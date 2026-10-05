İzmir AK Parti’ye geçince İzmir halkı ne yapar

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Şöyle:

*

Bir DEM’li ile bir AK Partili muhabbet ediyormuş.

Konu DEM’li belediyelere kayyum atanmasına gelmiş.

DEM’li şöyle demiş:

*

“Biz DEM’i seçelim, siz kayyum atayın. Kayyum atanmazsa hizmet göremiyoruz.”

*

İzmir’de belediye AK Parti’ye geçince...

İzmir’in acayip hizmet göreceğine yönelik bir beklenti var.

*

Benim en çok merak ettiğim konu şu:

Acayip hizmeti gören İzmir, yapılacak ilk belediye seçimlerinde oyunu AK Parti’ye yağdırır mı?

*

Eğer kayyum fıkrası, İzmir için de geçerli olmazsa...

Hizmeti gören İzmir, yerel seçimlerde oyunu AK Parti’ye verir.

*

Eğer kayyum fıkrası, İzmir için de geçerli olursa...

İzmir, Yeni Parti’nin adayını başkan seçer.

Sonra da seçtiği başkanın, AK Parti’ye geçmesi için dua eder.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

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ŞANLIURFA TEKNOFEST’İN İKİ TÜRKÜSÜ

TÜRKÜ BİR... BİZ YAPTIK BİZ YAPTIK

Genç kızların halay eşliğinde söyledikleri türkü.

Önce yerli savunma sanayisinin ürünlerinin isimleri söyleniyor, ardından “Biz yaptık, biz yaptık” dizesi geliyor.

*

Yazınca olmuyor.

Bulup buluşturun ve mutlaka dinleyin.

İçinden çıkamıyorsunuz halayın da türkünün de.

*

Tek kusuru şu:

Dilinize takılıyor.

Durup dururken “Biz yaptık, biz yaptık” diye melodik melodik takılıyorsunuz.

Çevrenizdekiler de size “Deli mi ne” gibilerinden bakıyor.

TÜRKÜ İKİ... LORKE LORKE LORKE SELÇUKO LORKE

“Cumhur” isimli iktidara yakın bir fenomen var.

Matrak işler yapıyor.

Cumhur, bu sefer de Selçuk Bayraktar’la ilgili yaptığı Kürtçe türküyle gündemde.

*

“Lorke” var ya...

Hepimizin bildiği “Lorke”.

İşte onu uyarlamış Selçuk Bayraktar’a Cumhur.

Lorke’den Kürtçe bir Selçuko türküsü çıkarmış.

Kürtçe sözlerin çevirisine baktım: Mantığı / heyecanı / vurgusu gayet yerinde.

*

Tek kusuru şu:

Kadim Lorke’yi unutturuyor, yerine Selçuko’yu getiriyor.

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BU SORUŞTURMAYA HEMEN İZİN VERİLMELİ

İbrahim Ömer Gönül.

Eski SPK Başkanı.

*

“Eski” dediğime bakmayın. O kadar da eski değil. Fon rezaleti ilmek ilmek örülürken SPK’nın başındaydı.

*

Savcılığa ifadeye çağrılmıştı İbrahim Ömer Gönül.

Tam da o gün bizim Musa Kesler, kendisiyle bir görüşme yaptı.

Musa’nın haberini “Bin kat artışı o başkana sorduk” başlığıyla haber yaptık.

*

Acayip tepki çekmişti SPK eski Başkanı’nın sözleri.

Manipülasyonları neden fark edemediklerini soran Musa Kesler’e şu yanıtı veriyordu Gönül:

“Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız.”

*

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu, dün önemli bir adım attı.

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“Halkın teveccühü” diyen eski SPK Başkanı hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.

*

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu soruşturmaya hemen izin vermeli.

Bu ülkenin insanlarıyla alay eder gibi “halkın teveccühü” diyen bu eski başkan hesap vermeli.

İbrahim Ömer Gönül

FON DOKTRİNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da yaptığı konuşmada fon sorunuyla ilgili en net açıklamasını yaptı.

*

Erdoğan’ın şu cümleleri, bir tür fon doktrinidir:

*

- Milletin malına el uzatanların yaptıkları, yanlarına asla kâr kalmayacak.

- Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz.

- Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkârlığa asla göz yummayacağız.

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- Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.

*

Bu doktrinden sapılmazsa...

Erdoğan, bu fon meselesinden güçlenerek çıkabilir.

64 YAŞINDAKİ TOM’UN MAKYAJLA 65 OLMASI

Dünkü Hürriyet’te Barbaros Tapan’ın Tom Cruise’la yaptığı röportajdan öğrendik:

*

Tom Cruise, iyi filmler çekmiş yönetmen İnarritu’nun son filmi “Digger”da bir petrol imparatorunu canlandırmış.

*

Filmdeki Digger, 65 yaşındaymış.

Bizim Tom ise 64 yaşında.

Makyajla yaşlandırmaları gerekmiş Tom’u.

Yüzünü kırıştırmışlar, saçını seyreltip beyazlaştırmışlar falan.

*

Allah hepimize Tom gibi yaş almayı nasip etsin.

GÜRÜL GÜRÜL ‘NENE’ DEMEK

İddialı bir şey söyleyeceğim:

Hazar Ergüçlü, çok iyi bir oyuncu.

Belki de Türkiye’nin en iyi kadın oyuncusu.

*

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Adana Altın Koza Festivali’nde “Matter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmiyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü almış.

*

Ödülünü alırken yaptığı konuşmada Soma’daki maden kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı anmış.





*

Bunu yaparken de...

“Benim dedem madenciydi, benim nenem madenciydi” demiş.

*

Hazar Ergüçlü’ye Soma’da yitip giden madenciyi ve onun geride bıraktığı küçük oğlunu andığı için bravo.

*

Bir bravo da sahnede iki üç kez gürül gürül “nene, nenem” dediği için.

“Nene” diyen, bunu demekten sakınmayan bir insan, sahici bir insandır.