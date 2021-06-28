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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kaldırın artık şu saçma yasağı
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kaldırın artık şu saçma yasağı

28 Haziran 2021

Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:

Kaldırın artık şu saçma yasağı

*

- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı...

*

- Spor salonlarında gazete yasağı...

*

- Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı...

*

- Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak.

*

- Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı...

*

- İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı...

*

- Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı...

*

- Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı...

*

Liste böyle uzayıp gidiyor.

*

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber.

*

Hiçbir bilimsel veri, gazete ile COVID-19 arasında bağlantı kurmaya izin vermezken... Rehberi hazırlayanlar, bu bağlantıyı kurmuşlar.

Neye göre?

Kafalarına göre.

*

Üstelik gazete sokulmasının yasak olduğu bu mekânların tümüne, her gün onlarca kâğıt ve karton ürün giriyor.

Onların hiçbir sakınca doğurmayacağına inanan yetkililerimiz, nedense gazetenin sakınca doğuracağına inanmışlar.

*

Neyse...

Şimdiye kadar olan oldu.

Bir şey demedik.

*

Ama hiç değilse...

1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların tümüne son verilirken...

Şu saçma gazete yasağına da son verilsin.

Unutulmasın bu yasak.

*

Yoksa...

Aşılanma oranı artıp maskeler bile fora edilmişken...

Bu saçma yasak orada öylece durmaya devam edecek.

X

Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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Meyhane tebliğcileri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Haziran 2021
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam...

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe...

*

Hitapları gayet nazik.

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En görgüsüz davranış listesinin bir numarası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Haziran 2021
“En görgüsüz davranışlar” diye bir liste yapmam istenseydi...

Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:

*

“Plaja helikopterle inmek.”

*

Çünkü bana göre...


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Artık hiç kimsede ‘Atıyoruz bari usturuplu atalım’ kaygısı yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Haziran 2021
İki koca gazete manşet atmış:

“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”

*

Nedir bu haberin kaynağı?

Şudur:

CHP’nin hazırladığı bir rapor.

*

Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.

*

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Manşet müdafaası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Haziran 2021
Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı?

Yapmışlar.

*

Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?

Yönelmişler.

*

Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?

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Kahrolası bir geyik: Doğulular şöyle batılılar böyle

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Haziran 2021
Geçen akşam elimde kumanda, televizyon kanalları arasında minik bir gezintiye çıkmıştım.

Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.



Şöyle bir şey diyordu:

*

“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”

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Bizim millet proje sever

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Haziran 2021
Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, muhalefetin bileceği bir iştir.

Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.

Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şuradadır:

Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.

*

Yani demem o ki...

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Selamı sabahı sakın kesmeyin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Haziran 2021
Geçenlerde bir Kemal Kılıçdaroğlu videosu izliyordum.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:

*

“Bunlarla selamı sabahı kesin.”

Bunu duyunca “Eyvah” dedim.

Hem memleket için...

Hem de CHP için...

*

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19 yıllık siyaset pratiğinin öğrettiği beş şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Haziran 2021
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...

BİR: Olmuyor olamıyor

Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...

Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.

*

İKİ: Hızlandırmıyor

Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...

İktidarın gidişini hızlandırmıyor.

*

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Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elini açık etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:

*

- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.

*

- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.

*

Peki bu teklifin...

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Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerler midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Haziran 2021
Sosyal medyada dolaşırken bir habere rastladım.

Haber aynen şöyleydi:

*

“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.

*

Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.


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