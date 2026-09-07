 Kalkan tamam da topuk ne olacak

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- KALKAN: Aşil, Truva Savaşı’na gidecektir. Annesi onun için bir kalkan yapar. Altın, gümüş ve bronzdan bir kalkan. Kılıç, ok ve mızraktan koruyacak bir kalkan.

*

- TOPUK: Annesi, Aşil’i henüz bebekken ölümsüz kılmak için kutsal nehre batırır. Nehre batırırken bebeğin topuğundan tuttuğu için topuk kısmı ölümsüz olmaz.

*

Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan “Aşil Kalkanı” projesi, adını Aşil’in annesinin hazırladığı o koruyucu kalkandan alıyor.

*

“Kalkan” tamam ama işin bir de “topuk” kısmı var.

Aşil’in en büyük zaafı topuğudur.

En zayıf, en korunaksız, vurulmaya en uygun yerdir o topuk.

Ve Aşil dendiğinde akla kalkandan daha çok topuk gelir.

*

Topuk açısından bakarsak...

İsrail - Yunanistan arasındaki savunma projesine “Aşil Kalkanı” adını vermek...

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Dev bir savaş gemisine Titanik adını vermeyi az da olsa akla getiriveriyor.

AŞİL’İ NEREDEN BİLİYORUZ

“Truva” filmini izlemişsen Aşil’i bilirsin.

Yunan mitolojisinden tek satır okumamış olsan bile bilirsin.

*

“Truva” filminde mitolojide geçen ünlü savaşçı Aşil’i Brad Pitt canlandırıyordu.

*

Yunan mitolojisi o kadar çok filme çekiliyor ki...

Artık okuyarak değil izleyerek öğreniyoruz.

FİNALİNİN ARDINDAN ASIRLIK GECE

- 15 Temmuz’un artık çok sıkı bir belgeseli var.

- Canlandırmalar, gerçek görüntüler ve tanıklıklarla dolu bir belgesel.

- Finali izleyince insan şöyle diyor: Bir gecede ne çok kırılma anı yaşanmış.

- Dizinin tamamı izlenince... Atlatılan badirenin büyüklüğü kavranabiliyor.

- O kadar çok kahramanı olmuş ki o gecenin...

- Silahlı Kuvvetler’de müthiş komutanlarımız varmış. Diziden bu sonuç da çıkıyor.

- Türk polisine helal olsun! O gecenin en büyük kahramanları onlar.

- Bütün kırılma anlarından bile en büyük kırılma anı: Vatandaşın sokağa dökülmesi.

- Final gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri müthiş duygusaldı.

- Ailesiyle helalleşmiş, iki rekât namaz kılmış.

- “Alemlerin Rabbi’ne teslim olduk” dedi Asırlık Gece’nin finalinde Erdoğan.

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- Bu diziye kaynaklık yapan kitabın yazarı Hüseyin Aydın’a tebrikler.

BİR ERKEN ÖLÜM: SERHAT KILIÇ

Pek takip ettiğim bir sanatçı değildi Serhat Kılıç.

Ancak ölümünün ardından yapılan paylaşımlardan, verilen bilgilerden anladım ki:

- Toplumsal kaygıları, duyarlılıkları olan bir sanatçıymış.

- Çok sıkı arkadaşlık bağları kurabilmiş.

- Camiasının arkasından “iyi bilirdik” diyebileceği bir isimmiş.

- Canlandırdığı karakterlere ruh vermiş.

- Çok güzel şarkı / türkü söylermiş.

*

Allah rahmet eylesin genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Serhat Kılıç’a.

TABİİ Kİ DİL SÜRÇMESİ AMA

Özgür Özel, Yeni Parti diyeceğine yanlışlıkla İYİ Parti demiş.

*

Tabii ki bir anlık dil sürçmesi. Tabii ki istem dışı bir yanlışlık. Tabii ki insana özgü bir hata.

*

Ama yine de...

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Bir parti liderinin partisinin adı yerine yanlışlıkla başka bir partinin adını söylemesinin tuhaflığını es geçemeyiz.

Çünkü bir gazeteci olarak benim bile dilim hiç böyle sürçmüyor.

Yani Yeni Parti ile İYİ Parti’yi asla karıştırmıyorum.

*

Bir parti liderinin kendi partisinin adı yerine yanlışlıkla başka bir partinin adını söylemesi...

Kendi adı yerine yanlışlıkla başka bir adı söylemesi gibidir.

VALİ OĞLU CİNAYETİ

Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, ABD’de ötmüş.

Özetle dediği şu Altaş’ın:

- Valinin oğlu arabayı kullanıyordu.

- Gülistan, arka koltuktaydı.

- Silahını çekip Gülistan’ı vurdu.

- Cesedi birlikte bagaja taşıdık.

*

Gülistan Doku olayı galiba tarihe...

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“Vali oğlu cinayeti” diye geçecek.

TAM DEM’E ALIŞMIŞTIK Kİ

DEM Parti’nin büyük kongresinde verilen mesajlardan anladığımız kadarıyla...

- DEM dönemi bitiyor.

- DCP dönemi başlıyor.

*

Pervin Buldan’ın kongre konuşmasında geçen şu cümleye dikkat:

*

“Birkaç ay sonra yeniden kongreyle Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz.”

*

DEM’e fena halde alışmıştık.

Demokratik Cumhuriyet Partisi, yani DCP.

Telaffuzuna alışmak bayağı zor olacak.



