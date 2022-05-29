'Kaçacak' demeye neden devam ediyor

Haberin Devamı

“Yapma. Etme. Abartma. ‘Kaçacak’ falan deme. Bu Erdoğan’a değil sana zarar verir. Erdoğan için ‘Kaçacak’ demek, muhaliflikten gözü dönmüş kişilerin bile aklına yatmaz. Böyle taktik olmaz. Böyle strateji olmaz. Oyuna gelme.”

*

Son durum şu:







Bu uyarıların hiçbirine kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu, ısrarla ve inatla “kaçacak edebiyatı”nı sürdürüyor.

*

Neden böyle yapıyor acaba?

*

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu anda tek bir amacı var: Anketlerde Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı geçmek.

*

Erdoğan için “Kaçacak” derse... Erdoğan’a çok sert vurursa... Kavga çığlıkları atarsa... Uzlaşmaz bir profil çizerse... Meydan üstüne meydan okursa...

Erdoğan’dan nefret eden tüm muhaliflerin arkasına düşeceğine inanıyor.

Haberin Devamı

Böylece de anketlerde İmamoğlu/Yavaş ikilisini geçeceğini düşünüyor.

*

Yani plan şu: Anketlerde öne geçecek. Ardından alacak anket sonuçlarını... Koşa koşa altılı masaya koşacak...

“Siz kazanılacak aday diyordunuz. İşte bakın: Ben kazanıyorum. Aday benim” diyecek.

*

Kılıçdaroğlu’nun oyun planı, sanırım bu.

Ancak bu planın çok esaslı üç kocaman sorunu var:

*

- BİRİNCİ SORUN: Bu söylemle, bu üslupla, bu yaklaşımla biraz daha giderse... CHP tabanı dışındaki kesimlere açılması, yani yüzde 25’lik kesimin dışına taşması, neredeyse imkânsız hale gelebilir.

*

- İKİNCİ SORUN: Seçime üç beş ay kala bu söylemi, bu üslubu, bu yaklaşımı değiştirmeye kalktığında ise hiçbir inandırıcılığı kalmayabilir. “Kaçacak edebiyatı”ndan “Helalleşme edebiyatı”na geçmesi iyice zorlaşabilir.

*

- ÜÇÜNCÜ SORUN: Bu söylemle, bu üslupla, bu yaklaşımla partisinden memnuniyetsiz AK Parti seçmeninde öfkeye yol açabilir. Yani bu söylem, bu üslup, bu yaklaşım... AK Parti’ye yarayabilir.

MELEK YERİNE SEDA



ISPARTA’da Melek Mosso konserini iptal eden güç, onun yerine Seda Sayan’a konser verdirecekmiş.

*

Isparta’daki bu güce sesleniyorum:







*

Haberin Devamı

Kardeşim, siz konserden monserden anlamıyorsunuz. Siz bu işi yapabilecek seviyede değilsiniz. Konser kim siz kim. Yeter. Daha fazla elinize yüzünüze bulaştırmayın. Vazgeçin konser düzenlemekten.



DİRİSİNE RAHAT YOKTU ÖLÜSÜNE DE RAHAT YOK



YARBAY Ali Tatar’a sağlığında rahat vermediler.

Ne yapsa ne etse üstüne gittiler.







Mavi gökyüzünü ona dar ettiler.

*

Şimdi de Yarbay Ali Tatar’ın ölüsüyle uğraşıyorlar.

Mezarını tahrip etmişler.

Mezarına saldırmışlar.

*

Bu ne şerefsiz bir nefrettir ki...

Dirisine rahat vermediler, ölüsüne de rahat vermiyorlar.



BİR AFGANLA KONUŞTUM



ADI: Farid Ahmad Garizadah. Mevlana’nın doğduğu Afganistan’ın Belh şehrinden. Türkçesi gayet iyi. Tarihçi ve araştırmacı. Türkiye’de evlenmiş. Eşi Konyalı. Dört çocuğu var. Eş durumundan Türkiye vatandaşı olmuş. Ve şu anda da Afganistan’dan gelen göçmenlerin durumuyla ilgileniyor.







*

Haberin Devamı

Sordum kendisine: Afganistan’dan neden geliyorlar? Türkiye’de doğan sıkıntının farkındalar mı? Kadınların videolarını neden çekiyorlar? Neden hep erkekler geliyor?

İşte anlattıkları:

*

- NEDEN: Afganistan’da can güvenliği yok. Yerel güçler arasındaki çekişmeler sürüyor. Kim vurduya gitme ihtimali yüksek. Ülkeden çıkışın en önemli nedeni bu.

*

- ULUS OLAMADIK: Afganistan, Türkiye Cumhuriyeti gibi ulus olamadı. Parçaladılar bizi. Tacik, Türkmen, Peştun, Hazara dediler. Bir Afgan ulusunun ortaya çıkmasına izin vermediler.

*

- KADINLAR GELEMEZ: Afganistan’dan yola çıkanların amacı Avrupa’ya gitmek. Türkiye, bu yolun üzerinde. Sarp kayaları aşarak, çoğunlukla yürüyerek geliyorlar. Kadın, çocuk, yaşlı bu yüzden gelemiyor.

*

Haberin Devamı

- VİDEOLAR: Türkiye’de Pakistanlı, Bangladeşli, Afgan ayrımı yapılmıyor. Hepsine Afgan deniyor. Belki Afganlar da vardır bu tür işlerin içinde ama daha çok Bangladeş ve Pakistanlılar var.

*

- ÇOBAN: Buraya gelen Afganların çoğu Türk gençliğinin elini sürmek istemediği işleri yapıyorlar.



TÜRKİYE’Yİ BİRLEŞTİRDİ



ENES Kanter, en son şöyle bir müptezellik yapmış:







ABD’de bir toplantıda Erdoğan’ın posterinin üzerinde tepinmiş. Bunun görüntüsünü de gururla paylaşmış.

*

Şu son yaptığı müptezellikle...

Kutuplaşmış, cepheleşmiş Türkiye’de yaşayan herkesin istisnasız nefret ettiği isim haline geldi. Erdoğan karşıtlarını bile karşısına aldı.

*

Üvey babası Fetullah buna yakında...

Haberin Devamı

“İşime yaramıyorsun, salakça işler yapıyorsun, seni evlatlıktan atıyorum” diyecek, farkında değil.



DUYUNCA KAÇTIĞIM ŞEYLER



- Tom Cruise hiç yaşlanmıyor abi. 60 yaşına geldi, hâlâ atlayıp zıplıyor.

*

- Sıcak bir şey değil de nem var ya nem. İşte o kötü.

*

- Enerji diye bir şey var abi. Ben enerjiye inanıyorum.

*

- Mangal yapmak bir sanattır. Bu sanatın enstrümanı fön makinesidir.

*

- Güneş en güzel buradan batıyor abi.

*

- Netflix bitti abi.

*

- Yaptıracağım son dövmede “keriz” yazdıracağım.

*

- Kasımda erken seçim var. Eylülde erken seçim var. Ekimde erken seçim var.

*

- O bile evlenmiş. O bile...