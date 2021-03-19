Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru

Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
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Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
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Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
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Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Olsun. Olur. Olabilir. Kendi tercihidir. Sonsuz saygı duyarım.
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Bu arada...
Cihangir İslam’ın 2013 yılının Kasım ayında...
Sosyal medyadan şu mesajı paylaştığı da ortaya çıktı:
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“CHP’nin yegâne eseri Anıtkabir. Savaş döneminde, ekonominin küçüldüğü bir dönemde 40 milyon TL’ye mal oldu. O da Marmaray gibi 9 yılda bitti.”
Yine aynı şeyler oldu:
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Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Söyledikleri şunlar:
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“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
*
Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
*
Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
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Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
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- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
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- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
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- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
*
- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
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MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kemal Kılıçdaroğlu’na hak vererek sorduğum dört soru
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP için açılan kapatma davasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda tam dört adet soru belirdi.
Hak verdim, sordum.
Hak verdim, sordum.
Hak verdim, sordum.
Hak verdim, sordum.
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İzin verirse Kemal Kılıçdaroğlu’na...
Hak verdikçe kafamda beliren o dört soruyu, buradan sormak istiyorum:
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SORU BİR: Doğrudur... Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. İyi ama dağa çıkmış birtakım silahlı adamlarla arasına mesafe koyma konusunda sorunlu siyasi partiler de demokrasinin vazgeçilmez unsurları mıdır?
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SORU İKİ: Doğrudur... Her partinin kendine göre siyasi, toplumsal, ekonomik görüşleri vardır. İyi ama bazı partilerin, sırtını dağlardaki silahlı adamlara dayama hak ve özgürlükleri olabilir mi?
*
SORU ÜÇ: Doğrudur... Halkın desteğini alan parti yaşar. İyi ama Avrupa’nın birçok ülkesinde halkın desteğini aldıkları halde kapatılan, iktidara getirilmeyen partiler var. Onlara ne buyurulur?
*
SORU DÖRT: Doğrudur... Siyasi partileri kapatmaktan vazgeçmeliyiz. İyi ama bazı siyasi partilerin de dağlara yaslanarak siyaset yapmaktan vazgeçmesi gerekmez mi? Vazgeçmezlerse ne yapacağız?
SEN NE RİYAKÂR BİR ÂLEMSİN BE HEY MEDENİ ÂLEM
REFAH ve Fazilet’in kapatılmasıyla HDP ve öncüllerinin kapatılması arasında bir fark yok mu?
*
Tabii ki var.
Hem de devasa bir fark var.
Refah ve Fazilet için hazırlanan iddianamelerin içinde...
Bir tane bile terör, bir tane bile silah, bir tane bile örgüt, bir tane bile şiddet, bir tane bile bomba, bir tane bile cinayet kelimesi geçmiyordu.
*
Buna rağmen...
Amerika’sından Avrupa’sına bütün medeni âlem...
“Demokrasinin kendini savunma hakkı vardır” falan diye...
Refah ve Fazilet’in kapatılmasına destek çıkmıştı.
*
Aynı medeni âlem...
HDP konusunda ise...
“Olmaz böyle şey” diyor.
*
Sen ne riyakâr, sen ne çifte standartçı, sen ne ilkesiz bir âlemmişsin be hey medeni âlem!
ANDIMIZ ÇARPAR
TÜRKİYE’nin gündeminde şu anda üç konu var:
BİR: HDP için açılan kapatma davası.
İKİ: Ömer Faruk Gergerlioğlu olayı.
ÜÇ: Andımız meselesi.
*
Peki bu üç gündemden hangisi...
Siyaseti çarptı? Siyasi pozisyonları allak bullak etti?
*
Net cevap veriyorum:
*
ANDIMIZ!
*
MHP Lideri Bahçeli’nin dediği gibi Andımız, resmen pimi çekilen bomba tesiri yaptı siyasette:
*
Millet ittifakının olası paydaşlarından Babacan ve Davutoğlu’na neredeyse “İttifak dışısın” denecek bir durum oluştu. Cumhur ittifakında AK Parti konuya hiç girmezken MHP gürül gürül girdi. Bunlar su yüzüne çıkanlar. Bir de çıkmayanlar var. Konuyu yorumlamayanlar, es geçenler, ölü taklidi yapanlar falan.
*
Sihirli, tuhaf, acayip bir şey var ANDIMIZ’da.
Çarpıyor resmen!
CİHANGİR İSLAM’I SADECE ÖZÜR KURTARABİLİR
CHP’ye transfer olan Cihangir İslam...
Çok janti, çok entel, çok nazik, çok medeni bir izlenim veriyor.
Ancak geçmişte paylaştığı mesajlara ve yaptığı açıklamalara bakınca...
Tam tersi bir izlenim çıkıyor.
*
Sekiz sene önce Anıtkabir için söyledikleri... Ne kadar çirkin, ne kadar kaba, ne kadar saygısız!
*
İki yıl önce Andımız için söyledikleri ise... Apaçık hakaret içeriyor.
*
Ben Cihangir Bey’e “Düşünceleriniz değişmiş olabilir. Ama bize bu değişimin öyküsünü anlatmalısınız” falan demiştim.
*
Vazgeçtim bundan.
Çünkü Cihangir Bey, düşüncelerini ortaya koymamış, saygısızlık yapmış.
*
Ben artık Cihangir Bey’den...
Bu kaba, bu nobran, bu nezaketsiz yaklaşımları nedeniyle...
Tüm kamuoyundan şöyle kocaman bir özür dilemesini bekliyorum.