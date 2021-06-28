Kaldırın artık şu saçma yasağı

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
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Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
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Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
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Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
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Şu türden zorunluluklar:
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- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
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- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
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- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
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- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
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- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
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“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
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Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
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Yazıda şöyle demiştim:
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“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
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İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
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“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
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Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
Kaldırın artık şu saçma yasağı
Aşağıdaki maddelerin tümünü...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
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İşte o maddeler:
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- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında gazete yasağı...
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- Spor salonlarında gazete yasağı...
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- Kahve ve kıraathanelerde gazete yasağı...
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- Çay bahçelerinde gazete bulundurulmasına ilişkin yasak.
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- Dernek lokallerinde gazete bulundurma yasağı...
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- İnternet kafelerde gazete bulundurma yasağı...
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- Halı sahalarda gazete bulundurma yasağı...
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- Bilardo salonlarında gazete bulundurma yasağı...
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Liste böyle uzayıp gidiyor.
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Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bu rehber, tam anlamıyla gazete düşmanı bir rehber.
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Hiçbir bilimsel veri, gazete ile COVID-19 arasında bağlantı kurmaya izin vermezken... Rehberi hazırlayanlar, bu bağlantıyı kurmuşlar.
Neye göre?
Kafalarına göre.
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Üstelik gazete sokulmasının yasak olduğu bu mekânların tümüne, her gün onlarca kâğıt ve karton ürün giriyor.
Onların hiçbir sakınca doğurmayacağına inanan yetkililerimiz, nedense gazetenin sakınca doğuracağına inanmışlar.
*
Neyse...
Şimdiye kadar olan oldu.
Bir şey demedik.
*
Ama hiç değilse...
1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların tümüne son verilirken...
Şu saçma gazete yasağına da son verilsin.
Unutulmasın bu yasak.
*
Yoksa...
Aşılanma oranı artıp maskeler bile fora edilmişken...
Bu saçma yasak orada öylece durmaya devam edecek.