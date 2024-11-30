×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Kabinenin son durumu

#Kabine Toplantısı#Suriye#Halep

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Haberin Devamı

- CEVDET YILMAZ: Uyumlu yönetim açısından çok kritik bir işlevi var. Ağırbaşlılığıyla “tam bir devlet adamı” dedirtiyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına yakışan bir isim olduğu konusunda genel bir toplumsal mutabakat var. Şu ana kadarki performansı gayet iyi.

Kabinenin son durumu

*

MİLLİ EĞİTİM BAKANI

- YUSUF TEKİN: Kabinenin en siyasi ismi haline gelmiş durumda. Laiklikle ilgili sözleri hâlâ konuşuluyor. CHP ile polemiklere girişmekten özel zevk alıyormuş gibi bir hali var. Şu ana kadar sergilediği performansla AK Parti’nin ideolojik tabanının en popüler ve en gözde bakanı.

Kabinenin son durumu

*

 

Haberin Devamı

ADALET BAKANI

- YILMAZ TUNÇ: Narin olayı, Yenidoğan çetesi, kayyum atamaları falan... Türkiye’nin son dönemde en çok tartıştığı konular bunlar ve bunların hepsinin odağında o var. Hep yerinde ve kararında açıklamalar yapıyor. Çetin ve zor konuları, iyi idare ettiğini düşünüyorum.

Kabinenin son durumu

*

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANI

- MEHMET ŞİMŞEK: Güven aşılayan yönünden pek bir şey kaybetmiş değil. Ancak başarısı, artık tamamen enflasyona bağlı. Eğer enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayabilirse ilham verici bir hikâye yazmış olacak. Toplumla iletişim açısından daha iyi bir noktada.

Kabinenin son durumu

*

 

DIŞİŞLERİ BAKANI

- HAKAN FİDAN: Gizemli bir isim” olmanın getirdiği zorlukların üstesinden gelmiş gibi. Bakanlık görevine iyiden iyiye ısınmış durumda. Dikkatli ve temkinli. Sansasyonel olmaktan alabildiğine uzak. Dengeli, sakin ve yapıcı bir üsluba sahip. Dış politikada itimat telkin ediyor.

Haberin Devamı

Kabinenin son durumu

*

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

- MURAT KURUM: Onun için söyleyebileceğim tek şey şudur: Tam bir icraat adamı. İkinci dönemine hizmete susamış bir enerjiyle başladı. Sürekli sahada. Çok çalışıyor. Hiç oturmuyor. Sonuç? Sonuç şu: Deprem bölgesinde binalar yükseliyor, sözler tutuluyor.

Kabinenin son durumu

*

TARIM VE ORMAN BAKANI

- İBRAHİM YUMAKLI: Gıda denetimi tartışmalarında çok iyi bir performans sergiledi. Lüzumsuz polemiklere girmekten kaçındı, gerekli açıklamaları yapmaktan kaçınmadı. Siyasetçi yönüyle öne çıkmıyor. İş yapma biçimindeki ısrarlı ve takipçi yönüyle öne çıkıyor.

Kabinenin son durumu

*

İÇİŞLERİ BAKANI

- ALİ YERLİKAYA: Toplumun her kesiminin güvenini kazanmak kolay bir iş değildir. Bunu başarmış olması önemli. Çetelerle mücadele alanında sergilediği performans şahane. Kadına yönelik şiddet konusunda da topyekûn bir mücadele başlatsa ne kadar iyi olur.

Haberin Devamı

Kabinenin son durumu

*

ULAŞTIRMA BAKANI

- ABDÜLKADİR URALOĞLU: Sadece işine odaklı ve pozitif bir bakan. Tartışmalara girmiyor, polemiklerden uzak duruyor. İşini yapıyor. Alanına süper hâkim. Olumsuz koşullara rağmen büyük projeler geliştirmekten uzak durmuyor. Karayolu, metro, hızlı tren gibi başarılı alanlarda hep onun payı var.

Kabinenin son durumu

BOŞUNA UĞRAŞMA ANLAYAMAZSIN

HALEP ve civarında...

- Rusya var, İran var.

- Türkiye var.

- Şii milisler var, Hizbullah var.

- HTŞ ve HTŞ’ye bağlı gruplar var.

- Amerikan istihbaratı var.

- Esad rejimine bağlı askerler var.

- ÖSO ve ÖSO’ya bağlı gruplar var.

- PKK / YPG var.

*

Ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum” sorusuna cevap bulmak bile...

Böyle bir yerde olup bitenleri anlamaktan daha kolaydır.

Haberin Devamı

Kabinenin son durumu

DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTAN’I

DEMET Özdemir, Dubai’den ödül almış.

Gökçe Bahadır, L’officel Arabia dergisine kapak olmuş.

*

Arap deyince tüyleri diken diken olanların da kendine göre bir Arabistan’ı var yani.

Kabinenin son durumu

BARDA

17 yıl önce sinemada izlemiştim “Barda” filmini.

İzlediğim ilk ve tek sert gerçekçi Türk filmiydi.

*

Yenisini çekmişler Barda’nın.

Valla büyük cesaret.

Türk sinemasının ilk ve tek sert gerçekçi filmiyle yarışmaya kalkmak az buz iş değil.

Kabinenin son durumu

#Kabine Toplantısı#Suriye#Halep
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Yeniayın coşkusunu Satürn dizginliyor

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Artık mutfakta etik var

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Tamamen organik... Ama yüzde yüz sahte

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Erdoğan neden dünya lideridir? (9)

 FUAT BOL
FUAT BOL

Prof. Dr. Özen’den ‘sosyal medya’ uyarıları: Sadece yasakla…

 NURAN ÇAKMAKÇI
NURAN ÇAKMAKÇI
TÜM YAZARLARIMIZ