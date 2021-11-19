Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?

İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
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ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
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DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
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BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
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Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
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Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
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Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
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Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
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Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
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- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
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- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
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- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
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- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
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- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
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Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
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Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
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Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?
Kemal Bey, helalleşmeye çok hevesli ve arzuluymuş gibi görünüyor.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
Onlar da mı hazır helalleşmeye?
*
Mesela...
“Helalleşme” kelimesine bile fena halde gıcık olan, bu türden bir kavramsal çerçeve içinde kendilerini boğuluyormuş gibi hisseden Kemal Bey’in yazılı basındaki destekçileri?
Ne yani?
Onlar da mı hevesli helalleşmeye?
*
Mesela...
Erdoğan nefretini içlerinde gitgide daha çok büyüterek, nefretlerini Erdoğan’a oy veren herkese doğru genişleten Kemal Bey’in sosyal medyadaki savunucuları?
Ne yani?
Onlar da mı bekliyor helalleşmeyi?
*
Mesela...
“Şu devran bir bitse de şunlara göstersek günlerini” diyerek hayata tutunan, kin ve intikam hisleriyle ayakta duran ve duygularını göstermekten kaçınmayan Kemal Bey’in örgütlerindeki bazı tipler?
Ne yani?
Onlar da mı istekli helalleşmeye?
*
Mesela...
19 yıllık maceraya rağmen hâlâ sırf kendilerinden farklı kültürel kodlara sahip diye muhafazakârları böcek gibi gören ve görmeye devam etmeye kararlı olan iflah olmaz tipler?
Ne yani?
Onlar da mı arzulu helalleşmeye?
*
Mesela...
Kendi egemenlik alanında takke görünce kıl olan, “kafandaki şu takkeyi çıkar” diyerek kibirli mi kibirli yaklaşımlar sergileyen Kemal Bey’in yerel yönetim yöneticileri?
Ne yani?
Onlar da mı can atıyor helalleşmeye?
*
Yani demem o ki...
Kemal Bey’in helalleşmeye içtenlikli bir şekilde arzulu ve hazır olduğunu kabul etsek bile...
Çevresi için aynı şeyi asla kabul edemeyiz.
*
Kemal Bey’in helalleşmesinin inandırıcılıktan uzak bulunmasının en temel nedeni...
Çevresinin böyle bir helalleşmeye hazır olmadığını bas bas bağıran halleridir.
HAFTA SONU İÇİN MEMNUN KALACAĞINIZ BİR TUR ÖNERİSİ
İlk durağınız GALATAPORT olsun... Şöyle bir dolaşın yeni mekânı... Açık hava AKM’si mi olmuş, yoksa özgün bir liman mı olmuş? Bu tartışmada taraf olacak denli gözlem yapın. Ardından da 10 üzerinden puanınızı verin.
*
Yürüyerek dolaşmaya devam. Yeni durak: TOPHANE-İ AMİRE... Osmanlı döneminde top yapım fabrikası olarak kullanılan bu binalar silsilesinden biraz tarih koklayın. İçindeki sergilere göz atın.
*
Biraz yokuş çıkıp TARIK ZAFER TUNAYA’da bir soluklanın. Gençliğinizde panel, konferans, tiyatro gibi etkinliklere katıldıysanız bu mekânda inceden bir nostalji hissedersiniz. Bir de yeni yüzünü fark edip daha çok seversiniz.
Turistik havası nedeniyle maneviyatı azıcık hırpalansa da GALATA MEVLEVİHANESİ’ne uğramayı aman ihmal etmeyin. Ta 1400’lü yıllardan beri ayakta olan bu Mevlevihane, bir geleneği temsil etmekte.
*
Yürümeye devam... Yeni açılan sinemalarıyla, sergi salonlarıyla, yeniden yükselişe geçen İSTİKLAL CADDESİ’nde yürüyün. Ama ayaklarınıza bakarak değil. Etrafa bakarak... Binaları keşfederek...
*
Ve geldiniz Taksim’e... Gazinolar döneminin en ünlü gazinosu Maksim’di... Maksim’in bulunduğu yerde şimdi TAKSİM MAKSİM diye acayip entel dantel işlerin sergilendiği bir sergi salonu açıldı. Fahrettin Aslan’ı yâd ederek orayı gezin.
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Son durak AKM... İçinde salonlar var, kafeler var, kütüphane var... Gez gez bitmeyen devasa bir kültür merkezi... Eskisi ile yenisini kıyaslayarak doya doya gezin. Kültüre doymuş bir turu tamamlamanın kıvancıyla, kafesinde kahvenizi yudumlayın.
YARGI DİZİSİNİN SENARİSTİNE BİR TAVSİYEM VAR
GEÇENLERDE Yargı dizisinde Kadir Şeker vakasına bir gönderme yapıldı.
Herkes gibi ben de çok tuttum o göndermeyi.
Yargı’dan şimdi yeni bir gönderme bekliyorum:
*
Samuray kılıçlı cani var ya...
Onunla ilgili de bir gönderme yapsınlar.
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Yargı’daki bir karakter...
“Şımarıkça ve sorumsuzca büyütülmüş bir çocuk, eline almış kılıcı, yoldan geçen genç bir kadını katletti. Şimdi de akıl hastası falan diye yırtacak” dese mesela...
Hepimizin hislerine nasıl da tercüman olur.
CİDDİYE ALMADIĞIM TİPLER
MESLEKTAŞLARINI kötüleyen, meslektaşlarının arkasından konuşan, hiçbir meslektaşını beğenmeyen, meslektaşlarını küçümseyen, çıkış yapan meslektaşına muhakkak bir kulp takan...
Tipleri hiçbir zaman ciddiye almadım, almıyorum, almayacağım.
SİBEL CAN ELİNİ ÇABUK TUTMALIDIR
AKM’DE düzenlenen “Uluslararası Halk Müzikleri Festivali” kapsamında “Sordum Sarı Çiçeğe” ilahisini söylemiş Sibel Can. Hem de senfonik olarak.
Buldum buluşturdum ve dinledim.
Tek kelimeyle bayıldım.
Sibel Can’ın sesi, tarzı, üslubu çok ama çok iyi gitmiş ilahiye.
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Sibel Can, gazetecilere “İlahi albümü çıkarabilirim” demiş. Elini çabuk tutsun. Meraklıları olarak dört gözle bekliyoruz bu albümü.
50 ARTI 1 TARTIŞMASI
BU tartışmanın kimseye faydası yok.
Sadece tek bir kesime zararı var: İktidara!
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Kimseye faydası yok. Çünkü bunun önümüzdeki seçimde gerçekleşme ihtimali teknik olarak çok ama çok zayıf.
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Zararı iktidara. Çünkü muhalefet, “Kazanamayacaklarını anladılar, böyle bir yaklaşım sergiliyorlar” deme imkânını elde eder.