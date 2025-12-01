Kemal Kılıçdaroğlu hangi işe yarıyor

Haberin Devamı

Rol oynayabilmesi için şu üç güce sahip olması gerekir:

- BİR: Kurultay sonuçlarını belirleme gücü.

- İKİ: CHP örgütlerini harekete geçirme gücü.

- ÜÇ: Parti tabanını etkileme gücü.

*

Yaşadığımız deneyimler bize gösterdi ki: Kemal Kılıçdaroğlu, bu üç güçten de mahrum.

Partide tek bir taşı bile oynatamıyor. / Partide tek bir ilçe örgütünde bile hükmü geçmiyor. / Cesaret edip kurultaylarda yönetime meydan okuyamıyor.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin geleceğinde belirleyici olma ihtimali sıfır.

*

Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiçbir fonksiyonu yok mu yani?

*

Olmaz olur mu?

Şöyle bir fonksiyonu var:

CHP’ye ve CHP yönetimine karşı olanlara...

“13 yıl size genel başkanlık yapmış adam bile sizin yanlış yolda olduğunuzu söylüyor” deme fırsatı veriyor.

*

Hiç dudak bükmeyin. Bayağı önemli bir fonksiyondur bu.

SABAH’A KONUŞMUŞMUŞ

- Özgür Özel, Sabah gazetesine konuşunca “aman ne güzel normalleşme” diyenler, Kemal Kılıçdaroğlu Sabah gazetesine konuşunca “aman ne büyük ihanet” diyorlar.

- Kemal Kılıçdaroğlu’na vuruyorlar, dövüyorlar, hakaret ediyorlar. Adama mikrofon uzatmaktan kaçınıyorlar. Sonra da “Kılıçdaroğlu niye oraya konuştu, niye buraya konuştu” diye vıdı vıdı yapıyorlar.

- Kılıçdaroğlu, meydan okuyor, “Çıkarın beni kanalınıza konuşayım” falan diye. “Sabah’a niye konuştu” diyenler, bu meydan okuma karşısında derin bir sessizliğe bürünüyorlar.

*

KISSADAN HİSSE: Bırakın artık şu “konuşulan medya mecrasına göre konuşmaya hüküm verme” saçmalığını. Sözü olan her yere konuşur. Mecraya göre hüküm verme yobazlığınızdan dolayı ortada mecra kalmayacak.

PAPA’NIN GİDİŞİYLE NELERDEN KURTULDUK

- İznik ve Konsil kelimelerinin bir araya getirilmesinden kurtulduk.

- “Aman Tanrım! Ayin yapılıyor. Olamaz, hayır, olamaz” tarzı tuhaf tepkilerden kurtulduk.

- Hıristiyanlık tarihinin derin ve karmaşık dehlizlerine dalmaktan kurtulduk.

- “Sultanahmet Camisi’nde dua etti mi etmedi mi” tarzı lüzumsuz tartışmalardan kurtulduk.

- Yeniden Refahçılar ile Atatürkçülerin ortaklaşmasına şaşmaktan kurtulduk.

- Sosyal medyada “Papa Türkiye’de” konulu videolara maruz kalmaktan kurtulduk.

- Papa’sal paranoyalardan, Vatikan’sal komplolardan kurtulduk.

HER GEÇEN YIL SAYGINLIĞI DAHA DA ARTAN BİR ÖDÜL

İLİM Yayma Ödülleri’nin temel özellikleri şunlar:

- Esere, buluşa, teze veriliyor.

- Yüzlerce eser, buluş ve tez arasından seçim yapılıyor.

- Seçim süreci acayip titiz. Seçim kriterleri acayip zorlu.

- Sadece üç ödül veriliyor: BİR: Büyük Ödül. İKİ: Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri. ÜÇ: Sosyal Bilimler.

- Ödül alan biliminsanlarına hatırı sayılır bir maddi ödül de var.

- Ödül alan bilim insanları, ödül aldıktan sonra asla unutulmuyor. İletişim ve etkileşim sürdürülüyor.

Bu temel özellikler, İlim Yayma Ödülleri’ni Türkiye’nin en büyük akademik ödülü haline getirmiş durumda.

*

Bu yıl üç akademisyen ödül kazandı:

*

- PROF. DR. ÖZCAN EREL: Büyük Ödül onun oldu. Neden? Çünkü Özcan Hoca, “kilometrik TOS yöntemini ve ölçüm kitini” geliştirmiş. Buluşunun özellikleri şunlar: Kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu.

*

- PROF. DR. BARIŞ BAYRAM: ODTÜ’de fizik alanında çalışmalar yapan Bayram Hoca, yeni nesil yapay zekâ donanımlarının geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle bu ödülü aldı.

*

- PROF. DR. ŞENER AKTÜRK: Koç Üniversitesi’nde “karşılaştırmalı siyaset” alanında araştırmalar yapan Şener Hoca’nın aldığı ödülün konusu şu: Yaklaşık 500 yıllık bir süre boyunca Batı Avrupa’nın farklı bölgelerindeki tüm Müslüman ve Yahudi nüfusun nasıl yok edildiğini özgün bir soykırım kuramıyla ortaya koymak.

*

Bir de müjde var. Bilal Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre İlim Yayma Ödülleri, 2027’den itibaren uluslararası hale gelecekmiş.

*

Nobel’e imrenerek bakmak yerine... Kalk bir mum yak.

İlim Yayma Ödülleri, yakılan o mumdur.

ERDOĞAN ÇEKİNGEN ÖYLE Mİ

TERÖRSÜZ Türkiye konusunda... Devlet Bahçeli çok öndeyken Erdoğan biraz çekingen duruyormuş.

Bunu pompalayanlar var.

*

Erdoğan’ın geçen akşam yaptığı konuşmada söylediklerine bakalım:

*

”Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabamızın hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Hedefe yaklaştıkça sabotajların, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz.”

*

Bu sözler, çekingen bir liderin söyleyeceği sözlere benziyor mu Allah aşkına?

TAVŞANLI’NIN ÜÇ LEZZETİ

RAMAZAN Cin, bizim medya grubunun önemli isimlerindendir. Müthiş sosyaldir. Muazzam pozitiftir. Benim dostumdur.

Ramazan, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindendir. Ve Tavşanlı’nın lezzetlerini yakın çevresine tanıtmaya meraklıdır.

*

Ramazan aracılığıyla öğrendiğime göre Tavşanlı’nın üç meşhur lezzeti şunlar:

1- HELVA: Ta 1800’lü yıllardan beri ilçede üretilen helvayı denedim. Gerçekten muhteşem.

2- LEBLEBİ: Çorum leblebisi ile rekabet edebilecek nitelikteymiş. Henüz denemedim.

3- GÜVEÇ: Güveç her yerde var ama Ramazan’ın yolladığı görüntülere göre Tavşanlı güveci bambaşka.

*

Sonuç? İnsanın Tavşanlı’lı olası geliyor vallahi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ŞİİR OKUMASI

KURULTAY’da Nazım Hikmet’in “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiirini okudu Özgür Özel.

Okuma biçimiyle ilgili söyleyeceklerim şunlar:

*

- “Akın var güneşe akın / Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın” dizelerini okurken elleriyle güneşi zapt ediyor gibi yaptı. Biraz fazla teatraldı ama yine de salonu ayağa kaldırmayı başardı.

*

- “Düşmesin bizimle yola / Evde ağlayanların gözyaşlarını / Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar” dizelerini okurken vurguları yanlış yaptığı için şairin ne dediği tam olarak anlaşılamadı.

*

- Şiir okuması: Coşkulu. Şiir okurken heyecanı: Fevkalade. Şiiri yaşaması: Sonsuz. Fakat yine de bir sorun var. Şöyle bir sorun: Bağırıyor, dümdüz bağırıyor, çok bağırıyor, sesini indirip kaldırmıyor. Bu da etkiyi azaltıyor.