Kanaat önderi falan kalmadı

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
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Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
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10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Kanaat önderi falan kalmadı
Etkili ve sözü dinlenir kanaat önderinin temel özellikleri şunlardır:
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
- İktidarın yanlışını söyleyebildiği gibi doğrusunu da söyleyebilecek.
*
- Kişisel küskünlüklerini ve kırgınlıklarını kanaatlerine yansıtmayacak.
*
- Her şeye hayır ya da her şeye evet demeyecek.
*
- Olumluyu hiç görmeyip sürekli olumsuzluk üzerinden gitmeyecek.
*
Bakıyorum etrafıma bu özellikleri taşıyan kanaat önderi var mı diye.
Yok.
Maalesef yok.
*
Herkes neredeyse sonuna kadar militan ve fanatik hale gelmiş durumda.
*
Sözün özü şudur:
*
Kanaat önderliği müessesesinin tez zamanda kendini toparlaması şart.
DAYATMASIZ ÖLÜM PARTİSİ
KIRKLARELİ’nde bir vatandaşımız, pandemi yasaklarına karşı bir parti kurmuş.
Partisinin adına da “Dayatmasız Yaşam Partisi” demiş.
Oysa partisinin adını...
“İsteyen istediği kadar ölsün partisi” ya da “Dayatmasız Ölüm Partisi” koysaydı.
Çok daha isabet ettirmiş olurdu.
AFFET BİZİ AJDAR
KERİMCAN Durmaz isimli arkadaşın çektiği son klibe maruz kaldım.
OMG!
*
Affet bizi Ajdar!
Sana çok büyük haksızlık etmişiz.
HASTA DERSEN SANA BÖYLE CEVAP VERİRLER
İŞİM gereği her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı önüme geliyor.
*
Bir açılış, bir açılış daha, bir basın toplantısı, bir il ziyareti, halkla bir buluşma falan...
Başım dönüyor, okurken ben yoruluyorum.
*
Hele yurtdışı gezileri...
Afrika’ya gidiyor, dur durak bilmeden Afrika ülkeleri arasında dolaşıyor, oradan geliyor, akşam AKM’nin açılışına katılıyor, açılış bitince herkes evlerine giderken o Roma Zirvesi için yola çıkıyor, Roma’da yine dur durak bilmeyen temaslar.
*
Bir insanın bünyesi, tüm bunları nasıl kaldırır?
Biz tatil için üç beş günlüğüne yurtdışına gittiğimizde yorgunluğumuzu en az bir haftada atıyoruz.
*
Konfor düzeyi ne olursa olsun Cumhurbaşkanı’nın seyahatleri de günlük programları da...
Gerçekten çok yorucu.
Böyle bir tempoya dayanmak çok güç.
*
Fakat gelin görün ki bu inanılmaz tempoya rağmen Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili türlü türlü tevatürler çıkıyor.
O da bu tevatürlere, programlarına hız kesmeden devam ederek cevap veriyor.
Dün yine dört ayrı etkinliğe katıldı.
Ve sürpriz olarak en son gençlerle basket oynadı.
*
Ama bu sefer de başladılar, “Basket oynayarak sağlıklı olduğunu göstermeye çalışıyor” demeye.
*
E birader, sen yattığın yerden “hasta masta” diye dedikodu ve tevatür üretirsen...
O da çakar sana basketi.
MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDAR MI?
ÇATIRDAR.
Hem de nasıl çatırdar.
*
Peki niye çatırdamıyor?
Çünkü bırakmıyorlar ki çatırdasın.
*
Kimler bırakmıyor?
İktidara yakın bazı isimler.
*
Ne yapıyorlar da bırakmıyorlar?
*
Mesela şöyle şeyler yapıyorlar:
*
- Sürekli ha dağıldı ha dağılacak diye tutturuyorlar.
*
- Sürekli her şeyini didik didik ediyorlar.
*
- Sürekli ittifak içi çelişkileri gündemde tutmaya çalışıyorlar.
*
Bütün bunlar da...
Millet İttifakı’nın çatırdamasından ziyade kenetlenmesine yol açıyor.
*
Halbuki bıraksalar.
Millet İttifakı...
Kendi iç çelişkilerine daha fazla dönecek, kendi iç çatışmalarını daha hızlı yaşayacak, bir arada kalma motivasyonunu kaybedecek.
*
Şu kadarını söyleyeyim:
Sırf bu yüzden...
Millet İttifakı, tezkere tartışmasını bile doya doya yapamadı.