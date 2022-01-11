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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Kabataş Lisesi’ne selam olsun
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

11 Ocak 2022

Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

*

Oysa bunların hepsi acayip fazla şeyler.

*

Çünkü bu olay...

Bir ergen şımarıklığının, bir ergen şuursuzluğunun, bir ergen akılsızlığının ötesinde bir şey değil.

Ne yaptıklarını bilmiyorlar, kime çattıklarının farkında değiller.

Tek bir gayeleri var: Dikkat çekmek.

*

Bu süper şuursuzlukla, bu muazzam akılsızlıkla, bu müthiş şımarıklıkla mücadele etmenin yolu...

Linçten, dışlamaktan, ağır cezalardan geçmiyor.

*

Yapılması gereken tek bir şey var:

*

“Gel bakalım evladım, senin bir sorunun var galiba, senin normalleşmen lazım” falan denilerek...

Bu münasebetsiz çocukları topluma yeniden kazandırmanın akılcı, bilimsel ve pedagojik yollarına yönelmek...

*

Meselenin Kabataş Lisesi’yle ilgili kısmına gelince...

*

Türkiye’nin en köklü ve en başarılı lisesinin öğrencileri, bu “çirkin olay” ile ilgili olarak...

Okul bahçesinde “Cumhuriyet’in Kalesi / Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açarak şahane bir gösteri yaptılar.

*

İşte Kabataş Lisesi budur.

Ve selam olsun bu Kabataş Lisesi’ne.

İLAHİ DESTİCİ

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir televizyon programında şöyle demiş:

Kabataş Lisesi’ne selam olsun

*

“Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Her meseleye ekonomik bakıyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum, kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum.”

*

İlahi Destici!

İyi ki “Yüz lira verip kasaptan et almıyorum, direk kasabı alıyorum” dememişsiniz.

YASAK OLACAK TABİİ

YENİ bir yönetmelik yayınlanmış.

Buna göre...

Konutların, sağlık kurumlarının, çocuk ve yaşlı bakım evlerinin, yatılı eğitim kurumlarının, öğrenci yurtlarının çevresinde...

Canlı müzik yapılamayacakmış, eğlence yeri kurulamayacakmış, mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapatılacakmış.

*

Buna itiraz edenler var.

Bu kendini bilmezlere sesleniyorum:

*

Ne istiyorsunuz kardeşim siz?

Hastane mastane, yaşlı çocuk demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz?

*

Vallahi siz iflah olmazsınız.

DİZİSİNİ İZLEYİNCE AH VAH EDERSİNİZ

6 / 7 Eylül olaylarının dizisini izleyince...

Kabataş Lisesi’ne selam olsun

“Ne acılar yaşanmış yahu... Gözyaşlarımı tutamadım” diyenler var.

*

Aynı kişiler...

En küçük bir ihtilafta...

Suriyelilerin dükkânlarını taşlayanlar karşısında...

Kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.

*

Yirmi, otuz sene sonra dizisi çekilince...

Ah vah ederler artık.

ARDA’NIN GÖBEĞİ

SAHADAKİ Arda’nın göbeği, büyük olay olmuş.

Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ta dış basında bile göbekle alay etmişler.

*

Arda da alınmış tabii bu yorumlara.

“Bir açıdan çekilmiş fotoğraf kareleriyle sonuca varanlar var” diyerek...

Sitem etmiş alay edenlerle.

*

Arda’ya bir tavsiyem var:

*

Sevgili Arda. Ben bu tür durumlarda elimden geldiğince göbeğimi içeri çekmeye gayret ediyorum. Sen de böyle yap.

DUA EDİN DE TUTSUN

KUR korumalı mevduat yöntemi, tuttu mu?

Hükümet kanadından yapılan açıklamalara bakılırsa tuttu.

*

Ne diyor hükümet?

Bu mevduat hesabına yönelen paranın miktarını açıklıyor ve “Bu iş tuttu” diyor.

*

İşte tam da böyle bir ortamda...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın, Meclis’te kur korumalı mevduat yöntemini anlatırken...

“Dua edin de tutsun” demesi...

Hükümetin yaklaşımına ne kadar da ters.

İNFLUENZA

BEN kendimi bildim bileli...

Hep şöyle söylenirdi:

*

- Üşütmüşüm galiba...

- Nezleyim nezle.

- Grip olmuşum.

*

Sonra biraz daha alengirli bir tabire yönelme oldu.

Ve şöyle denmeye başladı:

*

“Gribal enfeksiyona yakalandım.”

*

Dikkat! Dikkat!

Artık tüm bu yaklaşımlar gündem dışı.

Artık influenza aşağı, influenza yukarı...

*

Öyle yaygınlaştı ki bu tabir...

Neredeyse grip diyeni dövecekler.

X

Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

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Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

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Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

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Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Aralık 2021
Dolar yükseldikçe...

Şöyle şeyler oluyordu:

*

Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.

*

Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.

*

Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.

*

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Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2021
Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

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Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2021
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...

Hiç düşünmeden şöyle derim:

*

“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”

*

Mesela...

Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.

*

Mesela...

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