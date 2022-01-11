Kabataş Lisesi’ne selam olsun

“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Kabataş Lisesi’ne selam olsun
Sosyal medyada izledim videoyu.
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
*
Oysa bunların hepsi acayip fazla şeyler.
*
Çünkü bu olay...
Bir ergen şımarıklığının, bir ergen şuursuzluğunun, bir ergen akılsızlığının ötesinde bir şey değil.
Ne yaptıklarını bilmiyorlar, kime çattıklarının farkında değiller.
Tek bir gayeleri var: Dikkat çekmek.
*
Bu süper şuursuzlukla, bu muazzam akılsızlıkla, bu müthiş şımarıklıkla mücadele etmenin yolu...
Linçten, dışlamaktan, ağır cezalardan geçmiyor.
*
Yapılması gereken tek bir şey var:
*
“Gel bakalım evladım, senin bir sorunun var galiba, senin normalleşmen lazım” falan denilerek...
Bu münasebetsiz çocukları topluma yeniden kazandırmanın akılcı, bilimsel ve pedagojik yollarına yönelmek...
*
Meselenin Kabataş Lisesi’yle ilgili kısmına gelince...
*
Türkiye’nin en köklü ve en başarılı lisesinin öğrencileri, bu “çirkin olay” ile ilgili olarak...
Okul bahçesinde “Cumhuriyet’in Kalesi / Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açarak şahane bir gösteri yaptılar.
*
İşte Kabataş Lisesi budur.
Ve selam olsun bu Kabataş Lisesi’ne.
İLAHİ DESTİCİ
BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir televizyon programında şöyle demiş:
*
“Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Her meseleye ekonomik bakıyorum. Ben kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum, kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum.”
*
İlahi Destici!
İyi ki “Yüz lira verip kasaptan et almıyorum, direk kasabı alıyorum” dememişsiniz.
YASAK OLACAK TABİİ
YENİ bir yönetmelik yayınlanmış.
Buna göre...
Konutların, sağlık kurumlarının, çocuk ve yaşlı bakım evlerinin, yatılı eğitim kurumlarının, öğrenci yurtlarının çevresinde...
Canlı müzik yapılamayacakmış, eğlence yeri kurulamayacakmış, mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapatılacakmış.
*
Buna itiraz edenler var.
Bu kendini bilmezlere sesleniyorum:
*
Ne istiyorsunuz kardeşim siz?
Hastane mastane, yaşlı çocuk demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz?
*
Vallahi siz iflah olmazsınız.
DİZİSİNİ İZLEYİNCE AH VAH EDERSİNİZ
6 / 7 Eylül olaylarının dizisini izleyince...
“Ne acılar yaşanmış yahu... Gözyaşlarımı tutamadım” diyenler var.
*
Aynı kişiler...
En küçük bir ihtilafta...
Suriyelilerin dükkânlarını taşlayanlar karşısında...
Kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.
*
Yirmi, otuz sene sonra dizisi çekilince...
Ah vah ederler artık.
ARDA’NIN GÖBEĞİ
SAHADAKİ Arda’nın göbeği, büyük olay olmuş.
Ta dış basında bile göbekle alay etmişler.
*
Arda da alınmış tabii bu yorumlara.
“Bir açıdan çekilmiş fotoğraf kareleriyle sonuca varanlar var” diyerek...
Sitem etmiş alay edenlerle.
*
Arda’ya bir tavsiyem var:
*
Sevgili Arda. Ben bu tür durumlarda elimden geldiğince göbeğimi içeri çekmeye gayret ediyorum. Sen de böyle yap.
DUA EDİN DE TUTSUN
KUR korumalı mevduat yöntemi, tuttu mu?
Hükümet kanadından yapılan açıklamalara bakılırsa tuttu.
*
Ne diyor hükümet?
Bu mevduat hesabına yönelen paranın miktarını açıklıyor ve “Bu iş tuttu” diyor.
*
İşte tam da böyle bir ortamda...
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın, Meclis’te kur korumalı mevduat yöntemini anlatırken...
“Dua edin de tutsun” demesi...
Hükümetin yaklaşımına ne kadar da ters.
İNFLUENZA
BEN kendimi bildim bileli...
Hep şöyle söylenirdi:
*
- Üşütmüşüm galiba...
- Nezleyim nezle.
- Grip olmuşum.
*
Sonra biraz daha alengirli bir tabire yönelme oldu.
Ve şöyle denmeye başladı:
*
“Gribal enfeksiyona yakalandım.”
*
Dikkat! Dikkat!
Artık tüm bu yaklaşımlar gündem dışı.
Artık influenza aşağı, influenza yukarı...
*
Öyle yaygınlaştı ki bu tabir...
Neredeyse grip diyeni dövecekler.