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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

29 Kasım 2020

Korona öyle dehşet bir boyuta ulaştı ki...

Galiba bir kapatma kararı çıkacak.

Madem öyle...

Yetkilileri şimdiden uyaralım:

*

- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.

*

- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.

*

- Çok radikal, aşırı keskin, fena halde ödünsüz bir kapatma yerine... Hafif, tavizkâr, ılımlı bir kapanmayı tercih edin. Sımsıkı kapatmayın ülkeyi... Yarı aralık bırakın bazı kapıları.

*

- Daha önceki kapatmalarda aklınıza gelmeyen bu kapatmada aklınıza gelsin: Gazetelerin millete ulaşması meselesine bir çözüm bulun. Bir şeyler yapın da evlere kapattığınız vatandaşlarımız gazetelerine erişebilsinler.


CEMİL ÇİÇEK’LERİN KARIŞTIRILMASINA DAİR

BİZİM Tarafsız Bölge’de konuklardan biri...

Cemil Çiçek’in tweet’i diye...

Ankara’dan başka bir Cemil Çiçek’in tweet’ini okumuş.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

Bana saldırmak için fırsat arayan tipler, bu vakayı da bana saldırmanın bir fırsatına dönüştürdüler.

“Ahmet Hakan fark etmedi” falan diye yükleniyorlar.

*

Ben kişisel olarak sosyal medyada yazılıp çizilenleri alıntılayacaksam...

Kılı kırk yararım.

*

Ama benim programımda konuklardan biri, sosyal medyadan bir alıntı yaparsa...

Onun sorumluluğunu üstlenmem.

*

Ne yani?

Cemil Çiçek’in sosyal medya yorumlarını ezberleyip...

Sırası geldiğinde konuğuma...

“Okuduğunuz o tweet, Cemil Çiçek’e ait değil. Ankaralı bir avukat yazdı onu... Onun adı da Cemil Çiçek. Yanlış yapmayın” falan mı diyeceğim?

El insaf yahu!

*

Bu arada dün Cemil Çiçek aradı.

Sosyal medyada yokmuş kendisi.

*

Hah! Tamam! Bak şimdi oldu.

Bundan sonra her kim, Tarafsız Bölge’de “Cemil Çiçek şöyle tweet attı” derse... “Hop! Cemil Bey sosyal medyada yok” derim.


NE DİYOR BU?

ALLAH hepimizi muhafaza buyursun...

Şevval Şahin / Merve Boluğur / Öykü Çelik diye bir girdap var.

Kurtaramıyorum kendimi bu girdaptan.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

İşte bakın:

Girdabın Öykü Çelik kanadı, yine ortaya çıkmış ve bir şeyler söylemiş.

Şöyle şeyler:

*

“Karadeniz kızıyım ben. Benimle liseyi k.....da mini etekle okumuş kızın bilgisi ve görgüsü bir olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş bir kızım.”

*

Okuyunca başladım içimden saydırmaya:

*

Bu ne abi şimdi? Ne diyor bu? Diz altı etek giymekle böbürlenir mi insan?

Giydin de ne oldu bacım? Korona aşısı falan mı buldun? NASA’da uzay çalışmalarına mı katıldın? Silikon Vadisi’nden davet mi aldın? Nedir yani?

Geldiğin son yer korona partisi değil mi senin?


İRAN ‘İNTİKAMINI ALACAĞIZ’ DEYİNCE

- Kusura bakmasınlar ama ben artık pek ciddiye alamıyorum.

*

- “Bir Kasım Süleymani’nin intikamı vardı, ne oldu ona” diye sormadan edemiyorum.

*

- “İran bu... Kesin bir şey yapar” diyemiyorum.

*

- Sanki artık tamamen otomatiğe bağlanmış bir refleksle karşı karşıyaymışım duygusuna kapılıyorum.

*

- “İntikam alacağız demeyeceksin yeğen, intikam alacaksın” diye mırıldanmak istiyorum.


TAHİR ELÇİ ÜZERİNDEN YAPILAN BİR ALÇAKLIK

YALANCI, iftiracı bir güruh var.

Ne zaman Tahir Elçi gündeme gelse...

Bana saldırıyorlar.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

Tamamen palavraya dayanan alçakça bir iftirayı, hiç utanmadan tekrar tekrar dolaşıma sokuyorlar.

Neymiş efendim, Tahir Elçi benim programıma çıkmış ve ben Tahir Elçi’yi hedef göstermişim.

*

Şerefsizce bir iftira... Alçakça bir yalan...

Kaç defa yazdım, yine yazıyorum:

*

Tahir Elçi, bizim programa çıktıktan sonra... “Sen Tahir Elçi’yi nasıl çıkarırsın” diye bana saldıranlar olmuştu.

Tahir Elçi de bunun üzerine sosyal medya hesabından...

“Ahmet Hakan’ın bu işte ne suçu var? Ben Ahmet Hakan’ın avukatlığını üstlenmeye hazırım” diye mesajlar paylaşmıştı.

*

Tahir Elçi’nin Twitter hesabında bu paylaşımlar hâlâ duruyor yahu!

*

Ben ne dersem diyeyim...

Bana kahpece saldırmayı kafaya koymuş iftiracı bir güruh var karşımda.

Ne diye laf anlatmaya çalışıyorum ki ben bu alçaklara.


SEVDİĞİM VEKİLLER

- CEMAL ENGİNYURT: Oyuncak arabayla fotoğraf çektirip paylaşmış. Altına da “Eskiden araba vardı araba” yazmış. Valla komikti, billa komikti.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

- AHMET HAMDİ ÇAMLI: Kibariye bu tür kişiler için “olay adam” der. Gerçekten olay adam. Bir de kendine özgü. Dili, duruşu, laf çakması falan. Hepsi kendine özgü.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

- LÜTFÜ TÜRKKAN: Sinir zıplatmayı iyi biliyor. Kendi sinirlerini ise hiç zıplatmıyor. Hayattan kâm alan bir edası var. Ve işte o eda yüzünden sempatik.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

- VELİ AĞBABA: “Naber emmoğlu” diyesi geliyor insanın. O derece Anadolulu. Muhtemelen kıtlama çay içer, bazlama yer, coşar şiir okur. Daha ne olsun. (Bu arada korona olmuş. Geçmiş olsun kendisine.)

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

*

- BURHAN KUZU: Ah Burhan Hocam ah! Kaybetmeseydik seni... Bu listenin en tepesinde yer alacaktın.

Kapanmadan önce yetkililere uyarılar

 

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Bu zamana kadar korona olmadıysam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Kasım 2020
Sevgili dostum Prof. Dr. Melih Us, “Aman maskeyi ihmal etme, aman ha aman” diye uyardı. Ben başladım çift maske takmaya.

Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.



*

Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...

*

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Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Kasım 2020
Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.

 

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.

*

- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.



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Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2020
Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Diyeceksiniz ki:

*

E ama

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Reformdan sonra şimdi de Avrupa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform bombasının ardından şimdi de Avrupa bombasını patlattı.

 Söylediği en net şekilde şu:

*

“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.

*

Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.

Çekincelerini de sıralıyor:

*

“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.

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Biat, itaat, ram

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Kasım 2020
Ekranlardan birinde yapılan bir siyasi tartışmanın kısa bir videosunu izledim.

İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:

*

“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”

*

Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...

“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.

Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.

*

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Ali Babacan işte budur bundan ibarettir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2020
Ali Babacan, AK Parti hükümetinin bakanı olarak...

Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.

Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...

Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...

Şu cevabı vermiş:

*

“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”

*

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Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul incelemesi hakkında kitabın ortasından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Kasım 2020
Meral Akşener açıkladı:

 

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.



*

Olayın aslına faslına baktığımızda ise...

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Yeni gündem: Reform

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Kasım 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde sürekli şu üç şeyin altını çiziyor:

 

BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...

*

Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...

*

- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.

- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.

- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.

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Hukukta reform olursa ne olur?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2020
Umut devreye girer.

- Yüzler güler.

- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.

- Daha iyiye doğru yelken açılır.

- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.

- Tutuklama istisna olur.

- Yabancı yatırımcıya güven verilir.

- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.

- Yatırımın önü açılır.

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Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2020
Uğur Hoca, tamam.

İyi ama bir de Özlem Hoca var.

*

Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.

*

“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.

*

- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.

- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.

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Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2020
İkisi de partisinden memnun değil.

İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:

*

- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.



*

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On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2020
Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.

*

- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.



*

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Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2020
Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...

Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.

Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...

Sanırsın terörist avlıyorlar!



*

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Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2020
İddia ediyorum: Biden gelince...

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.

*

Örneklerle gidelim:

*

Biden, ABD Başkanı olarak...


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‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2020
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam... İyi diyorsunuz.

Tamam... Güzel diyorsunuz.

*

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.

Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?

Niye anlamıyorsun

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Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

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