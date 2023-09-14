Kâfir diyeceksin de ne olacak a be hoca

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Bu ülkede acilen ‘Müslüman / Kâfir’ ayrımı yapılması lazımmış. Bir kişi şeriata sövüyor ya da istemiyorsa kâfirmiş.

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Konakçı, bunu söylüyor ve millet hop oturup hop kalkıyor. Bir kısmı ateş püskürüyor, bir kısmı destekliyor.

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Bense her zaman sorduğum soruyu soruyorum: Derdin nedir senin hoca?



Halil Konakçı

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Kafir diyeceksin de ne elde edeceksin? Kalpleri İslam’a ısındırmış mı olacaksın? İslam adına çok güzel bir tebliğde mi bulunmuş olacaksın?

Hem hangi şeriat senin şeriat dediğin hoca? Taliban şeriatı mı, İran’ın molla şeriatı mı, Suudi şeriatı mı? Bu üçüne ben de karşıyım.

Ne yani? Kâfir mi oluyoruz şimdi?

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Senin şeriattan anladığın farklı, onunki farklı, bununki farklı. Hangisine karşı çıkarsak Müslüman kalacağız, hangisine karşı çıkarsak kâfir olacağız?

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Eğer temel derdin...

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Gündeme gelmekse, üç beş habere konu olmaksa, sosyal medyayı sallamaksa bil ki başardın.

Eğer temel derdin...

İslam’a hizmet etmekse, güzel söz söylemekse, kalpleri İslam’a ısındırmaksa bil ki başaramadın.

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(SÖVGÜ İÇİN ÖZEL NOT: Bir konuya sövgü girdiği andan itibaren orada “konuşma” olmaz. Sövmek acizlik belirtisidir. Sövene söz söylenmez, sövenden uzaklaşılır. Söven kişinin herhangi bir şey ilan edilmesi ona lütuftur. Bu durum sadece şeriat için de geçerli değildir. Her türlü inanç, ideoloji, düşünsel tartışma için geçerlidir).

AK PARTİ’NİN İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARINA NOTLAR

- Fazla talepkâr olmayın, fazla çırpınmayın, fazla arzulu bir hava estirmeyin. Bu fazlalıkların tümü aleyhinize çalışıyor.

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- Olası rakiplerinizle çekişme içine girmeyin, kardeşlik bağlarınızı koparmayın. İlk olumsuz notu buradan alırsınız.

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- İç dünyanızda kendiniz için makam rüyası görmeyin. Tek rüyanız olsun: İstanbul veya Ankara’yı daha iyi hale getirmek.

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- Kulis yapmayın. Kulisleri havalandırmaya çalışmayın. Kıyıda köşede adaylık dedikodularına dalmayın. Çok antipatik gözükürsünüz.

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- Çok ağır bir sorumluluk almanın vebalinin samimi kaygısını taşıyın. İçinizden geçen bu olsun, yansıttığınız bu olsun.

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- Sizden bir puan fazla oy alacağına inandığınız rakibiniz için “O olsa çok daha iyi sonuç alırız” diyebilecek denli fedakâr olun. Dava adamı olun.

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- Aday yapılmazsanız partinizin aday göstereceği isim için var gücünüzle çalışacağınıza önce kendinizi sonra çevrenizi inandırın.

FLAŞ HABERMİŞ

Kemal Bey, İmamoğlu’nu İstanbul’a aday yapacakmış.

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Buna flaş haber muamelesi yapanlar var.

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Kemal Bey’in İmamoğlu’nu İstanbul’a aday yapmama ihtimali, Altılı Masa’dan Gültekin Bey’in seçimde aldığı oy oranının bile altında.

Bu nasıl flaş haber birader?

SÖZÜN KIYMETİ KALMADI

Akşener ve İYİ Parti kurmayları, günlerdir şöyle diyor:

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“81 ilde aday çıkaracağız”.

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Fakat bu net açıklamaya rağmen herkes İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağından emin.

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Sözün pek bir kıymetinin kalmaması ne feci.

ORC GALİBA BU SEFER BAŞKA BİR ŞEY DENİYOR

ORC diye bir anket şirketi.

Çok iyi hatırlıyorum: Seçimde sürekli İYİ Parti’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu gazlıyordu. ORC’ye göre İYİ Parti oy patlaması yapacak, Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olacaktı.

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Seçimin isabetsiz tahminler şampiyonu olan bu şirket, baktım bu sefer de AK Parti’nin olası İstanbul adaylarına el atmış.

Murat Kurum, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Fahrettin Koca.

Bu isimler üzerinden bir anket yapmış.

*

Anket sonuçlarına hiç bakmadım, hiç dikkate almadım, hiç itimat etmedim.

Çünkü haklı nedenlerle bu şirkete...

BİR: İnanmıyorum. İKİ: Güvenmiyorum. ÜÇ: Hep bir işler peşinde olduğuna inanıyorum. DÖRT: Yeni bir manipülasyon denediğini düşünüyorum.

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BURCU HANIM’IN KURULTAY BAYILMASI

Gençler bilmez:

90’lı yıllarda CHP kurultayları olaylı geçerdi.

CHP’de epeydir sular durulmuştu.

Hakkını teslim edelim: Kılıçdaroğlu, bitirmişti bunu.

Kurultay kavgaları, parti içi itiş kakışlar pek olmuyordu.

*

Son seçim yenilgisinin ardından CHP’de hemen her gün bir skandal patlıyor.

Bu arada eski kurultay kavgaları da ufak ufak devreye girdi.

*

Son görüntü Afyon’dan geldi. Videoyu izledim.

Partinin iki milletvekili birbirine giriyor.

Bağırışlar, çağırışlar, hırsızlar dışarı sloganları, iki tarafa bölünme, üzerine yürüme falan.

En sonunda Milletvekili Burcu Köksal bayılıyor. Burcu Köksal sıradan bir isim de değil. CHP’nin Grup Başkanvekili.

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Özlü söz: Geriye gidiş bir başladı mı arkası muhakkak geliyor.





EN TATLI ÜÇ UYKU

- UYKU BİR: Film izlerken aniden bir uyku bastırır. Filmin heyecanlı olup olmamasıyla hiç ilgisi yoktur bu uykunun. Nedensizce gelmiştir uyku bey. “Film falan hiç umurumda değil, uyumak istiyorum, o kadar” dersin. Ve kendini bırakırsın bu en güzel uykunun güvenli kollarına.

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- UYKU İKİ: Düşün: Alarmı kurmuşsun. Asap bozucu biçimde çalmış alarm. 10 dakikacık daha uyumak istiyorsun. Alarmı yeniden kuruyorsun. Yine çalıyor. Yine bir 10 dakikacık daha uyumak istiyorsun. Yine kuruyorsun alarmı. Uykuların en güzeli işte bu kısa süreli vur kaç uykularıdır.

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- UYKU ÜÇ: Storytel’den kitap dinleyerek uyumak... Umut Tabak ya da Deniz Yüce Başarır tatlı tatlı bir kitap okuyor. Dalıp gidiyorsun kitaba. Kitabın betimlediği muazzam hayallere. Kitabın en yumuşak, en sürükleyen yerinde farkına bile varmadan dalıyorsun uykuya. Çok güzel bir uykudur bu bahse girerim.