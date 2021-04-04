Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Ben her zaman ve her durumda...
“Suçun şahsiliği” prensibinden zerre kadar ödün vermedim.
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Ensar olayında böyle davrandım.
Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak...
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CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında...
Yine aynı prensibe göre hareket ettim.
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
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Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
VALLA abi şöyle söyleyeyim: Sonbaharda olabilir. Olmadı, ilkbaharda... Ama bir de bakmışsın, seküler kesimin tatile gitmesini fırsat bilip Ağustos’un tam göbeğinde de yapabilirler. Bu arada seneye kalma ihtimali de var... Ama Reis sürpriz sever. Bir de bakmışsın seçim vaktinde yapılmış...
*
2- KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Siz bu yazıyı okurken, değişim gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir ihtimal var... Bir bakmışsınız, bir hafta sonra olmuş. Bu da ihtimaller arasında... Bakanlıklar ikiye, üçe, dörde bölünebilir... Ama bölünmeyebilir de! Şu da var: Belki her şey aynı kalır, sıfır değişim olur.
*
3- TAM KAPANMA
Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir.
BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.
*
İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.
Kısacası...
Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.
*
Tezgâh şöyle işliyor:
Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.
*
Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.
Ahmet Arınç’ı babası Bülent Arınç’la... Mücahit Birinci’yi babası Yavuz Bahadıroğlu’yla... Tanımlamaya şiddetle karşıyım. Babalara vefa ve saygı esastır ama biricik şairimiz Ece Ayhan’ın da dediği gibi: “Oğullar, oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir.” Oğulları, babalarla tanımlamak, ne bileyim, biraz fazla feodal kaçıyor!
*
Ekranda izlerken bir ara Sadık Albayrak’ı gördüm kongre salonunda. Maskesi olduğu halde tanıdım. (Bu arada alakasız bir not: Gözlerden tanıyor insan... Maskeli olup da tanıyamadığım çok az insan oldu.) Bazı sitelerde “dünür” falan denilip geçiliyor Sadık Albayrak’la ilgili olarak. Hiç de öyle biri değildir kendisi. Aklıyla, fikriyle, yazıp çizdikleriyle yıllarını vermiştir bu siyasi çizgiye...
YENİ MKYK LİSTESİNDEN... SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan parti tarihin çöp sepetine atılır. Demokrasiyi savunuyorsak siyasi partilerin kapatılmasını bırakmalıyız.”
*
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını okuduğumda...
İlk verdiğim tepki şu oldu:
*
Aaaa! Ne kadar da haklı!
Fakat sonra kafamda
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.”
*
Bu tanımlamadan ne anlamamız gerekiyor?
Şu üç şeyi:
*
BİR: Bir Türkiye halkı vardır.
İKİ: Bu halk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.
ÜÇ:
Kendisine karşı bir önyargım yok.
Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.
*
Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.
*
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Muhalif, solcu falan.
İzmir belediyesi, işte bu şahsın adresine teslim bir ihale düzenlemiş.
*
Nedir ihale?
Gelin, detaylarına bakalım:
*
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük bir “okuma-yazma ve yazarlık atölyesi” düzenlemeye karar vermiş.
Bunun için de ihaleye çıkmış.
“Andımız” tartışmasının üzerinden öyle uzun zaman geçti ki...
Siyasi pozisyonlar allak bullak oldu.
*
İşte tam da bu nedenle...
“Andımız” konusunda...
Siyasi partilerin konuşma zamanı.
*
Mesela
Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki:
- Açım.
- Torunuma süt alamıyorum.
- Bir dilim ekmeğe muhtacım.
- Battaniyeye sarılarak yatıyorum.
- Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan.
*
Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri, Yıldız Teyze’ye merhametli gözlerle bakıyorlar.
Bu güruhun temel özelliği şu:
*
Kendilerinden olmayan siyasetçilerin, bürokratların, gazetecilerin, yorumcuların haysiyetlerine, ailelerine, kişiliklerine en ağır şekilde saldırıyorlar.
*
Tamam, Meral Akşener’e saldırılıyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da saldırılıyor.
Korona olduğu için hastaneye kaldırılan
Kim bu iki kadın siyasetçi?
- Biri Meral Akşener.
- Diğeri Pervin Buldan.
*
Ortalık bir anda karıştı.
Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha!
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı
Şu andaki uygulama şöyle:
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
- Hem son açılmayla nefes alan işletmeler, iyice nefessiz kalmamış olurlar.
- Hem de tercihlere daha fazla saygı ve itina gösterilmiş olur.
*
Önerim şu:
Saat 19.00’daki kapanma uygulaması, ramazanda da devam etsin. Ramazanda tüm lokanta ve kafeler için tam kapanma zorunluluğu olmasın.
*
Çünkü 19.00 kapanması, zaten toplu iftar buluşmalarının önünü büyük ölçüde kesiyor, iftarlardaki olası yığılmayı önlüyor.
*
Türkiye’de oruç ibadeti, gerçekten çok yaygın... Oruç tutanların sayısı her zaman fazla olur ülkemizde. Bu yüzden bazı lokanta ve kafeler, ramazan boyunca işyerlerini, kendi kararlarıyla kapatırlar. Ama açık olmayı tercih edecek lokanta ve kafeler de olacaktır. Onlara “Sen de kapatacaksın” denmemeli.
*
Ayrıca oruç tutmamayı tercih eden vatandaşlarımız da var.
Onlar açısından da bu kararın gözden geçirilmesi yararlı olur. Aksi takdirde “Oruç tutanlar iftarlarını lokantalarda yapamıyor, siz de kafe ve lokantalara gitmeyin” türü bir yaklaşım ortaya konmuş olur.
*
“Paket servis açık” diyecek olanlara ise sadece şunu hatırlatmak isterim: Paket servis, sektörün ancak çok ama çok az bir kısmını karşılayabiliyor.
GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR
- Şeyma Subaşı, eskisi kadar elektrik yaratamıyor.
*
- Deizm, eski ilginçliğini kaybetti ve gayet sıradanlaştı.
*
- Artık kimse içindeki çocuktan söz etmiyor.
CANAN KARATAY’IN TÜKENİŞİ
PANDEMİ henüz Türkiye’ye gelmemişken...
Kendinden gayet emin bir şekilde şöyle diyordu ekranda Canan Karatay:
*
“İsrail’de hiç aşı yapılmaz. Siz hiç duydunuz mu İsrail’de aşı yapıldığını.”
*
Ve bugün: İsrail, dünyada aşılanmayı en başarıyla uygulayan ülke.
*
Şimdi Canan Karatay’ın o eski sözleri dolaştırılıyor ortalıkta...
Canan Karatay’ın itibarı, pandemiyle birlikte hayli yara almıştı. Doğru olmadığı kanıtlanmış bir bilgiyi, bu denli kendinden emin şekilde söylemesi ise... Tükenişini getirdi.
GALİBA BİZİ SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI KURTARACAK
42 bin, 45 bin...
Böyle gidiyor rakamlar.
*
Ben aşıdan falan da umudu kestim.
Bu gidişle hepimiz korona olacağız.
Ve bizi sürü bağışıklığı kurtaracak.
ERBAKAN HOCA TAM BİR DEVLET ADAMIYDI ÖYLE Mİ?
ERBAKAN’ın Refah Partisi, kapatılmıştı.
Erbakan Hoca’nın yapacağı açıklama merakla bekleniyordu.
Ve Hoca çıkıp aşağı yukarı şöyle şeyler söylüyordu:
*
“Sakin olalım. Katılmasak da Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyacağız. Kurumlar önemlidir. Milletimizin dirliği önemlidir.”
*
Yıllar yıllar önce söylenmiş bu sözleri yeni keşfeden bazıları...
“Erbakan Hoca tam bir devlet adamı. İşte budur! Adamın kurumlara saygısına bak” diye Erbakan övgüsü yapıyorlar.
*
Erbakan’ın o konuşmayı yaptığı günlerde...
Yazılan makalelere, atılan manşetlere, yapılan açıklamalara bir bakın.
Hiçbirinde “Yahu Erbakan da amma olgun adammış ha!” falan diye tek bir harf bulamazsınız.
Peki ya ne bulursunuz?
“Refah kapatıldı, çok güzel oldu, iyi oldu, oh oldu” falan türü danslar.
*
Sanki kibarlığın, temiz üslubun, kurumlara saygının kıymetini bilirlermiş gibi şimdi utanmadan “Erbakan da bir başkaydı canım” demeleri yok mu?
Fena halde kafamın tasını attırıyorlar.
AK PARTİLİ BÜLENT TURAN ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLÜYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın BBC Türkçe’ye verdiği röportaja rastladım. Çok önemli şeyler söylemiş. Özeleştiri yapmış. Hepsini alıntılayamıyorum. Ama ben şu sözlerinin altını kalın kalın çizmiş bulunmaktayım:
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“Halkla kucaklaşmak buluşmak, o kuruluş yıllarımızdaki mahalle kültürünü kapı kapı dolaşma kültürünü inşa etmek durumundayız. Önceden insanlar bize oy vermese de ‘Seni seviyorum’ derdi, ‘Emin insanlarsınız, oy vermesek de iş yapıyorsunuz’ derdi. Şimdi oy veren, vermeyen diye arada kavga ediyoruz, geriliyoruz. Bu yeni dönemde tekrar kendi ruhuna dönmek, tekrar milletin iç dünyasında bizi koyduğu yere erişmek, aslında oy vermese de bizi seven, güvenen, emin kılan anlayışı öne çıkaracağız.”
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AK Parti, önümüzdeki dönemde Bülent Turan’ın bu yaklaşımını şiar edinirse... Önünde hiçbir engel kalmaz.
BUNLARI NOT EDİN
- Aşı, orucu bozmuyormuş. Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan bir üyenin açıklaması bu. Bir yere not edilsin ve bir daha “Aşı orucu bozuyor mu?” diye sorulmasın.
*
- Akşener uzun süredir sahada. Kılıçdaroğlu da sahaya indi. AK Parti’nin sahaya inmesi şart. Şunu not edin: Sahayı tutan kazanır.
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- Minibüsçüye ayakta iki yolcu aldı diye ceza kesilmiş. Minibüsçü de “Artık kaldıramıyorum” diyerek minibüsünü bırakıp gitmiş. Şunu not edin: Bu gidiş, gidiş değil. Buna adil bir çözüm üretmek şart.
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- Yakında İngiliz varyantı gibi, Brezilya varyantı gibi bir Türkiye varyantı çıkacak. Bunu not edin ve çıktığında “dediydi” deyin.