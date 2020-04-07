İyiye iyi kötüye kötü

- İYİ: Maskelerin vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz biçimde dağıtılmasına karar verilmesi iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Test sayısının en başlarda biraz düşük olması kötü oldu.
*
- İYİ: Test sayısının bugünlerde yeterince artmış olması iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Sosyal izolasyonun ta en başta doğru dürüst sağlanamamış olması kötü oldu.
*
- İYİ: Neredeyse sokağa çıkma yasağına denk gelecek ölçüde kısıtlamaların başlaması iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Şehirlerarası yolculuklara müdahalede geç kalınması kötü oldu.
*
- İYİ: Büyükşehirlere giriş-çıkışların kapatılması çok iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Yurtdışından ve umreden dönüşlerde radikal önlemlerde gecikme kötü oldu.
*
- İYİ: İran ve Avrupa kapılarının kapatılmasında çok erken davranmak iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Salgının ilk döneminde ekranlara çıkan bazı bilim insanlarının koronayı küçümsemesi kötü oldu.
*
- İYİ: Salgın konusunda tüm toplumun yeterince duyarlı olmasının sağlanması ve bunun başarılması iyi oldu.
BAKALIM İLK KİM?
KORONA günleri sona erdiğinde... “Virüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dememeyi...
Bakalım ilk kim başarmış olacak?
*
“Kemal Atatürk” imzalı maske üretip “Sadece 1881 adet basılmıştır” diyerek satışa sunma fikrini...
Bakalım ilk kim hayata geçirecek?
*
Şu karantina sürecini Instagram’dan hiç canlı yayın yapmadan, roman yazmaya hiç kalkışmadan...
Bakalım ilk kim sona erdirecek?
*
Nihayet olumlu haberler gelmeye başladı: Avrupa’da korona hız kesmiş... Vaka sayısı azalıyormuş...
Bakalım ilk kim “Ay hadi inşallah” diyecek?
ÖZLEDİNİZ Mİ?
SADECE Çinlilerden uzak durmamız gereken günleri... Temas öyküsü diye bir olgunun söz konusu olduğu haftaları... Yurtdışından geldiysek kendimizi 14 gün eve kapatmak durumunda kaldığımız zamanları... Lokantaların açık tutulduğu, canlı müzik mekânlarının kapatıldığı süreci...
ÖZLEDİNİZ Mİ?
ŞAHANE, HARİKA BİR FİKİR: 23 NİSAN’DA EV SÜSLEMEK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl karantinada geçecek.
*
Ne edilir, ne yapılır derken...
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan harika, şahane bir fikir geldi.
*
“Evler süslenecek” diyor bakanlık.
Bayraklarla donatılmış ev, oda, pencere manzarası...
Ne güzel yahu!
Hem çoluk çocuk güzel bir meşgale çıkacak, hem de bayramımızı kutlamış olacağız.
FRANCIS FORD COPPOLA’YI SEVERDİM, DAHA DA SEVDİM
2015’te Marakeş Film Festivali’nde jüri üyesi olmuş Coppola...
O günlerde Marakeş’te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaların videosu düştü sosyal medyaya...
*
Fatiha Suresi’ni açıklıyor Francis Baba!
Ama ne açıklama!
*
Bildiğin tefsir yapıyor.
“Rahman” kelimesine ayrı vurgu yapıyor, “rahim” kelimesine ayrı.
Kâğıda falan bakmadan... Ezberlemiş, takır takır okuyor Fatiha’nın İngilizcesini... Hem okuyor hem de açıklıyor.
*
Bir imam-hatipli olarak ben bile bu kadar güzel açıklayamazdım Fatiha Suresi’nin derin anlamını...
*
Var ol Francis Baba!
Çektiğin efsanevi “The Godfather” serisini yılda iki kez izlerdim, bundan sonra yılda beş kez izleyeceğim.
*
Dur dur... Ben en iyisi bu akşam “The Godfather 2”yi izleyeyim.
NE OLDU ONA?
BİR Ali Babacan vardı.
*
Ekonomik kriz çıktığında aranan kan olacaktı, Türkiye’yi kurtaran kahraman olacaktı, herkes onun etrafında toplaşacaktı, süper temkinli hareket ediyordu, ha kurdu ha kuracak denilirken en sonunda partisini kurmuştu, gümbür gümbür geliyordu...
*
Ne oldu ona?
KORONAYLA TELEVİZYONDA RÖPORTAJ YAPMAK
IRAK’ta bir televizyon kanalı, korona adlı virüsle röportaj yapmış.
Haber spikeri soru soruyor, korona da güzel güzel cevaplıyor.
*
İzleyince gülüyoruz.
Ama gülmeyelim!
90’larda olsaydık kesin bizim televizyonlarda da yaparlardı böyle çocukça şeyleri.
*
Ne çabuk unuttuk yahu!
90’larda bir dizide görünen “Çarli” adlı maymunu, ciddi ciddi karşısına alıp stüdyoda röportaj yapan ana haber bülteni sunucusu vardı bu ülkede!
ONUR ÜNLÜ’YE DAİR
FİLMLERİ hiç bana göre değil ama “Ah Muhsin Ünlü” imzasıyla vurucu şiirlere imza atmıştır Onur Ünlü.
*
O vurucu şiirlerin neden olduğu bir kredisi var Onur Ünlü’nün.
Ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin asla tükenmeyecek bir kredi.
İyiye iyi kötüye kötü
KÖTÜ: Maske kullanmanın bir zorunluluk olarak kabul edilmesinde bilim insanlarının bir türlü hemfikir olamaması kötü oldu.
- İYİ: Maskelerin vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz biçimde dağıtılmasına karar verilmesi iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Test sayısının en başlarda biraz düşük olması kötü oldu.
*
- İYİ: Test sayısının bugünlerde yeterince artmış olması iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Sosyal izolasyonun ta en başta doğru dürüst sağlanamamış olması kötü oldu.
*
- İYİ: Neredeyse sokağa çıkma yasağına denk gelecek ölçüde kısıtlamaların başlaması iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Şehirlerarası yolculuklara müdahalede geç kalınması kötü oldu.
*
- İYİ: Büyükşehirlere giriş-çıkışların kapatılması çok iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Yurtdışından ve umreden dönüşlerde radikal önlemlerde gecikme kötü oldu.
*
- İYİ: İran ve Avrupa kapılarının kapatılmasında çok erken davranmak iyi oldu.
*
- KÖTÜ: Salgının ilk döneminde ekranlara çıkan bazı bilim insanlarının koronayı küçümsemesi kötü oldu.
*
- İYİ: Salgın konusunda tüm toplumun yeterince duyarlı olmasının sağlanması ve bunun başarılması iyi oldu.
BAKALIM İLK KİM?
KORONA günleri sona erdiğinde... “Virüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dememeyi...
Bakalım ilk kim başarmış olacak?
*
“Kemal Atatürk” imzalı maske üretip “Sadece 1881 adet basılmıştır” diyerek satışa sunma fikrini...
Bakalım ilk kim hayata geçirecek?
*
Şu karantina sürecini Instagram’dan hiç canlı yayın yapmadan, roman yazmaya hiç kalkışmadan...
Bakalım ilk kim sona erdirecek?
*
Nihayet olumlu haberler gelmeye başladı: Avrupa’da korona hız kesmiş... Vaka sayısı azalıyormuş...
Bakalım ilk kim “Ay hadi inşallah” diyecek?
ÖZLEDİNİZ Mİ?
SADECE Çinlilerden uzak durmamız gereken günleri... Temas öyküsü diye bir olgunun söz konusu olduğu haftaları... Yurtdışından geldiysek kendimizi 14 gün eve kapatmak durumunda kaldığımız zamanları... Lokantaların açık tutulduğu, canlı müzik mekânlarının kapatıldığı süreci...
ÖZLEDİNİZ Mİ?
ŞAHANE, HARİKA BİR FİKİR: 23 NİSAN’DA EV SÜSLEMEK
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl karantinada geçecek.
*
Ne edilir, ne yapılır derken...
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan harika, şahane bir fikir geldi.
*
“Evler süslenecek” diyor bakanlık.
Bayraklarla donatılmış ev, oda, pencere manzarası...
Ne güzel yahu!
Hem çoluk çocuk güzel bir meşgale çıkacak, hem de bayramımızı kutlamış olacağız.
FRANCIS FORD COPPOLA’YI SEVERDİM, DAHA DA SEVDİM
2015’te Marakeş Film Festivali’nde jüri üyesi olmuş Coppola...
O günlerde Marakeş’te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaların videosu düştü sosyal medyaya...
*
Fatiha Suresi’ni açıklıyor Francis Baba!
Ama ne açıklama!
*
Bildiğin tefsir yapıyor.
“Rahman” kelimesine ayrı vurgu yapıyor, “rahim” kelimesine ayrı.
Kâğıda falan bakmadan... Ezberlemiş, takır takır okuyor Fatiha’nın İngilizcesini... Hem okuyor hem de açıklıyor.
*
Bir imam-hatipli olarak ben bile bu kadar güzel açıklayamazdım Fatiha Suresi’nin derin anlamını...
*
Var ol Francis Baba!
Çektiğin efsanevi “The Godfather” serisini yılda iki kez izlerdim, bundan sonra yılda beş kez izleyeceğim.
*
Dur dur... Ben en iyisi bu akşam “The Godfather 2”yi izleyeyim.
NE OLDU ONA?
BİR Ali Babacan vardı.
*
Ekonomik kriz çıktığında aranan kan olacaktı, Türkiye’yi kurtaran kahraman olacaktı, herkes onun etrafında toplaşacaktı, süper temkinli hareket ediyordu, ha kurdu ha kuracak denilirken en sonunda partisini kurmuştu, gümbür gümbür geliyordu...
*
Ne oldu ona?
KORONAYLA TELEVİZYONDA RÖPORTAJ YAPMAK
IRAK’ta bir televizyon kanalı, korona adlı virüsle röportaj yapmış.
Haber spikeri soru soruyor, korona da güzel güzel cevaplıyor.
*
İzleyince gülüyoruz.
Ama gülmeyelim!
90’larda olsaydık kesin bizim televizyonlarda da yaparlardı böyle çocukça şeyleri.
*
Ne çabuk unuttuk yahu!
90’larda bir dizide görünen “Çarli” adlı maymunu, ciddi ciddi karşısına alıp stüdyoda röportaj yapan ana haber bülteni sunucusu vardı bu ülkede!
ONUR ÜNLÜ’YE DAİR
FİLMLERİ hiç bana göre değil ama “Ah Muhsin Ünlü” imzasıyla vurucu şiirlere imza atmıştır Onur Ünlü.
*
O vurucu şiirlerin neden olduğu bir kredisi var Onur Ünlü’nün.
Ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin asla tükenmeyecek bir kredi.