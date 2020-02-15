Kemal Bey'e çağrı: Uymayın şu Tuncay'a

- Siz ki sözünü herkese ulaştırmak isteyen, mikrofon uzatan herkese konuşan, akreditasyona falan yüz vermeyen bir lidersiniz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- En ağır eleştirilere karşı bile sabır ve olgunlukla yaklaşan, bu yönünüzle de herkesin takdirini kazanan bir siyasetçisiniz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- Siz siyasi tarihiniz boyunca medyayla kavga etmekten kaçındınız. Size en çok haksızlık yapan yayın organlarıyla bile kavga etmediniz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- “Oraya çıktın, buraya çıktın” diye partili kovalamak, partili avına çıkmak... Size hiç mi hiç yakışmıyor. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- “Bu akşam şu televizyona çıkmışsın, seni atıyorum partiden” şeklinde bir tutum... Sizin tutumunuz olmaz, olamaz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- Siz bir siyasi partisiniz. Televizyon kanalları sizin rakibiniz değil. Siyasi rakiplerinizi bırakıp televizyonlarla uğraşmayın. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- Medya özgürlüğü diyorsunuz, sonra da “Oraya çıkarsan seni partiden atarım” diyorsunuz. Kendinizle çelişmeyin. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- “Boykot moykot yakışmaz bize” deyin... “Herkes yapar biz yapmayız” deyin... “Bizim bir farkımız var” deyin... “Bize yakışmaz” deyin. Uymayın şu Tuncay’a.
MADDE MADDE YAZDIM: SİYASİ AYAK TARTIŞMASI NASIL YAPILIR, NASIL YAPILMAZ
- AK Parti, 2011’e kadar FETÖ tehlikesini anlayamadı ve bu yapıya alan açtı. 2011’den sonra ise kademeli biçimde FETÖ’yle mücadeleye başladı.
*
- CHP, 2011’den sonra başlatılan FETÖ mücadelesine destek vermedi. Bunun yerine FETÖ’nün iktidara açtığı savaştan yararlanmaya çalıştı.
*
- CHP’nin 2011 öncesi için AK Parti’ye söyledikleri, AK Parti’nin de 2011 sonrası için CHP’ye söyledikleri doğrudur.
*
- CHP ile AK Parti arasında yürütülen bu güncel tartışmanın, “siyasi ayak” tartışmasıyla pek bir ilgisi yoktur.
*
- FETÖ’ye karşı 2011’den beri en amansız, en ödünsüz savaşı yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı olmaz, olamaz.
*
- CHP, mücadeleye yeterli katkı vermemekle ve bünyesine yönelik sızmalara karşı duyarlı olmamakla suçlanabilir ama siyasi ayak olmakla suçlanamaz.
*
- 15 Temmuz’da FETÖ başarsaydı... Ülke yönetimini hangi siyasiler üstlenecekti? Siyasi ayak tartışmasının ana teması budur ve bu olmalıdır.
*
- Bunun dışına çıkılarak yapılan ve yürütülen tartışma, siyasi ayak tartışması değildir, FETÖ üzerinden polemik yapmaktır.
PEGASUS PİLOTU SUÇU NEDEN KULEYE ATIYOR?
PEGASUS pilotu, verdiği ifadede suçu kuleye atmış.
Demiş ki: “Kule bize ‘Pas geçin, inmeyin’ talimatı vermedi. Uçağı indirebileceğimizi düşündük.”
*
Hava Trafik Yönetimi Mevzuatı’na göre kule, sadece pist üzerinde uçağın iniş emniyetini kötü etkileyecek bir engel bulunması durumunda “İnmeyin” ya da “Pas geçin” diyebilir.
Pegasus kazasında pist üzerinde bir engel yoktu ki! Öyle olsa kuleden “İnme” ya da “Pas geç” talimatı gelirdi. Kule, o gün mevzuata uygun davranmış ve hava koşullarını pilota iletmiş. Bu durumda pilotun inisiyatif kullanması gerekirdi.
*
Pegasus uçağından önce THY’ye ait iki uçak, pisti pas geçti. Kule, bu iki uçağa “Pas geçin” talimatı vermedi ki!
Sadece hava koşullarını iletti ve THY’ye ait iki uçağın pilotları, kuleden verilen hava koşullarıyla ilgili bilgileri değerlendirip inmeyi riskli buldu ve pas geçti.
*
Pilot neden suçu kuleye atıyor? Şirketin pilotlara yönelik “Pas geçmeyip ineceksin” baskısı mı var? Pas geçmenin ekonomik bedelinden mi kaçılıyor?
Canlar gitti, onlarca yaralımız oldu... Bu soruları sormak ve cevabını aramak boynumuzun borcu.
BATILILAŞMAM BİRAZ ZOR GARİBA
- Dönere bayılıyorum, mantı seviyorum.
- “Hesabı erkek öder” anlayışındayım.
- Müzelerde sıkılıyorum.
- Resepsiyonlarda ayakta muhabbet çeviremiyorum.
- “Fine dining” türü restoranlarda elimi nereye koyacağımı şaşırıyorum.
- Bağlama sesi gelmeyen müziğe müzik demiyorum.
- Ya çokça melodram ya da çokça aksiyon seviyorum.
- Sarı yandı mı elim hemen kornaya gidiveriyor.
- Hep sol şeritten akıyorum.
- Heykel sanatından zerre çakmıyorum.
- “Abi”, “amca”, “dayı” türü hitaplar dilimden düşmüyor.
- Bir yere girdiğimde “Selamünaleyküm” diyorum.
- Ortadoğu’yu tuhaf bir anlayışla karşılıyorum.
- Masaya oturduğumda arabanın anahtarlarını küt diye atıyorum ortaya.
- Alman usulü beni fena bozuyor.
- Divan edebiyatından beyitler var ezberimde.
- Özel günleri hep ama hep unutuyorum.
- Sivastopol Marşı’nı dinlerken bir hüzün basıyor beni.
- Hüzünlenmesini biliyorum ama eğlenmesini pek bilmiyorum...
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
- Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ü çok tartışacağız.
- Yalova Belediyesi, daha çok gündemde olacak.
- Burhan Kuzu’yla ilgili yeni gelişmeler olacak.
- Muharrem İnce enteresan bir çıkış yapacak.
- İş Bankası hisseleri gündemin tepesine yerleşecek.
SIKICIYI TANIMA KILAVUZU
BİR insan...
- Gecenin en eğlenceli anında herkesi susturup “siyasi ayak” tartışması açıyorsa...
- Muhabbete “Burcun ne?” diye başlıyorsa...
- Bir önceki akşam yapıp ettiklerini “Ben ona şöyle dedim, sonra o bana böyle dedi” falan diye anlatıyorsa...
- Kurduğu her cümlenin, bir önceki ya da bir sonraki cümleyle hiçbir alakası yoksa...
- Kendi beğendiği filmin, senin tarafından da beğenileceğinden yüzde yüz eminse...
Kesin olarak sıkıcıdır.
Kemal Bey'e çağrı: Uymayın şu Tuncay'a
- Size en katı olarak karşı olanlar bile sizin tahammüllü ve demokrat kişiliğinizin hakkını teslim ediyor. Uymayın şu Tuncay’a.
- Siz ki sözünü herkese ulaştırmak isteyen, mikrofon uzatan herkese konuşan, akreditasyona falan yüz vermeyen bir lidersiniz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- En ağır eleştirilere karşı bile sabır ve olgunlukla yaklaşan, bu yönünüzle de herkesin takdirini kazanan bir siyasetçisiniz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- Siz siyasi tarihiniz boyunca medyayla kavga etmekten kaçındınız. Size en çok haksızlık yapan yayın organlarıyla bile kavga etmediniz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- “Oraya çıktın, buraya çıktın” diye partili kovalamak, partili avına çıkmak... Size hiç mi hiç yakışmıyor. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- “Bu akşam şu televizyona çıkmışsın, seni atıyorum partiden” şeklinde bir tutum... Sizin tutumunuz olmaz, olamaz. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- Siz bir siyasi partisiniz. Televizyon kanalları sizin rakibiniz değil. Siyasi rakiplerinizi bırakıp televizyonlarla uğraşmayın. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- Medya özgürlüğü diyorsunuz, sonra da “Oraya çıkarsan seni partiden atarım” diyorsunuz. Kendinizle çelişmeyin. Uymayın şu Tuncay’a.
*
- “Boykot moykot yakışmaz bize” deyin... “Herkes yapar biz yapmayız” deyin... “Bizim bir farkımız var” deyin... “Bize yakışmaz” deyin. Uymayın şu Tuncay’a.
MADDE MADDE YAZDIM: SİYASİ AYAK TARTIŞMASI NASIL YAPILIR, NASIL YAPILMAZ
- AK Parti, 2011’e kadar FETÖ tehlikesini anlayamadı ve bu yapıya alan açtı. 2011’den sonra ise kademeli biçimde FETÖ’yle mücadeleye başladı.
*
- CHP, 2011’den sonra başlatılan FETÖ mücadelesine destek vermedi. Bunun yerine FETÖ’nün iktidara açtığı savaştan yararlanmaya çalıştı.
*
- CHP’nin 2011 öncesi için AK Parti’ye söyledikleri, AK Parti’nin de 2011 sonrası için CHP’ye söyledikleri doğrudur.
*
- CHP ile AK Parti arasında yürütülen bu güncel tartışmanın, “siyasi ayak” tartışmasıyla pek bir ilgisi yoktur.
*
- FETÖ’ye karşı 2011’den beri en amansız, en ödünsüz savaşı yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı olmaz, olamaz.
*
- CHP, mücadeleye yeterli katkı vermemekle ve bünyesine yönelik sızmalara karşı duyarlı olmamakla suçlanabilir ama siyasi ayak olmakla suçlanamaz.
*
- 15 Temmuz’da FETÖ başarsaydı... Ülke yönetimini hangi siyasiler üstlenecekti? Siyasi ayak tartışmasının ana teması budur ve bu olmalıdır.
*
- Bunun dışına çıkılarak yapılan ve yürütülen tartışma, siyasi ayak tartışması değildir, FETÖ üzerinden polemik yapmaktır.
PEGASUS PİLOTU SUÇU NEDEN KULEYE ATIYOR?
PEGASUS pilotu, verdiği ifadede suçu kuleye atmış.
Demiş ki: “Kule bize ‘Pas geçin, inmeyin’ talimatı vermedi. Uçağı indirebileceğimizi düşündük.”
*
Hava Trafik Yönetimi Mevzuatı’na göre kule, sadece pist üzerinde uçağın iniş emniyetini kötü etkileyecek bir engel bulunması durumunda “İnmeyin” ya da “Pas geçin” diyebilir.
Pegasus kazasında pist üzerinde bir engel yoktu ki! Öyle olsa kuleden “İnme” ya da “Pas geç” talimatı gelirdi. Kule, o gün mevzuata uygun davranmış ve hava koşullarını pilota iletmiş. Bu durumda pilotun inisiyatif kullanması gerekirdi.
*
Pegasus uçağından önce THY’ye ait iki uçak, pisti pas geçti. Kule, bu iki uçağa “Pas geçin” talimatı vermedi ki!
Sadece hava koşullarını iletti ve THY’ye ait iki uçağın pilotları, kuleden verilen hava koşullarıyla ilgili bilgileri değerlendirip inmeyi riskli buldu ve pas geçti.
*
Pilot neden suçu kuleye atıyor? Şirketin pilotlara yönelik “Pas geçmeyip ineceksin” baskısı mı var? Pas geçmenin ekonomik bedelinden mi kaçılıyor?
Canlar gitti, onlarca yaralımız oldu... Bu soruları sormak ve cevabını aramak boynumuzun borcu.
BATILILAŞMAM BİRAZ ZOR GARİBA
- Dönere bayılıyorum, mantı seviyorum.
- “Hesabı erkek öder” anlayışındayım.
- Müzelerde sıkılıyorum.
- Resepsiyonlarda ayakta muhabbet çeviremiyorum.
- “Fine dining” türü restoranlarda elimi nereye koyacağımı şaşırıyorum.
- Bağlama sesi gelmeyen müziğe müzik demiyorum.
- Ya çokça melodram ya da çokça aksiyon seviyorum.
- Sarı yandı mı elim hemen kornaya gidiveriyor.
- Hep sol şeritten akıyorum.
- Heykel sanatından zerre çakmıyorum.
- “Abi”, “amca”, “dayı” türü hitaplar dilimden düşmüyor.
- Bir yere girdiğimde “Selamünaleyküm” diyorum.
- Ortadoğu’yu tuhaf bir anlayışla karşılıyorum.
- Masaya oturduğumda arabanın anahtarlarını küt diye atıyorum ortaya.
- Alman usulü beni fena bozuyor.
- Divan edebiyatından beyitler var ezberimde.
- Özel günleri hep ama hep unutuyorum.
- Sivastopol Marşı’nı dinlerken bir hüzün basıyor beni.
- Hüzünlenmesini biliyorum ama eğlenmesini pek bilmiyorum...
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
- Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ü çok tartışacağız.
- Yalova Belediyesi, daha çok gündemde olacak.
- Burhan Kuzu’yla ilgili yeni gelişmeler olacak.
- Muharrem İnce enteresan bir çıkış yapacak.
- İş Bankası hisseleri gündemin tepesine yerleşecek.
SIKICIYI TANIMA KILAVUZU
BİR insan...
- Gecenin en eğlenceli anında herkesi susturup “siyasi ayak” tartışması açıyorsa...
- Muhabbete “Burcun ne?” diye başlıyorsa...
- Bir önceki akşam yapıp ettiklerini “Ben ona şöyle dedim, sonra o bana böyle dedi” falan diye anlatıyorsa...
- Kurduğu her cümlenin, bir önceki ya da bir sonraki cümleyle hiçbir alakası yoksa...
- Kendi beğendiği filmin, senin tarafından da beğenileceğinden yüzde yüz eminse...
Kesin olarak sıkıcıdır.