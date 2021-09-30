Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı

Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
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Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
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Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
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Buradan çıkan sonuç şudur:
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
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Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
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Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
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Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
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HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
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Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
*
Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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Kahraman Özgür Bey üç harfli marketlere karşı
Melih Gökçek, birkaç yıl önce “cinler” demek yerine “üç harfliler” demeyi tercih etmişti de olay olmuştu.
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
*
Peki ama neden?
Neden Özgür Özel, üç harfli süpermarketleri şehirlerin dışına süreceklerini ilan ediyor?
*
Neden olacak?
Bakkalları ezdirmemek için.
Yani 30 yıl öncesinin “Kahraman bakkal süpermarkete karşı” olayını 30 yıl sonra canlandırma peşinde Özgür Bey.
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Oysa CHP açısından bu vaat, tam bir ayağa kurşun sıkma olayı.
Nasıl mı?
Beş aşamada tane tane anlatayım:
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AŞAMA BİR: Üç harfli marketler, fahiş fiyat olgusuna bulaşmadıkları takdirde vatandaş için bakkaldan daha ucuz alternatiflerdir.
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AŞAMA İKİ: Üç harfli marketleri şehir dışına sürdüğünüz zaman, vatandaş üç harfli marketlerden daha pahalı bakkallara mecbur kalır.
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AŞAMA ÜÇ: Bu durumda da vatandaş değil, sadece bakkal lobisi memnun edilmiş olur. Bakkallarımız önemlidir ama oy açısından vatandaş daha önemlidir.
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AŞAMA DÖRT: İlle de bakkallara sahip çıkılmak isteniyorsa... Bakkalların üç harfli marketlerden daha ucuza satış yapmasını sağlayacak bir zemin oluşturulmalı.
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AŞAMA BEŞ: “İyi ama bu nasıl yapılacak?” diye soruluyorsa... Vereceğim cevap şu olur: O kadarını bilsem Mahfi Eğilmez olurdum.
MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI MESELESİ: BU İŞTEN BENİM ANLADIĞIM ŞUDUR
MİLLET İttifakı’nın adayı, şu dört isimden biri olacak:
1) KEMAL KILIÇDAROĞLU
Son anda ben yokum diyebilir
Şu an itibarıyla adaylığa en yakın isim gibi görünüyor. Fakat her an her şey olabilir. “Anketlere baktık, Mansur Bey daha önde çıktı, ben feragat ediyorum, Mansur Bey aday olsun” diyebilir. Yani Kılıçdaroğlu şu an için aday ama bu durum her an değişebilir.
2) MANSUR YAVAŞ
Üç nedenle ismi ön plana çıktı
Ne yaptı ne ettiyse anketlerde birinci çıkmayı başardı. Sanırım bunda şu husus etkili oldu: BİR: Pek hevesli görünmedi. İKİ: İşine odaklı bir görüntü verdi. ÜÇ: Nispeten kucaklayıcı bir tutum aldı. Bunların etkisiyle Erdoğan karşısında en fazla varlık gösterebilecek aday algısı yarattı.
3) EKREM İMAMOĞLU
Fazla hevesli görünmesinin etkisi
Mansur Yavaş’ın aksine Cumhurbaşkanlığı adaylığına fazla hevesli göründü. Henüz belediye başkanlığı koltuğuna bile oturmadan etrafındakilerin “İşte adayımız” diye heveslendirmelerine kandı. Bu da dengesinin bozulmasına yol açtı. Seçim kampanyası sürecinde çizdiği portrenin dışında bir portre çizmeye başladı. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen, adı hâlâ masada.
4) MERAL AKŞENER
En sonunda top ayağına gelebilir
“Ben başbakan olacağım” dedi ama siyaset bu... Her an her şey değişebilir. Şartlar, durumlar, konjonktür kendisinin aday olmasını dayatabilir. O da bu durumda “Genel istek üzerine” adaylığını koyabilir. “E hani başbakan olacaktın?” derlerse... Verecek bir cevap bulur. Dedik ya... Siyaset bu.
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SON NOT:
Şu anda bu dört isimden birinin aday olmasına kesin gözüyle bakılabilir. Eğer bütün bu tartışmaların ardından bambaşka bir isim çıkarsa... Sadece benim için değil, herkes için büyük sürpriz olur.
GÖBEK ATAN DOKTOR
BİR doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kasmıyorsa, kasıntılık yapmıyorsa, Roman havası duyduğunda dayanamayıp fırlıyorsa, şarkı söyle deyince kafasını gözünü kırarak da olsa şarkıyı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa...
O doktor iyi doktordur.
Ya da şöyle söyleyeyim:
En azından kötü bir doktor değildir.
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Bir dakika... Bir dakika...
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Bu sadece doktorluk mesleği açısından da böyle değildir.
Her meslek açısından böyledir.
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NOT: Bir süre önce “göbek atan spiker” olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum.
TAM YETKİSİZ POLİTİKANIN P’SİNİ BİLE YAPMAYACAK
SİSTEM tartışmaları, bazılarının gözünü karartmış durumda.
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Bir gazeteci çıkmış şöyle diyor:
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“Yeniden başbakanlık modeli gelecekse cumhurbaşkanı tam yetkisiz olmalı, politikanın p’si bile Çankaya’ya taşınmamalı.”
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Komediye bakar mısınız?
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Oy verilecek... Seçilecek... Temsil makamında olacak... Cumhurbaşkanı diye saygı duyulacak... Törenlerde en önde olacak...
Ama hiçbir yetkisi olmayacak ve politikanın p’sine bile karışamayacak.
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İyi de bu durumda...
Böyle bir cumhurbaşkanına...
Ayrılan bütçeye, ayrılan kadroya yazık değil mi?
İsraf denilen şey, bu değilse nedir?