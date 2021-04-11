Kemal Kılıçdaroğlu ve kahkahalar, kahkahalar

İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
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“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
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- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
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- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
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- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
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Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
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Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
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Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
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Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
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“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
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Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
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Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
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Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
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Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
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Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
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CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
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Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
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Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
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Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
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Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
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“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
*
2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
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3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
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İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
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Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
*
Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
Kemal Kılıçdaroğlu ve kahkahalar, kahkahalar
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimden önce CNN Türk’te bir programa çıkmıştı.
Program sunucusu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
“İstanbul’u kazanacağız, Ankara’yı kazanacağız” türü sözlerini fazla iddialı bulmuş ve kahkahalar atmıştı.
*
Ne olmuştu o günlerde?
Başta Tuncay olmak üzere...
CHP’nin tüm ekâbir takımı...
Öfkeyle, kinle, hınçla...
CNN Türk’e saldırmışlardı.
*
Gün geldi, devran döndü...
O sunucu, başka bir kanala geçti.
*
Bir de ne görelim?
Bizim Kemal Bey, o sunucunun karşısına geçmiş, gayet neşeyle, gayet keyifle, gayet mutlu bir şekilde sorularını cevaplıyor.
*
Öyle eğleniyorlar ki...
Maşallah yani!
*
Ve tabii yine kahkahalar, kahkahalar.
Kemal Bey, bu yeni kahkahalar karşısında...
Sunucuya dönüp...
“Lütfen daha fazla kahkaha atın, sizin kahkahalarınız bize uğur getiriyor” diye kompliman yapıyor.
*
Ya kardeşim!
Madem karşılıklı bu kadar mutluydunuz, bu kadar mesuttunuz, bu kadar razıydınız birbirinizden...
CNN Türk’ten ne istediniz?
*
Ve tabii bu mevzuda CNN Türk’e onca laf saydıranlar...
Şu son kahkahalar hakkında yutkunup geçecek misiniz?
Bir şey demeyecek misiniz?
MEHTAP AR’I HEP O FİLMLE HATIRLAYACAĞIM
ORHAN Kemal’in en sevdiğim romanlarından biridir “Devlet Kuşu”.
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Yönetmen Memduh Ün, iki kez sinemaya aktardı bu romanı:
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- İlk çektiği filme “Avare Mustafa” adını verdi. Filmde Ayhan Işık, Fatma Girik ve Çolpan İlhan rol alıyordu.
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- İkinci filme ise romanın adını verdi: “Devlet Kuşu”. Başrollerde Kemal Sunal, Serpil Çakmaklı ve Mehtap Ar vardı.
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Kabul ediyorum: Her iki film de romanın derinliğini tam olarak yansıtamıyordu. Yüzeysel olarak olay örgüsüne odaklanmıştı.
Fakat ikinci filmde Mehtap Ar, muazzam bir oyunculukla bir Orhan Kemal karakteri olan “Hülya”ya resmen hayat vermişti.
*
Mehtap Ar’ın vefat ettiğini öğrendiğimde... “Devlet Kuşu” filmi geldi aklıma... Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.
BULAŞTIĞIMA PİŞMANIM
ORYANTAL yapan avam bir şahsa bulaştım.
“Spikere yakışmaz” falan diye ciddi ciddi kalem oynattım hakkında.
Bana neyse!
*
Fakat şahıs, bu minnacık bulaşmanın öyle bir tadını çıkardı ki...
Doyamadı bir türlü tadına.
Sürekli mevzu etti, ediyor.
*
Ben “banalitenin cazibesi” diye bir şeye inanırım.
Bazen kapılırım o cazibeye.
Fakat bu avam şahsın, öyle bir durumu da yok.
*
Niye bulaştım ben buna?
Bazen gerçekten çok lüzumsuz işlerle uğraşıyorum.
Benim de yatacak yerim yok yani.
BİR KEZ DAHA YAZIYORUM: LAİKLİK NEDEN ÖNEMLİ?
LAİKLİK adı altında inancını yaşayanlar üzerinde baskı uygulanması, laikliğin kabahati değildir.
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Doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
Asıl olarak dindarları korur.
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- Çünkü laiklik... Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
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- Çünkü laiklik... Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğü verir.
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- Çünkü laiklik... Din üzerinden geliştirilebilecek tek tipçiliğe karşı kalkan olur.
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Bunları daha önce de yazmıştım.
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Bugün bir kez daha yazmamın iki nedeni var:
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- BİR: Dün 10 Nisan Laiklik Günü idi.
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- İKİ: AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, dün laiklikle ilgili tartışmalı fikirler ileri sürdü.
ANLAMIŞ DEĞİLİM
- Damak tadı azıcık gelişmiş bir insan şu “Toblerone” denilen aşırı üçgen ürüne nasıl düşkün olabilir... Anlamış değilim.
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- Twitter’daki politik havaya bakıp, “Türkiye işte budur” diye düşünenler, yanıldıklarını nasıl fark etmezler... Anlamış değilim.
*
- Bazı insanlar, sabahları kalkar kalkmaz mutluluk içinde pencereyi açıp “Yaşamak ne güzel şey... Merhaba kuşlar” diyebiliyor. Üstelik bir yudum bile kahve içmeden... Anlamış değilim.
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- “Tam kapanma” ile “yarı kapanma” arasında nasıl bir fark var... Anlamış değilim.