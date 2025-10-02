Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

Haberin Devamı

- Sanki Gazze’de koşullar gayet olağan.

- Sanki Gazze’den bakmaya dayanılmayan bebek fotoğrafları gelmiyor.

- Sanki bütün dünya acziyet içinde Gazze’nin yıkımını izlemiyor.

- Sanki Gazze halkı bir tabak yemeğe muhtaç halde değil.

- Sanki öldürülmek, Gazze halkının mutlak kaderi haline gelmemiş.

*

Kabul, Trump’ın Gazze planı...

- Berbat bir plan.

- Muğlak bir plan.

- Tehlikeler barındıran bir plan.

- Katilin perspektifini yansıtan bir plan.

- Mutlak barışı getirmeyecek bir plan.

- İsrail’in uyup uymayacağının garantisi olmayan bir plan.

- Filistin direnişini teslim alacak bir plan.

*

Peki ne yapılacak?

“Planı tanımıyoruz, bu plan berbat, olmaz böyle şey” falan diye haykırmanın ötesinde elden ne gelecek?

Cevap veriyorum:

Hiçbir şey.

*

- Eğer bir tabak yemeğin bile sokulamadığı Gazze’ye insani yardım girecekse.

- Eğer İsrail’in korkunç ve acımasız katliamı, en azından hız kesecekse.

- Eğer Filistinlilerin zorunlu göçe maruz kalması rafa kalkacaksa.

- Eğer İsrail’in kısa vadeli hedefleri, birazcık da olsa akamete uğrayacaksa.

- Eğer Batı Şeria’nın ilhakı, artık mümkün olamayacaksa.

Bu baldıran zehrini içip bu planın yürürlüğe girmesini beklemek dışında seçenek yok.

*

Rahat koltuklardan Trump’ın Gazze planına posta koymak kolay.

Olaya birazcık da Gazze’de korkunç zulümler altında inleyenlerin gözünden bakılmalı.

*

Ölümün, açlığın, yıkımın kol gezdiği Gazze için bir süreliğine bile olsa en küçük bir rahatlama umudu doğmuşsa...

Gazze’nin bu umuda yaslanmasını, hor ve hakir görmeye kimin hakkı olabilir?

GAZZE HALKI NE DERSE KABULÜMÜZDÜR

BAZILARI çıkmış...

- “Plana asla teslim olmayız” diyor.

- “Direnişe devam” diyor.

- “Bu plan kabul edilemez” diyor.

*

İyi de kardeşim...

- Direnecek olan sen olmadığın için böyle atıp tutuyorsun da bakalım Gazze’nin direnecek takati kaldı mı?

- Planı asla kabul etmiyorsun, tamam da söyle bakalım: Bir kap yemek sokabiliyor musun Gazze’ye?

- “Bu plan kabul edilemez” diyorsun da mevcut durumu nasıl değiştireceksin? Var mı elinde bir çıkış yolun?

- Plana teslim olmaman için her şeyden önce İsrail’i ve ABD’yi yenmen gerekiyor. Yenebilecek misin?





*

Planın muğlaklığına, olumsuz taraflarına, tuzaklarına işaret eden analizler tabii ki yazılacak.

İtirazım buna değil.

Benim itirazım savaşçı bir edayla plan karşıtı posta koyanlara, sloganlar atanlara.

*

Şu yeryüzünde plana karşı savaşçı bir edayla slogan atmaya, posta koymaya hakkı olan tek bir kesim var:

Gazze halkı.

Çünkü çileyi çeken onlar, çünkü aç kalan onlar, çünkü ölen onlar, çünkü bombalanan onlar.

Bu nedenle...

Onlar ne derse kabulümdür.

BEKRİ MUSTAFA VE TONY BLAİR

TONY Blair denilince kurduğum cümleler şunlardır:

*

- İpliği pazara çıkmış bir adam.

*

- Adı sonsuza kadar utançla anılması gereken biri.

*

- Bush’un finosu gibi katılmıştı Irak işgaline.

*

- Yüz binlerce Iraklının ölümünden sorumlu.

*

- Irak işgalinden yıllar sonra “pardon, yanlış yaptık” diyen adam.

*

Bekri Mustafa’nın Ayasofya’ya imam olması...

Tony Blair gibi bir adamın Trump’ın Gazze planında kallavi bir rol almasının yanında çok masum bir şaka gibi kalıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KAAN PAYLAŞIMI

KAAN için şöyle dedi Özgür Özel:

*

“KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN’ın sonuna kadar arkasındayız.”

*

İşte bu kadar! Bunu söyleyerek de muhalefet lideri olunur.

Helal olsun Özgür Özel’e.

*

Keşke Özgür Özel’in KAAN karşısında sergilediği şu milli şuur:

- CHP yönetiminin tamamında.

- CHP’li gazetecilerde.

- CHP’nin medyasında.

- CHP’nin sosyal medya askerlerinde.

- CHP’nin örgütlerinde.

- CHP’nin tabanında.

Olsa...

*

Özgür Özel’in KAAN karşısında sergilediği bu milli tutum, ancak o zaman toplumun tüm kesimleri tarafından çok samimi bulunur ve hararetle desteklenir.