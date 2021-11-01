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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kaç dakika görüştüler
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kaç dakika görüştüler

1 Kasım 2021

İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

Kaç dakika görüştüler

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

*

Sonra görüşme başladı.

- 20 dakika geçti, görüşme hâlâ sürüyordu.

- 30 dakika geçti, görüşme hâlâ sürüyordu.

- 45 dakika geçti, aman Tanrım, görüşme hâlâ sürüyordu.

*

Çok şükür ki...

1 saat 10 dakika sonra görüşme sona erdi de bazıları derin bir nefes alabildi.

*

Derin nefesin ardından da...

Avunacak bir şey buldular kendilerine:

*

“1 saat 10 dakikanın yarısı tercümeyle geçmiştir. Kaldı sana 35 dakika.”

*

Bu arada başka bazıları da boş durmuyordu tabii.

Onlar da görüşmenin süresinin uzamasını “büyük bir zafer” olarak takdim etmekle meşguldüler.

*

Size bir şey söyleyeyim mi:

*

Bir gün gelecek bu ülkede...

Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin süresi, hiç ama hiç mesele edilmeyecek.

Ve işte biz o gün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmış olacağız.

CADILAR BAYRAMI BİZDE NİYE TUTMADI?

- Çünkü biz cinden korkarız, cadıdan korkmayız.

*

- Çünkü biz kabağı, sadece tatlıda severiz.

Kaç dakika görüştüler

*

- Çünkü kostüme olaylar, nedense bizde hep eğreti durur.

*

- Çünkü “amma da özentisin yahu” diye parmak sallayanımız çoktur.

*

- Çünkü dünya küresel köy olsa da biz biraz ayrı dururuz.

DİLİPAK ÇAPTAN DÜŞMÜŞ

JEFF Bezos ile Bill Gates, son günlerde bizim koyları mesken tutmuş durumda.

Bodrum’dan giriyorlar, Fethiye’den çıkıyorlar.

*

Gözüm üç gündür Abdurrahman Dilipak’ta.

Kaç dakika görüştüler

“Bakalım ne komplolar çıkaracak bundan” diye...

Fakat heyhat!

Dilipak’tan tıs yok.

*

“Sahillerimize gelmişler, süper lüks teknelerinde milletimize çip takma planları yapıyorlar” bile demedi.

*

Buradan çıkardığım sonuç şu:

Dilipak, artık eski Dilipak değil.

Bir çaptan düşme sorunu yaşıyor.

ÖDÜLLÜ POLİSİN UYUŞTURUCUYLA YAKALANMASI

ADANA’da bir polis memuru, uyuşturucuyla yakalanmış.

*

Fakat gelin görün ki...

Kaç dakika görüştüler

Bu polis memuru, katıldığı bir uyuşturucu operasyonunda elde ettiği başarı nedeniyle iki yıl önce dönemin Adana Valisi’nin elinden ödül almış.

*

Millet bu işe acayip şaşıyor.

*

Hayatlarında hiç mi dizi, film falan izlemediler buna şaşıranlar acaba?

*

İzlediğim dizilerin en az yarısında bunun öyküsü var yahu!

Uyuşturucuyla mücadele eden polisin uyuşturucudan yakalanması üzerine çekilen diziler, filmleri alt alta, üst üste dizsek...

Buradan Satürn’e yol olur.

*

“Kirli polis” olgusunu hayattan çıkarın...

Amerika ve Avrupa’da yayınlanan dizilerin, filmlerin yarısı çöp olur.

*

Ne var bunda bu derece şaşacak?

Anlamıyorum ki.

EN POPÜLER KAFE MUHABBETLERİ

- Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali?

*

- Vespa, İstanbul trafiğine çözüm olabilir mi?

*

- Biden/Erdoğan görüşmesinin dolara etkisi ne olur?

*

- Özgür Demirtaş, biraz ilgi budalası mı ne?

İSAM’A AYRILAN BÜTÇE

DİYANET’e bağlı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’ın 2003’teki bütçesi 3.5 milyon iken... 2022’deki bütçesi 22.5 milyon olmuş.

*

Bunu haber yapmış bir yayın organı. Sosyal medyada gördüm: Haberin altında nefret ve öfke kusan yorumlar vardı.

*

Halbuki İSAM, Türkiye’de işini eli düzgün bir şekilde yapan kurumların en başında gelir. Sosyal bilimler alanında İstanbul’un en iyi kütüphanesine sahiptir. Akademisyenler için bulunmaz nimettir o kütüphane. İSAM’ın yayınladığı İslam Ansiklopedisi, müthiş bir eserdir.

Kaç dakika görüştüler

Kısacası İSAM’a ayrılan kaynak...

Bilime, araştırmaya, akademiye ayrılmış bir kaynaktır.

*

İçinde İslam, Diyanet geçen her şeye gözleri kör bir şekilde saldıranların, bu ruh halinden kurtulmaları şart.

X

Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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Mehter Marşı İzmir Marşı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ekim 2021
Müjdat Gezen’e bir sempatim var.

Neden?

Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.

“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.

*

Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.

*

Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:

*

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Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ekim 2021
Önceki gün şöyle bir haber vardı gündemde:

 

Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.

*

Ve dün...

Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.

*

Valilik açıklaması, aynen şöyle:

*

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