İzmir grevinin anatomisi

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İZMİR’de grev var.
Sosyalist Enternasyonal üyesi CHP’nin kalemşorları, resmen işçi düşmanı kesilmiş durumdalar.
*
CHP’li kalemşorlar şöyle haykırıyorlar:
- Grev kırılsın.
- Lokavt ilan edilsin.
- İşçiler işten atılsın.
- DİSK’e dünya dar edilsin.
*
Niye?
Çünkü sendika, mantıksız bir ücret istiyormuş.
Böyle bir ücret ödenemezmiş.
Bu olmazmış.
*
Aslında doğru.
Talep edilen ücret, ülke koşullarına uygun değil.
Aslında doğru.
Talep edilen ücret, piyasa gerçeklerine uygun değil.
Aslında doğru.
Talep edilen ücret, belediyeyi batıracak nitelikte.
*
Ama durun bakalım.
İzmir grevinde konuşulması gereken tek konu bu mu?
Asıl konuşulması gerekeni neden konuşmuyoruz?
ASIL KONUŞULMASI GEREKEN
İŞÇİ düşmanlığının, işçileri hedef göstermenin arasında kaynayıp gitti.
*
Meğer İzmir Belediyesi, bundan çok kısa bir süre önce...
DİSK’in talep ettiği ücretin çok daha fazlasını...
TÜRK-İŞ’e bağlı sendikayla yaptığı görüşmelerde kabul edip imzalamış.
*
DİSK de diyor ki:
- Aynı işi yapıyoruz.
- TÜRK-İŞ’e verdin.
- Bize niye vermiyorsun?
Yani DİSK, “eşit işe eşit ücret” istiyor.
*
DİSK haklı mı?
Hem de nasıl haklı.
O kadar haklı ki...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu konuda DİSK’e hak veriyor.
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İşte İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önceki gün yaptığı açıklama:
*
“Sayın sendika yetkilileri.
Meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim.
Sizleri anlıyorum.
2024 yılının mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz.
Haklısınız.”
*
Cemil Tugay’ın söylediklerinden anlıyoruz ki...
Sendika, “eşit işe eşit ücret” derken davasında yüzde yüz haklıymış.
*
Cemil Tugay’ın söylediklerinden anlıyoruz ki...
Seçime beş gün kala Tunç Soyer’in başkanlığındaki belediye, TÜRK-İŞ’le yaptığı toplu sözleşmede işçilere bol keseden ücretler vermiş.
*
Cemil Tugay’ın söylediklerinden anlıyoruz ki...
Tunç Soyer yönetiminin yaptığı, büyük bir sorumsuzlukmuş.
Cemil Tugay
CEMİL TUGAY: BENİM SUÇUM DEĞİL TUNÇ SOYER’İN SUÇU
2024 yılının mart ayında...
Yerel seçime beş gün kala...
Dönemin İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, giderayak TÜRK-İŞ’le bir toplu sözleşme imzalıyor.
Bu toplu sözleşmede işçilere verilen ücret, bugün DİSK’in istediği ücretten daha fazla.
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Şimdi duruma şöyle bir bakalım:
- BELEDİYE: Aynı belediye.
- BAŞKAN: İki başkan da CHP’li.
- İŞÇİ: İki sendikaya bağlı işçi de aynı işi yapıyor.
- ÜCRET: TÜRK-İŞ’e var, DİSK’e yok.
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DİSK, işte bu durumu gerekçe göstererek haklı olarak diyor ki:
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O işçilere veriyorsunuz da bizim işçilere neden vermiyorsunuz?
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Cemil Tugay’ın bu durumda yapabildiği tek bir savunma var:
Mealen şunu söylüyor:
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“Haklısınız ama o ücreti ben vermedim. Tunç Soyer verdi. Onun yaptığı da büyük sorumsuzluk.”
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İyi de Tunç Soyer’in yaptığı sorumsuzluğun sonuçlarına neden işçiler katlansın?
Ne yani? İşçilerden “Ha Tunç Soyer’in suçu muydu? Tamam o zaman Cemil Abi” demesi mi bekleniyor?
Tunç Soyer
BU İŞİN SORUMLUSU DİSK DEĞİL
SONUÇ?
- İzmir’deki grevin sorumlusu DİSK değildir.
- İzmir’de istenen ücretlerin sorumlusu DİSK değildir.
- İzmir’de ortaya çıkan tablonun sorumlusu DİSK değildir.
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İzmir’de ortaya çıkan tablonun sorumlusu...
Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın iddiasına göre kentin bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer’dir.
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Ama durun bir dakika!
Bütün sorumluluk Tunç Soyer’e yüklenebilir mi?
Tabii ki hayır!
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Sonuçta Tunç Soyer, AK Partili belediye başkanı değildi ki.
Bütün CHP’lilerin ayılıp bayıldığı CHP’nin star belediye başkanlarındandı.
“Senin bisiklete binişine kurban başkanım” falan diye gazlanıyordu.
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CHP’li kalemşorlar...
- DİSK’le uğraşacaklarına.
- İşçi düşmanlığı yapacaklarına.
- “Lokavt ilan edilsin” diye tepineceklerine.
- “Atın bu işçileri” diye delireceklerine.
Asıl şu cümleleri haykırmalılar:
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- Partimizin belediye başkanı Tunç Soyer, soruna yol açtı.
- Partimizin belediye başkanı Cemil Tugay çözemedi.
- Olan partimize oldu. İmajımız yine yerle bir.
- Bu ne beceriksizliktir. Bu ne sorumsuzluktur.
- Bütün bu olup bitenlere rağmen bizim parti, yine de iyi durumda valla.
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