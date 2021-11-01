Kaç dakika görüştüler

- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
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BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
Kaç dakika görüştüler
İlk açıklama şöyleydi:
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
*
Sonra görüşme başladı.
- 20 dakika geçti, görüşme hâlâ sürüyordu.
- 30 dakika geçti, görüşme hâlâ sürüyordu.
- 45 dakika geçti, aman Tanrım, görüşme hâlâ sürüyordu.
*
Çok şükür ki...
1 saat 10 dakika sonra görüşme sona erdi de bazıları derin bir nefes alabildi.
*
Derin nefesin ardından da...
Avunacak bir şey buldular kendilerine:
*
“1 saat 10 dakikanın yarısı tercümeyle geçmiştir. Kaldı sana 35 dakika.”
*
Bu arada başka bazıları da boş durmuyordu tabii.
Onlar da görüşmenin süresinin uzamasını “büyük bir zafer” olarak takdim etmekle meşguldüler.
*
Size bir şey söyleyeyim mi:
*
Bir gün gelecek bu ülkede...
Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin süresi, hiç ama hiç mesele edilmeyecek.
Ve işte biz o gün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmış olacağız.
CADILAR BAYRAMI BİZDE NİYE TUTMADI?
- Çünkü biz cinden korkarız, cadıdan korkmayız.
*
- Çünkü biz kabağı, sadece tatlıda severiz.
*
- Çünkü kostüme olaylar, nedense bizde hep eğreti durur.
*
- Çünkü “amma da özentisin yahu” diye parmak sallayanımız çoktur.
*
- Çünkü dünya küresel köy olsa da biz biraz ayrı dururuz.
DİLİPAK ÇAPTAN DÜŞMÜŞ
JEFF Bezos ile Bill Gates, son günlerde bizim koyları mesken tutmuş durumda.
Bodrum’dan giriyorlar, Fethiye’den çıkıyorlar.
*
Gözüm üç gündür Abdurrahman Dilipak’ta.
“Bakalım ne komplolar çıkaracak bundan” diye...
Fakat heyhat!
Dilipak’tan tıs yok.
*
“Sahillerimize gelmişler, süper lüks teknelerinde milletimize çip takma planları yapıyorlar” bile demedi.
*
Buradan çıkardığım sonuç şu:
Dilipak, artık eski Dilipak değil.
Bir çaptan düşme sorunu yaşıyor.
ÖDÜLLÜ POLİSİN UYUŞTURUCUYLA YAKALANMASI
ADANA’da bir polis memuru, uyuşturucuyla yakalanmış.
*
Fakat gelin görün ki...
Bu polis memuru, katıldığı bir uyuşturucu operasyonunda elde ettiği başarı nedeniyle iki yıl önce dönemin Adana Valisi’nin elinden ödül almış.
*
Millet bu işe acayip şaşıyor.
*
Hayatlarında hiç mi dizi, film falan izlemediler buna şaşıranlar acaba?
*
İzlediğim dizilerin en az yarısında bunun öyküsü var yahu!
Uyuşturucuyla mücadele eden polisin uyuşturucudan yakalanması üzerine çekilen diziler, filmleri alt alta, üst üste dizsek...
Buradan Satürn’e yol olur.
*
“Kirli polis” olgusunu hayattan çıkarın...
Amerika ve Avrupa’da yayınlanan dizilerin, filmlerin yarısı çöp olur.
*
Ne var bunda bu derece şaşacak?
Anlamıyorum ki.
EN POPÜLER KAFE MUHABBETLERİ
- Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali?
*
- Vespa, İstanbul trafiğine çözüm olabilir mi?
*
- Biden/Erdoğan görüşmesinin dolara etkisi ne olur?
*
- Özgür Demirtaş, biraz ilgi budalası mı ne?
İSAM’A AYRILAN BÜTÇE
DİYANET’e bağlı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’ın 2003’teki bütçesi 3.5 milyon iken... 2022’deki bütçesi 22.5 milyon olmuş.
*
Bunu haber yapmış bir yayın organı. Sosyal medyada gördüm: Haberin altında nefret ve öfke kusan yorumlar vardı.
*
Halbuki İSAM, Türkiye’de işini eli düzgün bir şekilde yapan kurumların en başında gelir. Sosyal bilimler alanında İstanbul’un en iyi kütüphanesine sahiptir. Akademisyenler için bulunmaz nimettir o kütüphane. İSAM’ın yayınladığı İslam Ansiklopedisi, müthiş bir eserdir.
Kısacası İSAM’a ayrılan kaynak...
Bilime, araştırmaya, akademiye ayrılmış bir kaynaktır.
*
İçinde İslam, Diyanet geçen her şeye gözleri kör bir şekilde saldıranların, bu ruh halinden kurtulmaları şart.