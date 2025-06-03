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İzmir grevinin anatomisi

#İzmir Grevi#İzmir Belediyesi Grev#DİSK

Yer gök işçi düşmanı kesildi

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İZMİR’de grev var.

Sosyalist Enternasyonal üyesi CHP’nin kalemşorları, resmen işçi düşmanı kesilmiş durumdalar.

*

CHP’li kalemşorlar şöyle haykırıyorlar:

- Grev kırılsın.

- Lokavt ilan edilsin.

- İşçiler işten atılsın.

- DİSK’e dünya dar edilsin.

*

Niye?

Çünkü sendika, mantıksız bir ücret istiyormuş.

Böyle bir ücret ödenemezmiş.

Bu olmazmış.

İzmir grevinin anatomisi

*

Aslında doğru.

Talep edilen ücret, ülke koşullarına uygun değil.

Aslında doğru.

Talep edilen ücret, piyasa gerçeklerine uygun değil.

Aslında doğru.

Talep edilen ücret, belediyeyi batıracak nitelikte.

*

Ama durun bakalım.

İzmir grevinde konuşulması gereken tek konu bu mu?

Asıl konuşulması gerekeni neden konuşmuyoruz?

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İzmir grevinin anatomisi

ASIL KONUŞULMASI GEREKEN

İŞÇİ düşmanlığının, işçileri hedef göstermenin arasında kaynayıp gitti.

*

Meğer İzmir Belediyesi, bundan çok kısa bir süre önce...

DİSK’in talep ettiği ücretin çok daha fazlasını...

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikayla yaptığı görüşmelerde kabul edip imzalamış.

*

DİSK de diyor ki:

- Aynı işi yapıyoruz.

- TÜRK-İŞ’e verdin.

- Bize niye vermiyorsun?

Yani DİSK, “eşit işe eşit ücret” istiyor.

*

DİSK haklı mı?

Hem de nasıl haklı.

O kadar haklı ki...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu konuda DİSK’e hak veriyor.

*

İşte İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önceki gün yaptığı açıklama:

*

“Sayın sendika yetkilileri.

Meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim.

Sizleri anlıyorum.

2024 yılının mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz.

Haklısınız.”

*

Cemil Tugay’ın söylediklerinden anlıyoruz ki...

Sendika, “eşit işe eşit ücret” derken davasında yüzde yüz haklıymış.

*

Cemil Tugay’ın söylediklerinden anlıyoruz ki...

Seçime beş gün kala Tunç Soyer’in başkanlığındaki belediye, TÜRK-İŞ’le yaptığı toplu sözleşmede işçilere bol keseden ücretler vermiş.

*

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Cemil Tugay’ın söylediklerinden anlıyoruz ki...

Tunç Soyer yönetiminin yaptığı, büyük bir sorumsuzlukmuş. 

İzmir grevinin anatomisiCemil Tugay

CEMİL TUGAY: BENİM SUÇUM DEĞİL TUNÇ SOYER’İN SUÇU

2024 yılının mart ayında...

Yerel seçime beş gün kala...

Dönemin İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, giderayak TÜRK-İŞ’le bir toplu sözleşme imzalıyor.

Bu toplu sözleşmede işçilere verilen ücret, bugün DİSK’in istediği ücretten daha fazla.

*

Şimdi duruma şöyle bir bakalım:

- BELEDİYE: Aynı belediye.

- BAŞKAN: İki başkan da CHP’li.

- İŞÇİ: İki sendikaya bağlı işçi de aynı işi yapıyor.

- ÜCRET: TÜRK-İŞ’e var, DİSK’e yok.

*

DİSK, işte bu durumu gerekçe göstererek haklı olarak diyor ki:

*

O işçilere veriyorsunuz da bizim işçilere neden vermiyorsunuz?

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Cemil Tugay’ın bu durumda yapabildiği tek bir savunma var:

Mealen şunu söylüyor:

*

Haklısınız ama o ücreti ben vermedim. Tunç Soyer verdi. Onun yaptığı da büyük sorumsuzluk.

*

İyi de Tunç Soyer’in yaptığı sorumsuzluğun sonuçlarına neden işçiler katlansın?

Ne yani? İşçilerden “Ha Tunç Soyer’in suçu muydu? Tamam o zaman Cemil Abi” demesi mi bekleniyor?

İzmir grevinin anatomisiTunç Soyer

BU İŞİN SORUMLUSU DİSK DEĞİL

SONUÇ?

- İzmir’deki grevin sorumlusu DİSK değildir.

- İzmir’de istenen ücretlerin sorumlusu DİSK değildir.

- İzmir’de ortaya çıkan tablonun sorumlusu DİSK değildir.

*

İzmir’de ortaya çıkan tablonun sorumlusu...

Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın iddiasına göre kentin bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer’dir.

*

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Ama durun bir dakika!

Bütün sorumluluk Tunç Soyer’e yüklenebilir mi?

Tabii ki hayır!

*

Sonuçta Tunç Soyer, AK Partili belediye başkanı değildi ki.

Bütün CHP’lilerin ayılıp bayıldığı CHP’nin star belediye başkanlarındandı.

Senin bisiklete binişine kurban başkanım” falan diye gazlanıyordu.

*

CHP’li kalemşorlar...

- DİSK’le uğraşacaklarına.

- İşçi düşmanlığı yapacaklarına.

- “Lokavt ilan edilsin” diye tepineceklerine.

- “Atın bu işçileri” diye delireceklerine.

Asıl şu cümleleri haykırmalılar:

*

- Partimizin belediye başkanı Tunç Soyer, soruna yol açtı.

- Partimizin belediye başkanı Cemil Tugay çözemedi.

- Olan partimize oldu. İmajımız yine yerle bir.

- Bu ne beceriksizliktir. Bu ne sorumsuzluktur.

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- Bütün bu olup bitenlere rağmen bizim parti, yine de iyi durumda valla.

İzmir grevinin anatomisi

#İzmir Grevi#İzmir Belediyesi Grev#DİSK
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