Kara Haydar destanı

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- ZENGİNLİK: Yalanmış.

- ATILAN HAVA: Şekilmiş.

- ARABALAR: Toparlamaymış.

- ŞÖHRET: Tamamen sanalmış.

- SERVET: Aslında yokmuş.

- VİDEOLAR: İzinsiz çekilmiş.

- TATİLLER: Hepsi hanutmuş.

- GELİR: Sosyal medyadanmış.

- FİNANS: Yengedenmiş.

*

Bir destandır Kara Haydar.

*

Ama madem bu kadar beleşçi bir destandır.

O zaman tıpkı Esad’ın Esed olması gibi...

Bu da “HEYDER” olsun bari.

BU ZAMANA KADAR AÇILAN EN ÖNEMLİ SORUŞTURMA

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hiç de yenilir yutulur olmayan iddialar ortaya attı.

Büyük bir öfkeyle konuşurken ortaya attığı iddialar şöyle şeylerdi:

*

- Savcılar tehdit etti.

- Hapisle tehdit ettiler.

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- Terör örgütü üyesi oğulla tehdit ettiler.

- Engelli kızı ve eşi olan üyeyi “hapse atarız” diye tehdit ettiler.

İsimler vererek söyledi bunları Özgür Çelik.

*

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialarla ilgili olarak hiç beklemeden “şak” diye soruşturma başlattı.

Özgür Çelik’in tehdit edilerek AK Parti’ye geçtiklerini söylediği meclis üyelerinin ifadeleri alınacak.

*

Gözbebeğimiz olması gereken savcılarımızı büyük bir töhmet altında bırakan bu iddiaların üzerine sonuna kadar gidilsin.

*

- Doğru söyleniyorsa... Gereği yapılsın.

- Yalan söyleniyorsa... Onun da gereği yapılsın.

SOSYAL MEDYA HAVASI GERÇEK HAYAT HAVASI

Kemal Kılıçdaroğlu...

- ÖNCE: “Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değildir” dedi.

- SONRA: Binlerce kişinin katılımıyla Anıtkabir’e gitti.

*

Sosyal medyadan yansıyan genel havaya göre:

“İmamoğlu siyasi tutuklu değildir” dedikten sonra... Kılıçdaroğlu’nun yanında yöresinde beş on kişiden fazlasının kalması beklenemezdi.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok popüler bir siyasi figür haline geldiğini söylemiyorum.

*

Söylediğim sadece şu:

*

Sosyal medyada yansıtılan hava ile gerçek hava pek örtüşmüyor.

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CUMHURBAŞKANI’NIN VOLEYBOLCU KIZLARLA BULUŞMASININ ANLAMI

- Voleybolcuların büyük zaferine, devletin en üst düzeyinden verilen kıymeti ve değeri göstermiştir.

*

- Filenin Sultanları üzerinden yaşanan gururun, sadece bir kesime ait bir gurur olmadığının altı çizilmiştir.

*

- Voleybolcu kızlar üzerinden yürütülmeye çalışılan her türlü ideolojik ayrım tezinin köküne kibrit suyu dökmüştür.

*

- Filenin Sultanları’nın memlekete yaşattığı sevincin, bu toplumun ortak sevinci olduğunun altı çizilmiştir.

*

- Kızlarımızın politik çekişmeler ve yaşam tarzı savaşları üzerinden sağa sola çekiştirilmesine yönelik her türlü yaklaşıma “dur” denilmiştir.

PISA VE MUHALEFET

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Yıllar önce PISA sonuçları hep berbat gelirdi.

Bu sonuçlar üzerinden eğitim sistemini yerlere çalardık hep:

*

- “Fen bilimlerinde rezalet durumdayız” cümlesi.

- “Okuduğunu anlamayan nesiller yetiştiriyoruz” cümlesi.

- “Matematik felaket, matematiksiz olmaz” cümlesi.

Benim kulaklarımda çınlıyor.

*

2025 PISA sonuçlarına göre Türkiye...

- Okuduğunu anlamada, fen bilimlerinde ve matematikte puanını en fazla artıran ülke oldu.

- Türkiye, üç alanda da OECD ülkelerinin ortalamasının üzerine çıktı.

- OECD ülkelerinin çoğunun puanları düşerken Türkiye’nin puanı yükseldi.

*

Bugün hâlâ muhalefet olacağım diye PISA sonuçlarına kulp takmaya çalışanlar var:

- “Sonuçlar iyi ama bunun nedeni dünyadaki gerileme” diyorlar.

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- “Mutlaka bir alavere dönmüştür” diye sallama yapıyorlar.

- “Ay inanmıyorum buna. Ay inanmıyorum buna” türü saçma tepkiler veriyorlar.

- “Başarı yok, PISA tipi soru çözme yöntemini öğrenme var” türü analizler yapıyorlar.

*

Şu kadarını söyleyeyim:

*

PISA sonuçları berbat gelseydi.

Bugün kulp takanlar, zil takıp oynayarak sonuçlar üzerinden Türk eğitim sistemini yerlere çalacaklardı.

*

Muhalefetin sorunlarından biri de şu galiba:

*

Bir türlü “iyiye iyi, kötüye kötü” demeyi başaramıyorlar.