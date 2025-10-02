×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

#Trump#Gazze#Filistin

BAZILARI Trump’ın Gazze planını öyle yorumluyorlar ki:

Haberin Devamı

- Sanki Gazze’de koşullar gayet olağan.

- Sanki Gazze’den bakmaya dayanılmayan bebek fotoğrafları gelmiyor.

- Sanki bütün dünya acziyet içinde Gazze’nin yıkımını izlemiyor.

- Sanki Gazze halkı bir tabak yemeğe muhtaç halde değil.

- Sanki öldürülmek, Gazze halkının mutlak kaderi haline gelmemiş.

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

*

Kabul, Trump’ın Gazze planı...

- Berbat bir plan.

- Muğlak bir plan.

- Tehlikeler barındıran bir plan.

- Katilin perspektifini yansıtan bir plan.

- Mutlak barışı getirmeyecek bir plan.

- İsrail’in uyup uymayacağının garantisi olmayan bir plan.

- Filistin direnişini teslim alacak bir plan.

*

Peki ne yapılacak?

Planı tanımıyoruz, bu plan berbat, olmaz böyle şey” falan diye haykırmanın ötesinde elden ne gelecek?

Cevap veriyorum:

Hiçbir şey.

Haberin Devamı

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

*

- Eğer bir tabak yemeğin bile sokulamadığı Gazze’ye insani yardım girecekse.

- Eğer İsrail’in korkunç ve acımasız katliamı, en azından hız kesecekse.

- Eğer Filistinlilerin zorunlu göçe maruz kalması rafa kalkacaksa.

- Eğer İsrail’in kısa vadeli hedefleri, birazcık da olsa akamete uğrayacaksa.

- Eğer Batı Şeria’nın ilhakı, artık mümkün olamayacaksa.

Bu baldıran zehrini içip bu planın yürürlüğe girmesini beklemek dışında seçenek yok.

*

Rahat koltuklardan Trump’ın Gazze planına posta koymak kolay.

Olaya birazcık da Gazze’de korkunç zulümler altında inleyenlerin gözünden bakılmalı.

*

Ölümün, açlığın, yıkımın kol gezdiği Gazze için bir süreliğine bile olsa en küçük bir rahatlama umudu doğmuşsa...

Gazze’nin bu umuda yaslanmasını, hor ve hakir görmeye kimin hakkı olabilir?

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

GAZZE HALKI NE DERSE KABULÜMÜZDÜR

BAZILARI çıkmış...

- “Plana asla teslim olmayız” diyor.

Haberin Devamı

- “Direnişe devam” diyor.

- “Bu plan kabul edilemez” diyor.

*

İyi de kardeşim...

- Direnecek olan sen olmadığın için böyle atıp tutuyorsun da bakalım Gazze’nin direnecek takati kaldı mı?

- Planı asla kabul etmiyorsun, tamam da söyle bakalım: Bir kap yemek sokabiliyor musun Gazze’ye?

- “Bu plan kabul edilemez” diyorsun da mevcut durumu nasıl değiştireceksin? Var mı elinde bir çıkış yolun?

- Plana teslim olmaman için her şeyden önce İsrail’i ve ABD’yi yenmen gerekiyor. Yenebilecek misin?

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

*

Planın muğlaklığına, olumsuz taraflarına, tuzaklarına işaret eden analizler tabii ki yazılacak.

İtirazım buna değil.

Benim itirazım savaşçı bir edayla plan karşıtı posta koyanlara, sloganlar atanlara.

*

Haberin Devamı

Şu yeryüzünde plana karşı savaşçı bir edayla slogan atmaya, posta koymaya hakkı olan tek bir kesim var:

Gazze halkı.

Çünkü çileyi çeken onlar, çünkü aç kalan onlar, çünkü ölen onlar, çünkü bombalanan onlar.

Bu nedenle...

Onlar ne derse kabulümdür.

BEKRİ MUSTAFA VE TONY BLAİR

TONY Blair denilince kurduğum cümleler şunlardır:

*

- İpliği pazara çıkmış bir adam.

*

- Adı sonsuza kadar utançla anılması gereken biri.

*

- Bush’un finosu gibi katılmıştı Irak işgaline.

*

- Yüz binlerce Iraklının ölümünden sorumlu.

*

- Irak işgalinden yıllar sonra “pardon, yanlış yaptık” diyen adam.

*

Bekri Mustafa’nın Ayasofya’ya imam olması...

Tony Blair gibi bir adamın Trump’ın Gazze planında kallavi bir rol almasının yanında çok masum bir şaka gibi kalıyor.

Haberin Devamı

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

ÖZGÜR ÖZEL’İN KAAN PAYLAŞIMI

KAAN için şöyle dedi Özgür Özel:

*

KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN’ın sonuna kadar arkasındayız.

*

İşte bu kadar! Bunu söyleyerek de muhalefet lideri olunur.

Helal olsun Özgür Özel’e.

Katliam duracaksa açlık bitecekse kabul kabul kabul

*

Keşke Özgür Özel’in KAAN karşısında sergilediği şu milli şuur:

- CHP yönetiminin tamamında.

- CHP’li gazetecilerde.

- CHP’nin medyasında.

- CHP’nin sosyal medya askerlerinde.

- CHP’nin örgütlerinde.

- CHP’nin tabanında.

Olsa...

*

Özgür Özel’in KAAN karşısında sergilediği bu milli tutum, ancak o zaman toplumun tüm kesimleri tarafından çok samimi bulunur ve hararetle desteklenir.

#Trump#Gazze#Filistin
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Gençlerde kanser vakaları neden artıyor

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

ING Hubs Türkiye’den küresel başarı

 SEFER LEVENT
SEFER LEVENT

Fenerbahçe, Paris'i dağıttı!

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK

İstanbul her zamanki gibi renk vermiyor… Değişim mi tasfiye…

 YALÇIN BAYER
YALÇIN BAYER

CHP protesto etti Erdoğan kucaklayıcı konuştu

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ
TÜM YAZARLARIMIZ