini hiç duymadık Olcay Hanım’ın. Kamuoyunun önüne pek çıkmadı. Politik konularda ne düşünür, hiç bilemedik. Eşini koltuğundan eden tartışmaya hiç dahil olmadı. Hep geride kaldı. Hep arkada kaldı. Sanki edilgen olmayı bilinçli biçimde tercih etmiş gibiydi. Ama Baykal, kendisinden söz ederdi. “Olcay” diye söz ederdi.

*

Neyse... Allah rahmet eylesin.

NE OLGUN ADAMMIŞ MBAPPE

MBAPPE’nin çok büyük futbolcu olduğunu biliyorduk. Meğer olgunluk derecesi de çok yüksekmiş.

*

İspanya yenilgisinin ardından...

- Hiçbir mazerete sığınmadı Mbappe.

- Rakibini övdükçe övdü.

Haberin Devamı

- “Bize stadı dar ettiler” dedi.

- Yaşadıkları acizliği hiç eğip bükmeden haykırdı.

- “Çok sert oynadılar” demeye bile tenezzül etmedi.

- Yenenin hakkını sonuna kadar teslim etti.

*

Ben sporcunun sadece çevik olanını değil aynı zamanda olgun olanını severim.



